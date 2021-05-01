Валерий Овчинников, знаменитый тренер нижегородского «Локомотива» по прозвищу Борман, — о проблемах российского футбола, гегемонии «Зенита», Николиче, Тедеско, предвзятом судействе и игре на тотализаторе.

Валерий Овчинников. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Посмотрел бы я, как Федун снял народную команду с чемпионата

— Вы уже много лет проживаете в Эстонии. Удается ли оттуда следить за российским футболом?

— А как же. Спутниковое телевидение спасает. Смотрю практически все матчи.

— Даже так?

— Ну... 99 из 100, скажем так. Другое дело, что все смотреть невозможно. С ума сойдешь от нашего футбола...

— Почему?

— Да многовато что-то скандалов. Больше, чем в прошлом сезоне. Раньше как-то поспокойнее было. Видимо, влияние пандемии. Этот вирус так всех достал, что начали друг друга грызть...

— Вы про судейские скандалы?

— С них все и начинается. Правда, про то, что арбитры судят предвзято, вслух никто не говорит. Но все же об этом думают?

— Они действительно судят предвзято?

— Да я как-то этого не замечаю. Ошибаются просто. А если еще ВАР убрать, то ляпов, возможно, и больше будет. Все эти разговоры пострадавших команд о том, что их «убивают»... Да пускай рассказывают все что угодно. Факты есть?

— Но порой, согласитесь, наши судьи выводят руководителей клубов из себя. Как восприняли заявление Леонида Федуна о том, что он просто снимет «Спартак» с чемпионата?

— Хотелось бы увидеть, как его слова подкрепились бы конкретными действиями (смеется). «Спартак» же вроде как называли народной командой?

— И сейчас называют.

— Так вот пусть народ и решает, кончать ее или давать ей жизнь! Думаю, просто Федун хотел оказать давление на судей. И тут же другие клубы начали грозить снятием... Может быть, чемпионат стал бы чище?

— Почему?

— Остались бы живые, которые настроены драться до конца!

Успехи Николича? Это команда Семина

— «Зенит», похоже, в третий раз подряд выиграет золотые медали. Возвращаются 90-е, когда в российском футболе доминировал «Спартак»?

— Да... Тяжелый случай. Не хочется это комментировать.

— Почему?

— Потому что.

— Неужели намекаете на админресурс?

— Да ни на что я не намекаю. Но по факту с таким составом, такими возможностями, условиями «Зенит» и должен быть чемпионом. Питерцев трудно перебить финансами. Сравнить «Зенит» со «Спартаком» Романцева? Красно-белые тогда были укомплектованы лучшими игроками из стран бывшего Союза. Как говорится, нашими ребятами. А сейчас в «Зените» большую роль играют легионеры, заморские.

— Вы себя часто называете героем Куликовской битвы нашего футбола. Негодовали, когда «Локомотив» расстался с вашим ровесником Юрием Семиным?

— Само собой! И чем это все обернулось для человека, который принял такое решение? Вырыв яму другому, он сам в нее и рухнул.

— Вы сейчас про Кикнадзе?

— Да не хочется даже фамилию называть. Дело в том, что Семин не побежал в журналистику. Это Кикнадзе кинулся оттуда в футбол. Думал, что тут халявный принцип? А ему быстро сказали — до свидос!

— Вы наверняка не верили в Николича. Но сейчас «Локо» показывает чуть ли не самый качественный футбол в РПЛ.

— Хм. А кто комплектовал эту команду до Николича? Семин. Юрий Палыч вникает во все детали, все выстраивает по кирпичику. Поэтому это играет команда Семина.

— Вы о «багаже»?

— В смысле? А что, сейчас модно говорить про «багаж»? Да и раньше так говорили. И в 90-е тоже жили на «багаже».

— Но разве при Николиче команда не преобразилась? 11 побед подряд.

— Думаю, он прекрасно понимал, что за малейший прокол ему башку снимут вслед за Кикнадзе. Было что терять. Он работал в состоянии стресса. Поэтому собрался.

Тедеско нужно научиться одной вещи — вообще цены ему не будет!

— Вам нравится, как на бровке ведет себя Тедеско?

— Есть же такой русский танец. Как же он называется... Сейчас, дайте вспомнить. Казачок! Вот он из этого ансамбля. Высший класс! Гибкий, стройный, стучит ножками.

— Вам это не по душе?

— Нет.

— Зато он яркий, эмоциональный.

— Эмоции, говорите? А может, он просто хочет привлечь к себе внимание? Моуринью тоже все время заставлял говорить о себе за счет различных скандалов. Правда, Тедеско нужно научиться еще одной вещи.

— Какой?

— Делать кульбиты на бровке. Тогда ему вообще цены ему будет. Добавит немного акробатики — вопросов к нему не возникнет.

— Как вам игра «Спартака» при немце?

— Есть интересные моменты. Давление... Давление на судей. Те, в свою очередь, на «Спартак» давят. Короче, приближаются друг к другу. Качество футбола? Отдельные матчи нравятся, другие — нет.

Если можно, я бы хотел здесь сказать несколько слов о грустном... В Америке недавно умер Александр Зундер, давний болельщик «Спартака». Мой друг. Он работал администратором в «Локомотиве», в «Асмарале» с Константином Ивановичем Бесковым. Светлая ему память.

Если ты оставляешь игроков «Тамбова» с голым задом, они поневоле полезут в ставки

— В начале разговора вы сказали про судейские скандалы. Нижегородский арбитр Михаил Вилков официально был отстранен от работы пожизненно. Лихо?

— Да... Вилков вон уже сколько интервью нараздавал. Байки из склепа. Пожизненное наказание? Не знаю. Ну сейчас же не 37-й год — 10 лет без права переписки...

Слишком легко как-то людей лишают профессии. За что? Кто-то доказал или рассказал, что Вилков судил предвзято? Кто-то представил факты, что ему в судейскую заносили деньги? Какие суммы он получал? Выложите цифры, в чем вопрос? Я не хочу сказать, что Вилков ангел. Но где доказательная база?

— Сейчас судят лучше, чем в 90-е?

— Думаю, более качественно. Судьями серьезно занимаются. Есть профессиональный подход. Мне нравится, как они экипированы. Их костюмы глаз радуют. Видно по глазам, что они денег никогда не возьмут.

— Еще один громкий скандал в нашем футбол: игроки «Тамбова» делали ставки на свои матчи.

— Я всех подробностей не знаю. Но так понимаю, что людей вызывали в РФС не потому, что они сдавали игры, а из-за того, что делали ставки. Но этим же занимается весь мир!

— И вы не видите здесь ничего страшного?

— Понимаете, если ты игрокам не платишь зарплату, не обуваешь, не одеваешь, а заставляешь их с голой задницей еще и бегать по полю, то они поневоле в ставки полезут!

— Но ведь они, похоже, ставили на поражения своей команды.

— А где факты? А может быть, на победу? Кто знает? Вообще я далек от этих ставок. Не знаю всей этой кухни.

И снова о Семине

— Вам сейчас 73 года. Семин в 71 выиграл чемпионат России, Луческу в 75 — чемпионат Украины. Не завидуете им?

— По-белому, конечно, завидую. Молодцы! Надо просто одну вещь понять. Жизнь поменялась. Сегодня и в 70 лет люди активны, могут творить большие дела. Юрий Палыч всем показывает, куда надо двигаться.

— Он еще будет работать главным тренером?

— Если бы свистнул, к нему бы все прилетели. Он же не «сбитый летчик». Здесь уместнее другое выражение.

— Какое?

— Ас, которого на взлете сбила грузинская ракета по фамилии Кикнадзе... Такого подвоха Семин не ожидал. Юрий Палыч из того поколения тренеров, которые вникают во все! От и до. Кто как спит, кто что ест. Он понимает футбол. Таким специалистам сложно, когда над ними кто-то стоит и влезает в их работу.

«Хаммер"-то у меня есть. Но он мой ровесник

— В Эстонии вы по-прежнему занимаетесь футболом?

— Занимаюсь для себя селекционной работой. Ищу игроков, которые могли бы выступать в России.

— Получается?

— Понаблюдайте за Евгением Хариным, который сейчас в «Ахмате». Это эстонский футболист, ранее играл в «Левадии». Хочется дать людям возможность развиваться. Это интересно. А сколько таких ребят в «Локомотиве» раскрыл Семин? Скольким он дал дорогу в жизнь? Вот и вся разница между Палычем и многими современными тренерами. Перед стадионом «Локомотива» стоит паровоз?

— Да.

— Вот на нем надо написать: «Паровоз имени Семина». Раньше называли «Сталинец», а этот — «Семинец».

— В Россию вас не тянет?

— У меня же в Эстонии семья. Жена, дети, внуки.

— В общем окопались?

— Да я-то в окопе стою по грудь. Нормально все.

— Слышал, вы по Таллину разъезжаете на «Хаммере».

— Хорошо, что есть машина, на которой можно разъезжать. Начнем с этого. Но поместья у меня нет, целого квартала тоже. Так что зря народ переживает. «Хаммер» действительно имеется. Но он ветеран Куликовской битвы, как и я. Мы с ним ровесники (смеется).