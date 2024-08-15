Источник: Дзюба близок к переходу в «Крылья Советов»

Бывший нападающий «Локомотива» Артем Дзюба может стать игроком «Крыльев Советов».

Об этом в эфире «Коммент Шоу» сообщил комментатор Константин Генич. По его словам, переход должен состояться в ближайшее время.

35-летний Дзюба летом стал свободным агентом после окончания контракта с «Локомотивом». В сезоне-2023/24 нападающий провел за железнодорожников 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.

Ранее форвард выступал за «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Спартак», «Ростов» и «Томь».