Вилков после отстранения выносит сор из избы. Хачатурянцу необходимо аргументировать решение

Игорь Рабинер — о том, как председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц объяснил решение о пожизненном отстранении арбитра Михаила Вилкова.

Показательное изгнание Михаила Вилкова из судейского корпуса — по российским футбольным меркам такая же революция, как по мировым — создание суперлиги. Отстраняли-то судей от работы у нас часто, но всегда находили какие-то эвфемизмы, чтобы их объяснить. Прямым текстом не называлось ничто и никогда.

Теперь же Хачатурянц не просто сформулировал более чем четко: «За утрату доверия». В судейском вопросе это может означать только одно: человека поймали за руку. Он отрезал Вилкову путь даже на уровень ПФЛ.

О Хачатурянце с уважением отзывались представители всех клубов — как о фигуре влиятельной и равноудаленной. Но до сих пор до конца не было понятно, что именно он делает, поскольку судейство лучше, а главное, беспристрастнее не становилось. Может, эта история встряхнет кому-то лампочку.

Рифат Жемалетдинов, Михаил Вилков и Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Про Вилкова, глядя на его работу, что-то такое подозревали примерно все, а теперь это подозрение получило официальный статус.

Но. Когда используются такие жесткие формулировки, неплохо бы и убедительную аргументацию публике привести. Не на уровне наших с вами подозрений.

Нет, понятно, что у них там в папках много чего есть. Но мы-то с вами не знаем, что именно. А когда человека лишают публичной работы, да еще и пожизненно, да еще и настолько люто и демонстративно, хотелось бы все-таки и объяснений. И не на уровне: «Ну, мы-то знаем, а вам знать необязательно».

Слова Вилкова, изъявившего желание встретиться с Дюковым и заявившего, что если бы он хотел убить «Ростов» с «Локо», то удалил бы Хашимото на 10-й минуте, то есть его открытый протест против решения, говорит об одном. Внутренней договоренности не выносить сор из избы между сторонами нет.

Если бы Вилков промолчал, это означало бы одно: судье предъявили собранный на него компромат и сказали: «Ты молчишь и стоически все принимаешь — мы молчим и никуда ничего не сливаем. А иначе...»