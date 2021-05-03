Двуликий «Спартак» в Туле: красивый гол, «мусорная» победа

Обозреватель «СЭ» — о матче «Арсенал» — «Спартак» (1:2)

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Спартак» (Москва) — 1:2 (1:1)

Голы: Соболев, 21 (0:1). Кутепов, 45 — в свои ворота (1:1). Ларссон, 76 (1:2).

«Арсенал» (Тула): Шамов, Беляев, Довбня, Сокол, Рассказов (Громыко, 81), Костадинов (Горбатенко, 72), Чаушич, Ковалев (К.Кангва, 72), Луценко (Ткачев, 57), Джорджевич, Э.Кангва.

«Спартак» (Москва): Селихов, Кутепов (Джикия, 58), Жиго, Гапонов (Литвинов, 71), Мозес, Зобнин, Умяров (Хендрикс, 71), Крал, Промес (Ещенко, 83), Соболев (Понсе, 83), Ларссон.

Предупреждения: Соболев, 29. Джорджевич, 38. Чаушич, 40. Ковалев, 59. Ткачев, 90.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Стипиди (Краснодар), Данченко (Уфа).

ВАР: Сухой (Люберцы). Калугин (Москва).

3 мая. Тула. Стадион «Арсенал».

Прекрасный решающий гол, но «мусорная», как выражаются в таких случаях в НХЛ, победа «Спартака». Отчего она не перестает быть победой, но вызывает большие вопросы к качеству игры.

Алекс Крал, Виктор Мозес и Джордан Ларссон заставили Доменико Тедеско подпрыгнуть чуть ли не до небес, расчертив образцово-показательную комбинацию. И две сегодняшние идеальные голевые передачи с правого фланга лишний раз показывают, как же хорошо, если нигериец останется в команде. Он уже абсолютно вписан в игру команды, никуда из нее не рвется, приносит ей — в первую очередь в атаке — большую пользу. Признание лучшим футболистом матча — абсолютно справедливое.

Но что еще голевое создал «Спартак» во втором тайме? Ничего. Хорошо для него, что «Арсенал» был невнятен и несравним с той же «Уфой». После полутайма пристойного футбола в исполнении красно-белых остальные полтора были трудны для просмотра.

Не понимаю, почему «Спартак», хорошо начав матч и легко забив, тут же бросил играть, решил зачем-то удерживать 1:0, хотя игра давалась. А тут еще и Илья Кутепов начал регулярно ошибаться. Он и забил автогол, и такой результат первого тайма выглядел логичным: пока красно-белые играли — они забили, перестали — пропустили.

«Спартак», какой он есть. Двуликий.

Тем не менее шажок к Лиге чемпионов он сделал. Кривой, косой, но шажок. Хватит ли такого футбола с «Химками» и в Грозном — не знаю, не уверен. Хотя «Динамо» тоже может оттяпать очки у «Локомотива» после такого шока красно-зеленых в Питере. Бесследно такое не проходит.

Александра Селихова — с возвращением в первую команду «Спартака», причем победным. Чуть нервничал вначале, но не ошибался, а после одного эпичного кикса того же Кутепова, когда Кангва убегал с полполя, здорово вышел за штрафную и подстраховал.

Здоровья ему и удачи. Как и самому Кутепову, получившему травму во втором тайме. Удача для Ильи, как мы видим, лишней тоже не будет.

Квинси Промесу пора приходить в себя. Спад затянулся, и голландец, как и в дерби, выглядел очень невыразительно. Хорошо, в норме Мозес, Александр Соболев и Джордан Ларссон. Они и обеспечили «Спартаку» эту более чем скромную, но такую нужную победу.