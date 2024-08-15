Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 14:48

Осинькин: «Ничего не слышал о переходе Дзюбы»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в самарский клуб.

«Мне сказали, что что-то написали про Дзюбу. Я ничего такого не слышал. Константин Генич сказал? Позвоните ему. Я не знаю, что сказать», — заявил Осинькин «СЭ».

35-летний Дзюба летом стал свободным агентом после окончания контракта с «Локомотивом». В сезоне-2023/24 нападающий провел за железнодорожников 26 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 4 голевые передачи.

Ранее форвард также выступал за турецкий «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Спартак», «Ростов» и «Томь».

Артем Дзюба
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
1
Читайте также
Итальянка Петрилло станет первым трансгендером в истории Паралимпиады
Интерсекс-боксерша Иман Хелиф подала в суд на Илона Маска и Джоан Роулинг
Режим ЧС федерального характера ввели в Белгородской области
Бомбардирище Дивеев, серия пенальти и сейв Торопа. Что случилось в матче Кубка России ЦСКА – «Пари НН»
Продажи седана Geely Preface стартовали в России
В Тюменской области предотвращен теракт на объекте МВД
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Материалы сюжета: РПЛ, межсезонье 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Агент Сутормина подтвердил аренду футболиста в «Ростов»
Балахнин заявил, что Сутормин поможет «Ростову»
Масалитин — о Сергееве в ЦСКА: «Хороший игрок, который бы пригодился. Но «Зенит» его вряд ли отпустит»
Тупик Соболева: перед кем извиняться форварду «Спартака». И главное — за что? Колонка Казакова
Дркушич перешел в «Зенит», Де Лигт и Мазрауи — в «МЮ», ЦСКА подпишет Сергеева?
Медведев раскрыл условия аренды Коваленко в «Оренбург»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Сутормина подтвердил аренду футболиста в «Ростов»
Новости
RSS RSS
Все новости