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«Прекрасно читал игру, часто выходил из ворот. Это его и сгубило...» Как играл Сергей Перхун

Виталий Айрапетов
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Сегодня, 15:00
Сергей Перхун. Фото Александр Федоров, «СЭ» Сергей Перхун. Фото Александр Вильф, - Сергей Перхун. Фото Александр Федоров, «СЭ» Сергей Перхун. Фото Александр Федоров, «СЭ» Сергей Перхун. Фото Александр Вильф, -
Сергей Перхун. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Ровно 20 лет назад, 31 марта 2001 года, в составе ЦСКА дебютировал Сергей Перхун. Украинский голкипер успел провести за армейцев 13 матчей. Всего 13...
18 августа 2001 года. Махачкала. &quot;Анжи&quot; - ЦСКА - 0:0. Роковое столкновение Будуна БУДУНОВА и Сергея ПЕРХУНА.Будун Будунов: «Я бы никогда не пошел до конца, если бы Перхун был в штрафной»

«Шовковскому было бы тяжело с ним конкурировать»

Воспитанник «Днепра», бронзовый призер юношеского чемпионата Европы-1994 мог и не оказаться в ЦСКА. В 2000 году он находился на просмотре в московском «Динамо», а в январе 2001-го — в «Торпедо-ЗИЛ». Главный тренер автозаводцев Евгений Кучеревский остался доволен работой Перхуна, однако не смог убедить руководство клуба приобрести Сергея у молдавского «Шерифа».

В итоге в феврале украинец отправился с армейцами на сбор во Францию, где смог убедить Павла Садырина в своей состоятельности и стал одним из первых приобретений ЦСКА в эпоху Евгения Гинера.

— Мы ведь в то межсезонье много вратарей просматривали — из сборной Ганы парень приезжал, болгарин с нами тренировался, но к ним как-то душа не лежала. А вот появился Перхун — и сразу к себе расположил. Хотя пришел в ЦСКА растренированным, — вспоминал бывший тренер вратарей ЦСКА Игорь Кутепов в интервью «Спорт день за днем».

— Что заставило в него поверить?

— Надо было видеть, как он пахал! А еще уверенность. Сергей мне сразу сказал: «Вот увидите, я в сборной Украины буду играть». И не случись с ним несчастье, думаю, Шовковскому было бы тяжело место в сборной за собой сохранить. По крайней мере, на такой большой срок. Хотя и перед Сашей надо снять шляпу.

В первых двух турах чемпионата России-2001 ворота красно-синих защищал Андрей Новосадов. Армейцы уступили «Черноморцу» (0:2) и «Крыльям Советов» (0:3), пропустив пять мячей.

«Новосадов излишне нервничал при игре на выходах. В пропущенных голах не виноват, но ни разу не выручил команду», — писал «СЭ» после матча команды Садырина с самарцами, в составе которых в тот день солировал Андрей Тихонов.

Сергей Перхун. Фото Александр Вильф, -
Сергей Перхун. Фото Александр Вильф, —

Феномен Баранова

Тренерский штаб армейцев решил произвести замену на последнем рубеже и в статусном дерби против «Спартака» отдал предпочтение Перхуну.

Несмотря на поражение с минимальным счетом (0:1), дебют украинца в чемпионате России можно признать удачным. В пропущенном мяче он не виноват. После удара Баранова со штрафного мяч пролетел между ногами у стоявшего в «стенке» Савельева — и среагировать на неожиданно вылетевшее из-за спин собственных игроков ядро было крайне сложно. В остальном же Сергей был безупречен. Выручил команду, прервав опасный прорыв Титова, метнувшись в ноги спартаковскому капитану.

— Вы не ожидали, что Баранов пробьет ставший роковым для ЦСКА штрафной низом в правый от вас угол? — спросили вратаря армейцев после игры.

— Я готовился к этому. Но мяч прошел между нашими игроками. Вот того, что «стенка» рассыплется, я не ожидал.

— Тяжело, наверное, дебютировать в матче с таким соперником, как «Спартак»?

— На матч против чемпионов настраивался как на обычную игру, особенно не задумываясь о его принципиальности. После спарринга со «Спартой» на чешском сборе догадывался, что могу выйти в «Лужниках». Но стопроцентной уверенности не было.

Героем встречи стал Василий Баранов. Корреспондент «СЭ» дал белорусскому хавбеку любопытную характеристику:

«Баранов — живое подтверждение тезиса о загадочности славянской души. Мы знаем, что он способен обыгрывать трех соперников и забивать — как в своем первом матче за «Спартак» против «Локомотива» летом 98-го. Мы знаем, что он способен отдавать хитроумные пасы высшей марки — как Титову в домашнем матче с «Баварией». Мы знаем, что он способен бить по воротам так, как в субботу во встрече с ЦСКА. Но мы видели и такие матчи, как в Лондоне против «Арсенала», когда его игра вызывала смех сквозь слезы. И это скорее правило, чем исключение. Почему же игрок с такими данными, у которого и здоровья хватит на троих, и игровое чутье, оказывается, есть, просыпается только в двух случаях: когда ему нужно произвести впечатление и когда над его карьерой нависает туча? Романцев бьется над этой загадкой уже четвертый сезон. В терпении ему не откажешь. И если тренер смог-таки сделать относительно неплохого футболиста из Робсона, то и на Баранове крест ставить нельзя. Правда, матч с ЦСКА еще ни о чем не говорит. Завтра хавбек снова может впасть в спячку и оказаться под угрозой выставления на трансфер...»

Сергей Перхун. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Сергей Перхун. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Промахи Семака становятся хроническими»

Следующий матч ЦСКА опять проиграл — «Торпедо» (0:1). И вновь к Перхуну сложно было предъявить претензии: Гашкин забил с пенальти. В целом в той встрече Сергей особой работы не имел, несколько раз удачно сыграл на выходе, подстраховывая партнеров.

А вот перед игрой в Волгограде, где армейцы набрали первое очко в сезоне (1:1), Перхун затемпературил, и в ворота вновь вернулся Новосадов. С матча против «Ротора» и началась впечатляющая серия команды Садырина, включившая в себя 19 (!) игр без поражений.

Не было смысла менять Новосадова, при котором ЦСКА победил «Аланию», «Ростсельмаш», «Анжи», «Торпедо-ЗИЛ» и «Локомотив», пропустив всего один гол.

Новый шанс Перхун получил лишь в 12-м туре. В первом тайме матча с «Зенитом» Новосадов получил повреждение. По словам Садырина, «ему сделали укол, и он не мог уже выбивать мяч».

На 69-й при счете 1:1 минуте Перхун совершил «сейв дня», поймав мяч в красивом броске после удара головой Горшкова.

А вот в игре с «Факелом» (1:1) Сергей сыграл не слишком надежно. Армейцы имели преимущество, а гол воронежцев стал следствием единственной грубой ошибки центральных защитников, Белецкого и Перхуна. Шуканов без видимых усилий ушел от опекунов и был сбит сменщиком Новосадова на линии площади ворот. Игрока Перхун остановил, но мяч закатился в сетку...

На пресс-конференции Садырин пожурил не только голкипера, но и Семака:

— Мы потеряли два очка, пропустив необязательный гол. Во втором тайме имели подавляющее преимущество — подвела реализация. Промахи Семака становятся хроническими: сначала он не использовал выход один на один в игре с «Сатурном», теперь здесь. Думаю, дело в том, что он проделывает огромный объем работы, и в конце игры на фоне утомления прицел сбивается.

Акинфеев

В целом Перхун прибавлял от игры к игре. Во многом его удачные действия обеспечили армейцам победу в дерби с «Динамо» (2:0). Уже в начале встречи Клюев мощно бил с линии вратарской, но украинец все же успел среагировать.

«23-летний голкипер очень удачно вписался в армейский игровой ансамбль, — писал корреспондент «СЭ». — В отдельных матчах лишь мастерство молодого вратаря спасало красно-синих от неприятностей. Было так и в игре с «Динамо». А ведь нынешний сезон — первый для Перхуна в столь серьезном клубе».

В это время в юношеской команде ЦСКА здорово проявлял себя 15-летний Игорь Акинфеев.

— Помню, Сережа пришел с тренировки и говорит мне: «Слушай, такой молодой вратарь у нас появился, — рассказывала вдова Перхуна Юлия в фильме «Дневник его жены». — Перспективный. Очень трудолюбивый и, если не поймает определенную звездную болезнь, станет очень сильным голкипером». Я улыбнулась: «Конкурент твой?» Он: «Нет, но у него очень хорошее будущее».

— Кроме вратарских качеств у Акинфеева уже в юные годы присутствовала мощная харизма, — подчеркивал Игорь Кутепов. — И в школе ЦСКА, и в юношеской сборной России он играл за команды на год старше. В возрасте 15-16 лет это ведь заметная разница —Игорь по сравнению с партнерами был маленький, щупленький. Но строил и гонял по штрафной площадке старших ребят. Несмотря на то что рост по современным меркам у него не вратарский. Но у него настолько мощные ноги и он так здорово ими работает, что часто не берущиеся с виду мячи из углов вытаскивает. Это, кстати, тоже к вопросу о росте вратаря. Если ноги плохо работают, какого бы роста ты ни был, этим преимуществом не воспользуешься.

Сергей Перхун. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Сергей Перхун. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Играл как либеро

— Судя по всему, вы не жалеете о том, что приехали в Россию? — спросили Перхуна после игры с «Динамо».

— Конечно нет. Я очень рад, что играю в одном из лучших чемпионатов, защищая честь именитого клуба. Не зря говорят: что ни происходит — все к лучшему.

— Ваша уверенная игра в России еще не привлекла внимания руководства украинской сборной?

— Нет. Никто из руководства сборной ко мне не обращался. Туда тяжело пробиться, если ты не киевский динамовец.

— Но Левицкий-то пробился.

— А что толку, если он не играет. Я, конечно, очень хочу выступать за национальную сборную. Но, наверное, рано мне еще туда — я не так уж долго играю на высоком уровне. Мне еще предстоит доказать, что я достоин защищать честь Украины.

Следующие пять игр в исполнении Перхуна убедят Валерия Лобановского в том, что на представителя ЦСКА все же стоит обратить внимание.

За матч против «Крыльев» Сергей получил высокую оценку от «СЭ» — 7,5. Благодаря ему армейцы отстояли ничью. До перерыва Перхун выиграл дуэль у Тихонова. Экс-спартаковец выскочил с ним один на один, но голкипер бесстрашно бросился ему в ноги, отведя угрозу. Обоим участникам этого эпизода пришлось прибегнуть к помощи врачей. К счастью, эффективной: оба вернулись на поле. А в концовке встречи Перхун не дал переиграть себя Виноградову.

Действуя порой как либеро и умело читая игру, армейский вратарь однажды даже совершил рывок метров на тридцать, чтобы не позволить Касымову выйти с ним один на один. В этом, пожалуй, и заключался фирменный стиль Перхуна.

В итоге его включили в символическую сборную тура. А журналисты шутили: украинец выдал суперматч, узнав, что в ЦСКА из «Алании» переходит Вениамин Мандрыкин.

— Не считаю, что совершил что-то выдающееся, что сыграл свой лучший матч, — скромничал Сергей. — Действовал на нормальном уровне, скажем так. Ничья — результат действий всей команды, хотя с выходами Тихонова, Анжело, Каряки и Виноградова справиться было непросто.

— Помимо этого, вы удачно действовали, страхуя партнеров в поле. Это ваш стиль?

— Мой стиль зависит от соперника и установки тренера. На этот раз Садырин попросил следить за перемещениями в защите и в случае опасности помогать партнерам за пределами штрафной. Получалось неплохо, сказывается совместная работа с нашим тренером вратарей Игорем Кутеповым. А против некоторых команд приходится сдерживать себя и никуда не бегать.

Суперматч со «Спартаком»

Далее предстояло дерби со «Спартаком».

«Перхун сейчас в очень хорошей форме, — подчеркнул перед матчем тренер вратарей армейцев Игорь Кутепов. — Обратите внимание, как эффективно он играет на выходах. А ведь это стало в последнее время ахиллесовой пятой российских вратарей. Мандрыкин? Видно, что он талантливый и перспективный голкипер. Но объективная реальность такова, что сегодня он — номер три среди голкиперов ЦСКА. Право выходить на поле ему придется доказать тяжелой работой»

В той игре вернувшийся в «Спартак» Бесчастных рвал и метал на поле. Уже на 10-й минуте Владимир, откликнувшись на пас в одно касание Робсона, убежал от висевшего на плечах Файзиева и изящно перебросил мяч через вышедшего Перхуна. Чуть позже форвард сборной России продрался сквозь четырех (!) соперников и ударил в ближнюю «девятку» — Перхун, чудом среагировав, перевел мяч на угловой. А во втором тайме Бесчастных создал верный момент для оформления дубля — пробросил мяч себе на ход, опередил Бокова с Файзиевым, но голкипер армейцев вновь разгадал направление его удара.

Дерби завершилось боевой ничьей — 1:1. На пресс-конференции тренер красно-белых Вячеслав Грозный отдал должное армейскому вратарю:

— Нужно было забивать, и моменты были — хотя бы два выхода один на один Бесчастных. И хочу особо отметить Перхуна. Вратарь, которого я хорошо знаю по работе на Украине, сыграл отлично.

Сергей вновь попал в символическую сборную тура.

Показательна в те дни была реплика Евгения Кучеревского: «Откровенно жалею о том, что не удалось убедить клубное руководство взять Перхуна. Парень играет на загляденье, подчас в одиночку добывая очки своей команде. Меня же зимой, когда Сергей был у нас на просмотре, убедили, что в «ЗИЛе» и так есть два вратаря, гораздо выше его по классу. А в итоге имеем то, что имеем...»

После 20-го тура Перхун, по оценкам «СЭ», являлся лучшим голкипером чемпионата России, всего на одну сотую опережая Александра Жидкова из «Анжи».

Лобановский вызвал его на контрольный матч с Латвией, который состоялся 15 августа в Риге (1:0). В перерыве Перхун заменил спартаковца Левицкого.

— Уезжая из сборной после августовской игры в Латвии, он подошел ко мне и спросил: «Леонид Иосифович, а перед матчами с Белоруссией и Арменией меня вызовут?» Хорошо запомнил его глаза: они просто сияли надеждой. Я ответил Сергею: «Конечно вызовут, можешь даже не сомневаться», — вспоминал Леонид Буряк.

«Выставь он локоть, ничего бы не случилось. Сергей навсегда остался джентльменом»

Не довелось... Через три дня после дебюта Сергея в сборной Украины произошла трагедия в матче в Махачкале.

На 75-й минуте встречи Стойкович, обманув армейских защитников, классным навесом в сторону ворот вывел Будунова один на один с Перхуном. Вратарь и нападающий, бежавшие к мячу с двух сторон, пошли на столкновение и рухнули на газон. Перхуна унесли на носилках. Будунов добрел до раздевалки с помощью партнеров, но вскоре также оказался в больнице с диагнозом «сотрясение мозга».

Не зная еще, насколько серьезна травма Перхуна, Садырин сказал на пресс-конференции следующее: «Оба футболиста сыграли смело и пострадали. Боюсь, что у Перхуна перелом носа».

К сожалению, все было гораздо хуже. По дороге из махачкалинского госпиталя, где Перхуну наложили швы, в аэропорт у Сергея остановилось сердце. Его сразу же доставили в отделение нейрохирургической реанимации, поставив страшный диагноз — отек мозга. Уже в больнице у него снова на какое-то время перестало биться сердце, вратаря подключили к аппарату искусственного дыхания. Вечером 20 августа после консилиума врачей Перхун был отправлен самолетом в Москву, в госпиталь имени Бурденко. 28 августа он скончался от тотального отека головного мозга...

Сергей Перхун. Фото Александр Вильф, -
Сергей Перхун. Фото Александр Вильф, —

«Рассматривал его как главного конкурента за звание лучшего вратаря сезона»

За армейцев Сергей успел провести всего 13 игр, в которых пропустил шесть мячей.

— Сыграй он в Махачкале руками, выставь по-вратарски локоть, ничего бы не случилось, — грустно констатировал Игорь Кутепов. — Но он всегда бросался руками и головой вперед. Чтобы, как другие, ногами — никогда! Навсегда остался джентльменом!

— У него было все, что надо вратарю. И самоотдача, и мастерство. Очень координированный, — вспоминал в одном из интервью Павел Садырин. — Он обладал особой техникой — мягкой, кошачьей, что ли. И еще, что очень важно, здорово играл ногами. Никогда не был белой вороной, когда на тренировках играли в квадрат. Сегодня это умение вратарям необходимо. Многие из них, по сути, выполняют функции «чистильщиков», подстраховывая полевых игроков. Сережа этим тоже отличался. Прекрасно читал игру, часто выходил из ворот. Это его и сгубило.

— Мы были в трансе. Со дня несчастья в Махачкале каждый следил за развитием событий и надеялся, что у Сергея все образуется, — говорил в сентябре 2001 года в интервью «СЭ» голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин. — Мы помнили случай с игроком ЦСКА Березиным, который 22 дня пролежал в коме, а сейчас ведет нормальную жизнь. Прискорбно, что надежды не оправдались... Очень жаль коллегу — и как профессионала, и как человека. Я рассматривал Перхуна как главного конкурента за звание лучшего вратаря сезона. Но наше заочное соперничество оборвалось таким трагическим образом.

По итогам сезона РФС включил его в список 33 лучших. На позиции голкипера Сергей занял второе место, пропустив вперед лишь Нигматуллина.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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