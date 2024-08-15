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Сегодня, 18:15

Дзюба без работы почти все лето. Форварда пытаются завести в «Крылья»?

Артем Дзюба может продолжить карьеру в «Крыльях Советов»
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Константин Алексеев — о лучшем российском бомбардире РПЛ.

Уже третий месяц без работы главный российский футболист последнего десятилетия как по качеству игры и индивидуальным призам, так и по популярности. Уличный футбол, какие-то шоу, слухи о медиалиге — что угодно, только не подготовка к сезону в составе профессионального клуба.

Гранды уже давно укомплектовались и, кажется, даже не смотрят в сторону Артема Дзюбы. Аутсайдеры или тоже имеют другие планы на комплектование, или не тянут запросы форварда, который еще недавно получал более трех миллионов евро. Заграница? И оттуда пока что полная тишина.

Артем Дзюба. После демарша в СМИ уход Дзюбы из «Локо» был предрешен. Кто рискнет пригласить форварда?

Через неделю нападающему исполнится 36 лет. Последние полгода в «Локомотиве» он провел на таком уровне, что может сложиться ощущение — РПЛ он уже тянет с большим трудом. Добавим хорошие финансовые аппетиты, известную токсичность, когда оказывается в запасе, и понимаем, что риск для потенциального работодателя велик.

Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

И вот появился слух о том, что Дзюба близок к переходу в «Крылья» — об этом сказал Константин Генич в программе «Коммент.Шоу». Инсайдер Иван Карпов добавил деталей: контракт на один год, зарплата — 5 миллионов рублей в месяц плюс еще 10 — подъемные. В сумме это 70 миллионов рублей, около 0,7 миллиона евро. А окончательное решение примет врио губернатора Самарской области Виктор Федорищев. За дело якобы взялся самый мощный российский агент — Павел Андреев.

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С финансовой точки зрения вариант выглядит разумным компромиссом между желаниями Дзюбы и его нынешней формой. В остальном же пока сообщения больше похожи на выдачу желаемого за действительное. Источники «СЭ» в самарском клубе не подтверждают эту информацию, открестился от новости и главный тренер Игорь Осинькин.

Последние недели о предложениях Дзюбе вообще не было слышно, он пропал из медиапространства. Подогрев интереса — то, что надо сейчас Артему и его представителям, чтобы как-то раскачать ситуацию. Поможет ли это найти наконец новую команду — узнаем скоро. Трансферное окно в России закрывается 12 сентября.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
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 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
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