Чудо Чудина! Спасение «Спартака» в дерби с ЦСКА. Видео шедевра
К 20-му туру чемпионата России-1994 «Спартак» Олега Романцева подошел в ранге лидера таблицы, на пять очков опережая московских динамовцев. А вот на третьей строчке, что интересно, расположился челнинский «КАМАЗ» — главная сенсация того сезона (подопечные Валерия Четверика, правда, в итоге завершили первенство шестыми).
ЦСКА провалил первый круг, оказавшись на 13-й строчке — всего в двух очках от зоны вылета. Спасать положение призван был помощник Романцева по «Спартаку» Александр Тарханов. В первых пяти турах под его руководством армейцы одержали две победы, потерпели два поражения и одну встречу свели вничью. Уйти из подвала таблицы сразу не удалось. А впереди ждало дерби с красно-белыми... Романцев до игры дал понять, что матч получится бескомпромиссным:
«Болельщики не простят нам бледной игры. Вы прекрасно понимаете подтекст этого матча. А кроме подтекста существует еще и таблица. Чем больше мы будем выигрывать, тем быстрее решим проблемы в чемпионате и сможем спокойно работать и в сборной (Романцев возглавил национальную команду после чемпионата мира в США. — Прим. «СЭ), и готовиться к Лиге чемпионов».
Однако оптимальный состав на поединок с ЦСКА тренеры красно-белых выставить не смогли. Онопко не залечил травму, а Рахимов пропускал встречу из-за перебора карточек. К тому же уже на 12-й минуте дерби захромал Хлестов и попросил замену. На поле появился 20-летний Чудин.
«Сергей показал себя не хуже именитых партнеров. Он чувствовал себя хозяином и внизу, и на втором этаже», — заметил в своем репортаже корреспондент «СЭ».
В целом же первый тайм получился малособытийным. Лишь ближе к свистку на перерыв армейцам удалась симпатичная атака. Они быстро разыграли комбинацию, доставив мяч Файзулину. Тот ворвался в штрафную, где на контакт с ним пошел успевший вернуться Тернавский. Форвард упал, судья указал на «точку». Быстров был точен.
После перерыва «Спартак» продолжал владеть мячом, имел подходы, но до ударов по воротам Плотникова дело доходило крайне редко. Тактика ЦСКА, в составе которого выделялся Радимов, работала эффективнее. Красно-синие вполне могли наказать чемпионов России на контратаках. Так, однажды Радимов вывел Бушманова на отличную ударную позицию, но тот не переиграл Тяпушкина.
Все катилось к громкой сенсации. Но на 78-й минуте Чудин решился на удар с 35 метров. Мяч пулей влетел в правую от него «девятку»! 1:1.
«Дело шло к победе ЦСКА, но «Спартак» спасло Чудо — именно так в команде называют рыжеволосого Сергея Чудина. Метров с 35, находясь по центру ворот, он нанес удар отчаяния. И мяч, как пушечное ядро, влетел в «девятку», — писал корреспондент «СЭ» Игорь Рабинер.
— Да, гол вышел на загляденье, но, если честно, он совершенно случайный, — признался сразу после игры Чудин. — Сам не могу объяснить, почему вдруг решился пробить по воротам — ведь было до них довольно далеко. Что-то внутри подсказало: «Бей!»
— И вы пробили и забили.
— На тренировках часто отрабатываю дальние удары и в принципе люблю бить издалека. Но, конечно, не предполагал, что так красиво все получится.
Это был первый гол Сергея за «Спартак». Второй и, как оказалось, последний Чудин забил в 1995-м — в четвертьфинале Кубка России против «Уралмаша» (5:0).
В 1997 году он покинул команду Олега Романцева (всего в его активе 32 матча за красно-белых, включая игру Лиги чемпионов против киевского «Динамо» — 2:3). Далее в карьере Чудина были нижегородский «Локомотив», «Балтика», мытищинскаая «Фортуна» и «Знамя труда».
В 2020 году Сергей дал интервью «Чемпионату»:
— В советском футболе было популярно поверье, что в команде должен быть рыжий — на фарт. Про вас?
— Может, по детям что-то такое и было, а в «Спартаке» не имело значения, рыжий ты, черный или вообще лысый. Иваныч (Романцев) подбирал команду под себя. Мне смешно было слышать: «Вы собирали всех звезд». Обождите, ребята, каких звезд? Хлестова взяли из «Смены». Мамедов, Титов — воспитанники «Спартака». Цымбаларь с Никифоровым приехали из «Черноморца», который в СССР середняком был. Онопко — из «Шахтера». Пятницкий приехал из Ташкента, Ледяхов — из «Ротора». Какие звезды? Их до «Спартака» никто не знал! Людей привозили партиями. После Нового года в манеже на просмотре стояло по сто человек, а оставались единицы. В ту команду за счастье было просто попасть.
Лучшей атмосферы я нигде не видел. Ну да, Пятницкий мог порычать, поорать на тренировке, но это нормально. В любом коллективе такой человек нужен. Все с уважением смотрели на Витю Онопко, капитана команды. Но дедовщины, унижений в романцевском «Спартаке» никогда не было. Мы могли покричать, поругаться, а потом все вместе пойти пить пиво. Иваныч, бывало, вспылит, а потом сам же подойдет: «Извини, был не прав. Двигаемся дальше». Люди вкалывали на тренировках, потому что четко знали, чего хотят.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0