Дзюба без работы почти все лето. Форварда пытаются завести в «Крылья»?
Уже третий месяц без работы главный российский футболист последнего десятилетия как по качеству игры и индивидуальным призам, так и по популярности. Уличный футбол, какие-то шоу, слухи о медиалиге — что угодно, только не подготовка к сезону в составе профессионального клуба.
Гранды уже давно укомплектовались и, кажется, даже не смотрят в сторону Артема Дзюбы. Аутсайдеры или тоже имеют другие планы на комплектование, или не тянут запросы форварда, который еще недавно получал более трех миллионов евро. Заграница? И оттуда пока что полная тишина.
Через неделю нападающему исполнится 36 лет. Последние полгода в «Локомотиве» он провел на таком уровне, что может сложиться ощущение — РПЛ он уже тянет с большим трудом. Добавим хорошие финансовые аппетиты, известную токсичность, когда оказывается в запасе, и понимаем, что риск для потенциального работодателя велик.
И вот появился слух о том, что Дзюба близок к переходу в «Крылья» — об этом сказал Константин Генич в программе «Коммент.Шоу». Инсайдер Иван Карпов добавил деталей: контракт на один год, зарплата — 5 миллионов рублей в месяц плюс еще 10 — подъемные. В сумме это 70 миллионов рублей, около 0,7 миллиона евро. А окончательное решение примет врио губернатора Самарской области Виктор Федорищев. За дело якобы взялся самый мощный российский агент — Павел Андреев.
С финансовой точки зрения вариант выглядит разумным компромиссом между желаниями Дзюбы и его нынешней формой. В остальном же пока сообщения больше похожи на выдачу желаемого за действительное. Источники «СЭ» в самарском клубе не подтверждают эту информацию, открестился от новости и главный тренер Игорь Осинькин.
Последние недели о предложениях Дзюбе вообще не было слышно, он пропал из медиапространства. Подогрев интереса — то, что надо сейчас Артему и его представителям, чтобы как-то раскачать ситуацию. Поможет ли это найти наконец новую команду — узнаем скоро. Трансферное окно в России закрывается 12 сентября.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0