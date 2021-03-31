«Прекрасно читал игру, часто выходил из ворот. Это его и сгубило...» Как играл Сергей Перхун

Ровно 20 лет назад, 31 марта 2001 года, в составе ЦСКА дебютировал Сергей Перхун. Украинский голкипер успел провести за армейцев 13 матчей. Всего 13...

«Шовковскому было бы тяжело с ним конкурировать»

Воспитанник «Днепра», бронзовый призер юношеского чемпионата Европы-1994 мог и не оказаться в ЦСКА. В 2000 году он находился на просмотре в московском «Динамо», а в январе 2001-го — в «Торпедо-ЗИЛ». Главный тренер автозаводцев Евгений Кучеревский остался доволен работой Перхуна, однако не смог убедить руководство клуба приобрести Сергея у молдавского «Шерифа».

В итоге в феврале украинец отправился с армейцами на сбор во Францию, где смог убедить Павла Садырина в своей состоятельности и стал одним из первых приобретений ЦСКА в эпоху Евгения Гинера.

— Мы ведь в то межсезонье много вратарей просматривали — из сборной Ганы парень приезжал, болгарин с нами тренировался, но к ним как-то душа не лежала. А вот появился Перхун — и сразу к себе расположил. Хотя пришел в ЦСКА растренированным, — вспоминал бывший тренер вратарей ЦСКА Игорь Кутепов в интервью «Спорт день за днем».

— Что заставило в него поверить?

— Надо было видеть, как он пахал! А еще уверенность. Сергей мне сразу сказал: «Вот увидите, я в сборной Украины буду играть». И не случись с ним несчастье, думаю, Шовковскому было бы тяжело место в сборной за собой сохранить. По крайней мере, на такой большой срок. Хотя и перед Сашей надо снять шляпу.

В первых двух турах чемпионата России-2001 ворота красно-синих защищал Андрей Новосадов. Армейцы уступили «Черноморцу» (0:2) и «Крыльям Советов» (0:3), пропустив пять мячей.

«Новосадов излишне нервничал при игре на выходах. В пропущенных голах не виноват, но ни разу не выручил команду», — писал «СЭ» после матча команды Садырина с самарцами, в составе которых в тот день солировал Андрей Тихонов.

Сергей Перхун. Фото Александр Вильф, —

Феномен Баранова

Тренерский штаб армейцев решил произвести замену на последнем рубеже и в статусном дерби против «Спартака» отдал предпочтение Перхуну.

Несмотря на поражение с минимальным счетом (0:1), дебют украинца в чемпионате России можно признать удачным. В пропущенном мяче он не виноват. После удара Баранова со штрафного мяч пролетел между ногами у стоявшего в «стенке» Савельева — и среагировать на неожиданно вылетевшее из-за спин собственных игроков ядро было крайне сложно. В остальном же Сергей был безупречен. Выручил команду, прервав опасный прорыв Титова, метнувшись в ноги спартаковскому капитану.

— Вы не ожидали, что Баранов пробьет ставший роковым для ЦСКА штрафной низом в правый от вас угол? — спросили вратаря армейцев после игры.

— Я готовился к этому. Но мяч прошел между нашими игроками. Вот того, что «стенка» рассыплется, я не ожидал.

— Тяжело, наверное, дебютировать в матче с таким соперником, как «Спартак»?

— На матч против чемпионов настраивался как на обычную игру, особенно не задумываясь о его принципиальности. После спарринга со «Спартой» на чешском сборе догадывался, что могу выйти в «Лужниках». Но стопроцентной уверенности не было.

Героем встречи стал Василий Баранов. Корреспондент «СЭ» дал белорусскому хавбеку любопытную характеристику:

«Баранов — живое подтверждение тезиса о загадочности славянской души. Мы знаем, что он способен обыгрывать трех соперников и забивать — как в своем первом матче за «Спартак» против «Локомотива» летом 98-го. Мы знаем, что он способен отдавать хитроумные пасы высшей марки — как Титову в домашнем матче с «Баварией». Мы знаем, что он способен бить по воротам так, как в субботу во встрече с ЦСКА. Но мы видели и такие матчи, как в Лондоне против «Арсенала», когда его игра вызывала смех сквозь слезы. И это скорее правило, чем исключение. Почему же игрок с такими данными, у которого и здоровья хватит на троих, и игровое чутье, оказывается, есть, просыпается только в двух случаях: когда ему нужно произвести впечатление и когда над его карьерой нависает туча? Романцев бьется над этой загадкой уже четвертый сезон. В терпении ему не откажешь. И если тренер смог-таки сделать относительно неплохого футболиста из Робсона, то и на Баранове крест ставить нельзя. Правда, матч с ЦСКА еще ни о чем не говорит. Завтра хавбек снова может впасть в спячку и оказаться под угрозой выставления на трансфер...»

Сергей Перхун. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Промахи Семака становятся хроническими»

Следующий матч ЦСКА опять проиграл — «Торпедо» (0:1). И вновь к Перхуну сложно было предъявить претензии: Гашкин забил с пенальти. В целом в той встрече Сергей особой работы не имел, несколько раз удачно сыграл на выходе, подстраховывая партнеров.

А вот перед игрой в Волгограде, где армейцы набрали первое очко в сезоне (1:1), Перхун затемпературил, и в ворота вновь вернулся Новосадов. С матча против «Ротора» и началась впечатляющая серия команды Садырина, включившая в себя 19 (!) игр без поражений.

Не было смысла менять Новосадова, при котором ЦСКА победил «Аланию», «Ростсельмаш», «Анжи», «Торпедо-ЗИЛ» и «Локомотив», пропустив всего один гол.

Новый шанс Перхун получил лишь в 12-м туре. В первом тайме матча с «Зенитом» Новосадов получил повреждение. По словам Садырина, «ему сделали укол, и он не мог уже выбивать мяч».

На 69-й при счете 1:1 минуте Перхун совершил «сейв дня», поймав мяч в красивом броске после удара головой Горшкова.

А вот в игре с «Факелом» (1:1) Сергей сыграл не слишком надежно. Армейцы имели преимущество, а гол воронежцев стал следствием единственной грубой ошибки центральных защитников, Белецкого и Перхуна. Шуканов без видимых усилий ушел от опекунов и был сбит сменщиком Новосадова на линии площади ворот. Игрока Перхун остановил, но мяч закатился в сетку...

На пресс-конференции Садырин пожурил не только голкипера, но и Семака:

— Мы потеряли два очка, пропустив необязательный гол. Во втором тайме имели подавляющее преимущество — подвела реализация. Промахи Семака становятся хроническими: сначала он не использовал выход один на один в игре с «Сатурном», теперь здесь. Думаю, дело в том, что он проделывает огромный объем работы, и в конце игры на фоне утомления прицел сбивается.

Акинфеев

В целом Перхун прибавлял от игры к игре. Во многом его удачные действия обеспечили армейцам победу в дерби с «Динамо» (2:0). Уже в начале встречи Клюев мощно бил с линии вратарской, но украинец все же успел среагировать.

«23-летний голкипер очень удачно вписался в армейский игровой ансамбль, — писал корреспондент «СЭ». — В отдельных матчах лишь мастерство молодого вратаря спасало красно-синих от неприятностей. Было так и в игре с «Динамо». А ведь нынешний сезон — первый для Перхуна в столь серьезном клубе».

В это время в юношеской команде ЦСКА здорово проявлял себя 15-летний Игорь Акинфеев.

— Помню, Сережа пришел с тренировки и говорит мне: «Слушай, такой молодой вратарь у нас появился, — рассказывала вдова Перхуна Юлия в фильме «Дневник его жены». — Перспективный. Очень трудолюбивый и, если не поймает определенную звездную болезнь, станет очень сильным голкипером». Я улыбнулась: «Конкурент твой?» Он: «Нет, но у него очень хорошее будущее».

— Кроме вратарских качеств у Акинфеева уже в юные годы присутствовала мощная харизма, — подчеркивал Игорь Кутепов. — И в школе ЦСКА, и в юношеской сборной России он играл за команды на год старше. В возрасте 15-16 лет это ведь заметная разница —Игорь по сравнению с партнерами был маленький, щупленький. Но строил и гонял по штрафной площадке старших ребят. Несмотря на то что рост по современным меркам у него не вратарский. Но у него настолько мощные ноги и он так здорово ими работает, что часто не берущиеся с виду мячи из углов вытаскивает. Это, кстати, тоже к вопросу о росте вратаря. Если ноги плохо работают, какого бы роста ты ни был, этим преимуществом не воспользуешься.

Сергей Перхун. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Играл как либеро

— Судя по всему, вы не жалеете о том, что приехали в Россию? — спросили Перхуна после игры с «Динамо».

— Конечно нет. Я очень рад, что играю в одном из лучших чемпионатов, защищая честь именитого клуба. Не зря говорят: что ни происходит — все к лучшему.

— Ваша уверенная игра в России еще не привлекла внимания руководства украинской сборной?

— Нет. Никто из руководства сборной ко мне не обращался. Туда тяжело пробиться, если ты не киевский динамовец.

— Но Левицкий-то пробился.

— А что толку, если он не играет. Я, конечно, очень хочу выступать за национальную сборную. Но, наверное, рано мне еще туда — я не так уж долго играю на высоком уровне. Мне еще предстоит доказать, что я достоин защищать честь Украины.

Следующие пять игр в исполнении Перхуна убедят Валерия Лобановского в том, что на представителя ЦСКА все же стоит обратить внимание.

За матч против «Крыльев» Сергей получил высокую оценку от «СЭ» — 7,5. Благодаря ему армейцы отстояли ничью. До перерыва Перхун выиграл дуэль у Тихонова. Экс-спартаковец выскочил с ним один на один, но голкипер бесстрашно бросился ему в ноги, отведя угрозу. Обоим участникам этого эпизода пришлось прибегнуть к помощи врачей. К счастью, эффективной: оба вернулись на поле. А в концовке встречи Перхун не дал переиграть себя Виноградову.

Действуя порой как либеро и умело читая игру, армейский вратарь однажды даже совершил рывок метров на тридцать, чтобы не позволить Касымову выйти с ним один на один. В этом, пожалуй, и заключался фирменный стиль Перхуна.

В итоге его включили в символическую сборную тура. А журналисты шутили: украинец выдал суперматч, узнав, что в ЦСКА из «Алании» переходит Вениамин Мандрыкин.

— Не считаю, что совершил что-то выдающееся, что сыграл свой лучший матч, — скромничал Сергей. — Действовал на нормальном уровне, скажем так. Ничья — результат действий всей команды, хотя с выходами Тихонова, Анжело, Каряки и Виноградова справиться было непросто.

— Помимо этого, вы удачно действовали, страхуя партнеров в поле. Это ваш стиль?

— Мой стиль зависит от соперника и установки тренера. На этот раз Садырин попросил следить за перемещениями в защите и в случае опасности помогать партнерам за пределами штрафной. Получалось неплохо, сказывается совместная работа с нашим тренером вратарей Игорем Кутеповым. А против некоторых команд приходится сдерживать себя и никуда не бегать.

Суперматч со «Спартаком»

Далее предстояло дерби со «Спартаком».

«Перхун сейчас в очень хорошей форме, — подчеркнул перед матчем тренер вратарей армейцев Игорь Кутепов. — Обратите внимание, как эффективно он играет на выходах. А ведь это стало в последнее время ахиллесовой пятой российских вратарей. Мандрыкин? Видно, что он талантливый и перспективный голкипер. Но объективная реальность такова, что сегодня он — номер три среди голкиперов ЦСКА. Право выходить на поле ему придется доказать тяжелой работой»

В той игре вернувшийся в «Спартак» Бесчастных рвал и метал на поле. Уже на 10-й минуте Владимир, откликнувшись на пас в одно касание Робсона, убежал от висевшего на плечах Файзиева и изящно перебросил мяч через вышедшего Перхуна. Чуть позже форвард сборной России продрался сквозь четырех (!) соперников и ударил в ближнюю «девятку» — Перхун, чудом среагировав, перевел мяч на угловой. А во втором тайме Бесчастных создал верный момент для оформления дубля — пробросил мяч себе на ход, опередил Бокова с Файзиевым, но голкипер армейцев вновь разгадал направление его удара.

Дерби завершилось боевой ничьей — 1:1. На пресс-конференции тренер красно-белых Вячеслав Грозный отдал должное армейскому вратарю:

— Нужно было забивать, и моменты были — хотя бы два выхода один на один Бесчастных. И хочу особо отметить Перхуна. Вратарь, которого я хорошо знаю по работе на Украине, сыграл отлично.

Сергей вновь попал в символическую сборную тура.

Показательна в те дни была реплика Евгения Кучеревского: «Откровенно жалею о том, что не удалось убедить клубное руководство взять Перхуна. Парень играет на загляденье, подчас в одиночку добывая очки своей команде. Меня же зимой, когда Сергей был у нас на просмотре, убедили, что в «ЗИЛе» и так есть два вратаря, гораздо выше его по классу. А в итоге имеем то, что имеем...»

После 20-го тура Перхун, по оценкам «СЭ», являлся лучшим голкипером чемпионата России, всего на одну сотую опережая Александра Жидкова из «Анжи».

Лобановский вызвал его на контрольный матч с Латвией, который состоялся 15 августа в Риге (1:0). В перерыве Перхун заменил спартаковца Левицкого.

— Уезжая из сборной после августовской игры в Латвии, он подошел ко мне и спросил: «Леонид Иосифович, а перед матчами с Белоруссией и Арменией меня вызовут?» Хорошо запомнил его глаза: они просто сияли надеждой. Я ответил Сергею: «Конечно вызовут, можешь даже не сомневаться», — вспоминал Леонид Буряк.

«Выставь он локоть, ничего бы не случилось. Сергей навсегда остался джентльменом»

Не довелось... Через три дня после дебюта Сергея в сборной Украины произошла трагедия в матче в Махачкале.

На 75-й минуте встречи Стойкович, обманув армейских защитников, классным навесом в сторону ворот вывел Будунова один на один с Перхуном. Вратарь и нападающий, бежавшие к мячу с двух сторон, пошли на столкновение и рухнули на газон. Перхуна унесли на носилках. Будунов добрел до раздевалки с помощью партнеров, но вскоре также оказался в больнице с диагнозом «сотрясение мозга».

Не зная еще, насколько серьезна травма Перхуна, Садырин сказал на пресс-конференции следующее: «Оба футболиста сыграли смело и пострадали. Боюсь, что у Перхуна перелом носа».

К сожалению, все было гораздо хуже. По дороге из махачкалинского госпиталя, где Перхуну наложили швы, в аэропорт у Сергея остановилось сердце. Его сразу же доставили в отделение нейрохирургической реанимации, поставив страшный диагноз — отек мозга. Уже в больнице у него снова на какое-то время перестало биться сердце, вратаря подключили к аппарату искусственного дыхания. Вечером 20 августа после консилиума врачей Перхун был отправлен самолетом в Москву, в госпиталь имени Бурденко. 28 августа он скончался от тотального отека головного мозга...

Сергей Перхун. Фото Александр Вильф, —

«Рассматривал его как главного конкурента за звание лучшего вратаря сезона»

За армейцев Сергей успел провести всего 13 игр, в которых пропустил шесть мячей.

— Сыграй он в Махачкале руками, выставь по-вратарски локоть, ничего бы не случилось, — грустно констатировал Игорь Кутепов. — Но он всегда бросался руками и головой вперед. Чтобы, как другие, ногами — никогда! Навсегда остался джентльменом!

— У него было все, что надо вратарю. И самоотдача, и мастерство. Очень координированный, — вспоминал в одном из интервью Павел Садырин. — Он обладал особой техникой — мягкой, кошачьей, что ли. И еще, что очень важно, здорово играл ногами. Никогда не был белой вороной, когда на тренировках играли в квадрат. Сегодня это умение вратарям необходимо. Многие из них, по сути, выполняют функции «чистильщиков», подстраховывая полевых игроков. Сережа этим тоже отличался. Прекрасно читал игру, часто выходил из ворот. Это его и сгубило.

— Мы были в трансе. Со дня несчастья в Махачкале каждый следил за развитием событий и надеялся, что у Сергея все образуется, — говорил в сентябре 2001 года в интервью «СЭ» голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин. — Мы помнили случай с игроком ЦСКА Березиным, который 22 дня пролежал в коме, а сейчас ведет нормальную жизнь. Прискорбно, что надежды не оправдались... Очень жаль коллегу — и как профессионала, и как человека. Я рассматривал Перхуна как главного конкурента за звание лучшего вратаря сезона. Но наше заочное соперничество оборвалось таким трагическим образом.

По итогам сезона РФС включил его в список 33 лучших. На позиции голкипера Сергей занял второе место, пропустив вперед лишь Нигматуллина.