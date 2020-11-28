Сергей Семак: «Жирков сыграл столько, сколько смог»

Главный тренер сине-бело-голубых — о ничьей с «Арсеналом» (0:0).

— Как оцените выступления Даниила Прохина и Дмитрия Чистякова? В сложившейся ситуации Прохин — безальтернативный кандидат в центр обороны на матч против «Брюгге»?

— Да, безальтернативный, скорее всего. Что касается игры, то есть много вопросов, но понятно, что в таком сочетании проводили первый матч. Тем не менее не очень уверенно выглядели.

— Останется ли капитанская повязка у Дзюбы, когда вернется Ловрен?

— Посмотрим. У нас есть целая группа футболистов, выходивших с капитанской повязкой. Сегодня вышел Артем.

— Каковы шансы у Вендела и Оздоева восстановиться к встрече с «Брюгге»?

— Посмотрим. Даже если они восстановятся, то их состояние, естественно, будет далеко от идеального, и вряд ли они смогут серьезно помочь.

— Во втором тайме Малком несколько раз оказывался с мячом рядом со штрафной, но не решался бить и отдавал передачу. Почему? Насколько часто он бьет из-за штрафной по воротам после возвращения в общую группу?

— Часто бьет на самом деле. Сегодня — улучшал позицию. Возможно, сказалось поле, которое минут через пятнадцать потеряло то качество, которое было в начале матча. Естественно, сложно, потому что газон разбили, он стал слишком мягким, отсюда те ошибки, качество в передачах, борьба. Конечно, качество покрытия отразилось на ходе матча.

— В перерыве Юрий Жирков сказал, что ему тяжело играть постоянно. Понятно, что оборона и так была в экспериментальном сочетании, но не рассматривали ли вы вариант с Мусаевым на левом фланге? Тем более через несколько дней встреча с «Брюгге», и непонятно, смогут ли сыграть Дуглас Сантос и Круговой.

— Рассматривали такой вариант, но это был бы мегаэкспериментальный состав. У нас ни один игрок не играл бы на своей позиции в линии обороны — вообще никогда. Пришлось сегодня Юрию провести на поле столько, сколько смог.

— В конце второго тайма вы вроде бы собирались делать двойную замену, но на поле вышел Шамкин. Там случилась какая-то неразбериха?

— Нет, не планировали двойную замену. Хотели выпустить Крапухина, но решение поменяли — подняли из запаса Шамкина.