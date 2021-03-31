На матч в Петербурге назначен судья-дебютант. Кашшаи пошел на риск

РФС в среду, 31 марта, объявил арбитров и инспекторов матчей 24-го тура Тинькофф — чемпионата России

Без назначений остались Сергей Лапочкин и Михаил Вилков. Возможно, им достанутся кубковые игры, которые пройдут на следующей неделе.

Главный матч тура между «Ростовом» и «Спартаком» доверили Павлу Кукуяну, которого будет подстраховывать Артем Любимов. На игру «Рубина», чей тренер Леонид Слуцкий очень недоволен работой российских арбитров, назначен самый опытный судья Владислав Безбородов.

Есть и неожиданное решение департамента судейства РФС: Виктор Кашшаи рискнул, доверив матч «Зенит» — «Химки» судье — дебютанту чемпионата. Павел Шадыханов будет работать на встрече команд, которые лучше всех выступают в последних 15 турах. После прихода в «Химки» Игоря Черевченко они набрали 32 очка, а «Зенит» — 31. А Шадыханов лишь совсем недавно, 14 марта, провел свою первую игру в РПЛ — «Тамбов» — «Краснодар» (0:4).

Полный список назначений выглядит так:

«Динамо» — «Уфа» — Иван Сиденков, Роман Усачев, Алексей Стипиди, резервный Ян Бобровский, ВАР Владимир Москалев, АВАР Андрей Болотенков, инспектор Вячеслав Харламов.

«Краснодар» — «Ахмат» — Кирилл Левников, Андрей Веретешкин, Константин Шаламберидзе, резервный Евгений Буланов, ВАР Алексей Матюнин, АВАР Дмитрий Сафьян, инспектор Алексей Тюмин.

«Рубин» — «Сочи» — Владислав Безбородов, Егор Болховитин, Александр Кудрявцев, резервный Антон Фролов, ВАР Николай Волошин, АВАР Николай Богач, инспектор Николай Иванов.

«Ротор» — «Локомотив» — Игорь Панин, Рашид Абусуев, Владислав Назаров, резервный Роман Галимов, ВАР Василий Казарцев, АВАР Дмитрий Мосякин, инспектор Фейзудин Эрзиманов.

«Ростов» — «Спартак» — Павел Кукуян, Адлан Хатуев, Арам Петросян, резервный — Артем Чистяков, ВАР Артем Любимов, АВАР Алексей Лунев, инспектор Игорь Синер.

«Урал» — «Арсенал» — Сергей Иванов, Валерий Данченко, Дмитрий Жвакин, резервный Артур Федоров, ВАР Станислав Васильев, АВАР Антон Кобзев, инспектор Сергей Мартынов.

«Тамбов» — ЦСКА — Виталий Мешков, Александр Богданов, Андрей Образко, резервный Александр Машлякевич, ВАР Евгений Кукуляк, АВАР Валентин Мурашов, инспектор Тарас Безубяк.

«Зенит» — «Химки» — Павел Шадыханов, Алексей Ширяев, Наиль Сейфетдинов, резервный Антон Анопа, ВАР Алексей Амелин, АВАР Максим Гаврилин, инспектор Юрий Чеботарев.