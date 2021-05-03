Очень трогательный момент после финального свистка в Туле

«Спартак» добился тяжелой победы над «Арсеналом» в Туле (2:1) и поднялся на второе место в таблице, обойдя «Локомотив». Главные эмоции дня — слезы вратаря красно-белых Александра Селихова после финального свистка.

27-летний голкипер вышел на поле в матче РПЛ впервые с 8 апреля 2019-го года, когда «Спартак» играл с ЦСКА (0:2). Селихов в том матче сломал фалангу пальца, а осенью того же года повредил ахиллово сухожилие и надолго выбыл. Последнее время он прочно осел в запасе под Александром Максименко.

Александр Селихов не смог сдержать слез после матча с «Арсеналом» ? pic.twitter.com/LGJha9TQpf — Спорт-Экспресс (@sportexpress) May 3, 2021

Матч с «Арсеналом» основной голкипер «Спартака» пропускал из-за дисквалификации, и Доменико Тедеско доверил место в воротах именно Селихову, а не 37-летнему Артему Реброву.

По словам немецкого тренера, он должен был сдержать обещание: «Почему выбор пал на Селихова? У нас есть тренер вратарей и это решение — коллективное. По Селихову у меня хорошее ощущение. На зимних сборах мы честно ему сказали, что Максименко — первый номер. Но если с ним что-то случится, то играть будет Селихов. И я держу свое слово», — сказал Тедеско перед игрой в эфире «Матч Премьер».

«Арсенал» в матче против красно-белых нанес лишь три удара в створ, с которыми Селихов справился. Но самое важное действие вратаря было связано не с ударом: в середине первого тайма Кангва убегал один на один почти с центра поля, но голкипер прочитал эпизод, выбежал из свой штрафной и успел выбить мяч.

Селихов вообще мог провести сухой матч, если бы не ошибка Кутепова. В конце первого тайма прострел с правого фланга смутил центрального защитника, который не смог его прервать и срезал мяч в свои ворота. Вратарь же уже шел на перехват и мог бы спокойно забрать мяч.

«Ощущения от игры положительные, потому что смогли добыть три очка в тяжелом матче. Дальше у нас еще два финала, нужно настраиваться. Стоит ли ждать меня еще на поле в этом сезоне? Мы обсуждали это с Тедеско еще в зимой. Он сказал, чтобы я всегда был готов сыграть. Если что-то случится, нужно быть в тонусе», — рассказал Селихов после матча.

Селихов вернулся на поле и помог команде победить, поэтому после финального свистка дал волю эмоциям и слезам радости. Голкипер давно говорил, что его не устраивает положение дел и он очень хочет играть.

«Если до мая ничего не изменится, я покину «Спартак». Очень много времени потерял, хочу играть. На поле получаю самые лучшие эмоции», — сказал Селихов в интервью «СЭ» перед рестартом сезона.

Что будет дальше — пока непонятно. Очевидно, что концовку сезона доиграет Максименко, а летом в «Спартаке» будет новый тренер, которому Селихов заново будет доказывать, что заслуживает быть первым номером команды.