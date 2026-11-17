55 главных талантов России-2026. Шестой ежегодный рейтинг «СЭ»

Самые перспективные футболисты страны.

Российский футбол каждый сезон открывает новые имена — одаренных игроков настолько много, что всех не запомнить. Поэтому уже шестой год «СЭ» проводит обширное исследование, цель которого — составить рейтинг наиболее перспективных футболистов страны.

В списке соседствуют уже знакомые болельщикам фамилии и те, кому еще только предстоит привлечь широкое внимание. Объединяет их одно — отмеченный специалистами потенциал.

Как и всегда, участие в опросе приняли десятки экспертов — скауты, тренеры молодежных команд, сборных России и представители клубных академий. Они помогли нам оценить игроков, распределенных по 11 позициям: по пять на каждую.

На этот раз в нашем фокусе оказались игроки 2007-2009 годов рождения. Кроме того, мы отдельно составили список из 11 футболистов 2010-2011 годов рождения, которые сейчас выступают в ЮФЛ.

По традиции «СЭ» также выделил десять футболистов, достойных называться главной надеждой российского футбола.

Тимофей Маринкин

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Дата рождения: 2 июня 2008 года

Клуб: «Динамо»

Школа/академия: «Динамо»

Амплуа: центральный полузащитник

Стоимость: 1,8 миллиона евро*

* Здесь и далее — по данным Transfermarkt.

Академия «Динамо» бесперебойно поставляет таланты на российский рынок. Арсен Захарян, Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев, Виктор Окишор — каждый из них получил свой шанс и прославился на всю футбольную Россию. Теперь у бело-голубых на подходе новый герой: полузащитник Тимофей Маринкин.

18-летний хавбек — на сто процентов динамовец. В академию москвичей он пришел в пять лет и прошел всю систему от команды 2008 года рождения, где был капитаном, до «двойки» и основы. И хотя за главную команду Маринкин дебютировал только в марте, за это время он успел прочно войти в ближайший резерв: на его счету уже больше 20 встреч во всех турнирах, несколько полных матчей и даже дебютный гол в РПЛ.

Примечательно, что в Тимофея одинаково верили Валерий Карпин, подтянувший футболиста к тренировкам с основой, Ролан Гусев, а также сменивший его Сандро Шварц. Причина проста — Маринкин хорошо развит физически, универсален в центре поля, умен, полезен в обороне и атаке.

В интервью «СЭ» воспитанник «Динамо» назвал главной профессиональной мечтой завоевание трофея с родной командой. «Хочу просто радовать родных и близких — не только в футболе, но и в жизни, чтобы все было хорошо. А в спортивном плане — помогать команде совершенствоваться и, дай бог, побеждать в каждом матче, чтобы это переросло в нечто грандиозное. Например, принесло трофей», — признавался Маринкин.

Время на исполнение мечты у Тимофея будет — осенью бело-голубые продлили с ним контракт до 2031 года.

Даниил Кондаков

Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Дата рождения: 6 марта 2008 года

Клуб: «Зенит»

Школа/академия: «Авангард» (Курск), «Краснодар», «Зенит»

Амплуа: центральный полузащитник

Стоимость: 2,5 миллиона евро

«Он на поле больше играет головой, нежели благодаря каким-то физическим данным. Сверхталантливый футболист. Будет основным в «Зените», — вряд ли многие молодые игроки могут похвастаться настолько яркими комплиментами от Андрея Аршавина. Даниил Кондаков — может.

О нем не так просто рассказать в двух словах. Юноша дебютировал за петербуржцев осенью 2025 года и за год с небольшим превратился в, пожалуй, самого медийного воспитанника сине-бело-голубых на настоящий момент. Отправился бить решающий пенальти в кубковом матче против «Спартака»? Кондаков. Здорово провел дебютную встречу в старте против «Ахмата»? Кондаков. Скромно отказался пить шампанское в чемпионской раздевалке из-за возраста? Кондаков. Заработал 11-метровые в играх с махачкалинским «Динамо» и «Факелом», которые потом обсуждали все? Да-да, опять он.

Весь год Кондакова в сине-бело-голубом инфополе было много — это факт. Но у такого внимания есть одна главная причина: игра. В команде Сергея Семака молодым россиянам, даже воспитанникам, совсем непросто — тренер предпочитает более опытных футболистов. Однако Даниилу это вовсе не мешает — после 170 минут в РПЛ за прошлый сезон он превысил отметку в 130 в нынешнем уже в ноябре. И это не считая Кубка, где полузащитник уже четырежды выходил в стартовом составе.

Причем Семак выпускает Кондакова не для галочки, не затыкает дыры. Даниил хорошо работает с мячом, прекрасно видит поле, а еще абсолютно спокоен — и реально способен приносить пользу, находясь при этом в центре внимания. Будь то нереализованный пенальти со «Спартаком» или заработанный против «Факела» — несмотря на юный возраст, он всегда под светом софитов.

Интересно, что Даниил мог и не оказаться в «Зените». Воспитанник курского футбола, сын легенды «Авангарда» Дениса Кондакова, он на несколько месяцев заезжал в академию «Краснодара», но покинул «быков» по личным причинам. Как теперь выяснилось — не зря, прогресс впечатляет. Как и срок нового контракта — до 2031 года, который полузащитник подписал с сине-бело-голубыми в конце прошлого сезона. Петербуржцы верят в своего футболиста — и он, похоже, готов оправдывать надежды.

Кирилл Данилов

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Дата рождения: 12 августа 2007 года

Клуб: ЦСКА

Школа/академия: ЦСКА

Амплуа: центральный защитник

Стоимость: 7 миллионов евро

Достижения воспитанника ЦСКА к 19 годам впечатляют: в июне Данилов дебютировал за сборную, Transfermarkt осенью повысил стоимость до 7 миллионов евро, а различные инсайдеры наперебой сообщают об интересе из Европы.

Тем удивительнее, что Данилов впервые сыграл за родной клуб всего восемь месяцев назад — в марте 2026-го. Конечно, сделал он это в статусе одного из сильнейших футболистов МФЛ, но прогресс все равно сумасшедший — с первого матча Кирилл почти не покидает основной состав.

Секрет успеха прост — его в интервью «СЭ» объяснил главный тренер красно-синих Дмитрий Игдисамов.

«Он самый физически одаренный футболист, с кем я работал. За всю мою тренерскую карьеру. Это чистая мощь: рост 198 сантиметров, сумасшедшая скорость, силовые способности, феноменальные физические данные. На это накладывается хорошее техническое оснащение и понимание игры. Плюс правильная ментальность. Он не звездится, очень спокоен, хладнокровен, настроен на самосовершенствование, хочет расти. Именно с этим связываю его прогресс», — рассказывал Игдисамов.

Пока у Данилова все идет просто замечательно. Если так и останется, фанатам ЦСКА можно только позавидовать — у воспитанника контракт до 2030 года.

Вадим Шилов

Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Дата рождения: 15 марта 2008 года

Клуб: «Зенит»

Школа/академия: «Салют» (Белгород), «Зенит»

Амплуа: правый вингер

Стоимость: 800 тысяч евро

В прошлом году Вадим Шилов возглавил наш рейтинг: воспитанник «Зенита» несколько лет разрывал на молодежном уровне, после чего постепенно начал пробиваться в команду Сергея Семака. К сожалению, прогресс замер в ноябре 2025 года, но совсем не по вине Вадима — вингер порвал «кресты» на тренировке и надолго выбыл из состава.

Сейчас Шилов уже в строю. Вкатывается постепенно: сыграл несколько матчей за «Зенит» — 2 и молодежку сине-бело-голубых, вернулся к тренировкам с основой и уже дважды выходил на поле в Кубке. Не сомневаемся — по мере набора формы к Шилову придут и стабильное игровое время, и результативные действия.

Арсений Дмитриев

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Дата рождения: 18 июля 2007 года

Клуб: «Акрон»

Школа/академия: «Сибирь» (Новосибирск), «Акрон — Академия футбола им. Юрия Коноплева»

Амплуа: левый полузащитник, правый полузащитник

Стоимость: 1,5 миллиона евро

Еще один участник прошлогоднего топ-10 нашего рейтинга — Арсений Дмитриев из «Акрона». Осенью 2025-го мы описывали воспитанника сибирского и тольяттинского футбола как быстрого, дерзкого и тактически подкованного футболиста — с тех пор своих лучших качеств он не растерял.

К сожалению, уже долгое время ситуация в клубе не самая благоприятная для молодых футболистов — весной тольяттинцы боролись за выживание, и места на поле Дмитриеву фактически не нашлось. За сезон Арсений провел всего 100 минут. Зато на старте этого чемпионата положение улучшилось: сменивший Заура Тедеева Срджан Благоевич поначалу доверял полузащитнику гораздо больше и несколько раз выпустил того в старте.

Дмитриев даже успел забить дебютный мяч — в игре против «Рубина» (1:2) сверкнул своими сильными сторонами, заложив вираж в стиле Франка Рибери. Гол отметил на трибунах вместе с отцом — получилось трогательно.

Но как часто Арсений теперь будет забивать — сказать сложно. Положение «Акрона» тяжелое, вместе с ним нестабильными стали позиции Дмитриева — осенью его минуты на поле стали таять на глазах. Однако нет сомнений: при должном доверии и благоприятных условиях полузащитник будет прогрессировать. Пока же растет его стоимость — за год, по данным Transfermarkt, Арсений подорожал с 400 тысяч до 1,5 миллиона евро.

Артем Хмарин

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Дата рождения: 3 мая 2007 года

Клуб: «Краснодар»

Школа/академия: «Краснодар»

Амплуа: левый защитник

Стоимость: 400 тысяч евро

Левый защитник традиционно одна из самых дефицитных позиций в российском футболе. Но «Краснодар» может чувствовать себя относительно спокойно — в его клубной структуре активно развивается Артем Хмарин.

Путь 19-летнего игрока типичный для «быков». Хмарин много и плодотворно выступал на всех уровнях молодежного футбола — побеждал в ЮФЛ-2, ЮФЛ-1 и брал бронзу МФЛ в 2025 году. Параллельно его подтягивали к основе: за главную команду Артем дебютировал еще в 2024 году.

Сейчас Хмарин «в дверях» стартового состава — в РПЛ он играет мало, зато исправно проводит по 90 минут в FONBET Кубке России. Учитывая, что «быки» всегда готовят воспитанников к основе методично и последовательно, Артему нужно только работать и ждать своего шанса. Все данные для выступлений в родном клубе — работоспособность, скорость, нацеленность на атаку — у него есть.

Казбек Мукаилов

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Дата рождения: 1 июня 2007 года

Клуб: «Крылья Советов» (в аренде из «Краснодара»)

Школа/академия: РДЮСШОР-2 (Махачкала), «Краснодар»

Амплуа: нападающий

Стоимость: 600 тысяч евро

Пока Хмарин зажигал в обороне молодых «быков», бравших ЮФЛ и бронзу МФЛ, в атаке той же команды творил Казбек Мукаилов. И это еще мягко сказано: на счету форварда свыше 50 мячей за три турнира плюс два десятка голевых передач и звание лучшего бомбардира Молодежной футбольной лиги.

Кое-что об эффектных появлениях в основе Мукаилов тоже знает: в дебютном матче за главную команду против «Динамо» в Кубке России нападающий оформил дубль! И попутно стал самым молодым футболистом в истории «Краснодара», которому удалось забить дважды в первой игре.

Правда, даже с таким началом у Мукаилова почти не было шансов вытеснить Джона Кордобу из основного состава. Но ему и не пришлось: минувшим летом «быки» отправили своего воспитанника в аренду без права выкупа в «Крылья Советов» — за практикой. Там нападающий старается делать все, чтобы его как можно сильнее ждали обратно, и уже открыл счет голам в РПЛ, поразив ворота «Оренбурга» (2:0). Казбека выпускают ненадолго, но стабильно — будем ждать, чем закончится командировка.

Андрей Касаджиков

Фото ФК «Оренбург»

Дата рождения: 2 октября 2007 года

Клуб: «Оренбург» (в аренде из «Зенита»)

Школа/академия: СШОР «Зенит», «Зенит»

Амплуа: левый вингер

Стоимость: 2 миллиона евро

Андрей Касаджиков — продукт петербургского футбола. Кажется, в городе на Неве не осталось ни одной спортивной школы, в которой бы не позанимался 19-летний левый вингер. Но последней в списке академий логично стала школа «Зенита», которую Касаджиков пополнил вместе с братом Алексеем в конце 2024 года. Уже в следующем сезоне он выиграл Молодежную футбольную лигу, оформив 16+5 по системе «гол плюс пас» в 29 матчах.

Дебютировать за основу сине-бело-голубых Андрей пока не успел, хотя провел с ней часть зимних сборов. Сразу после успеха в МФЛ его отправили набираться опыта в «двойку», а оттуда — в аренду в «Оренбург». Там Касаджиков выдал царский старт — оформил 1+1 против «Ростова» (2:1) в 1-м туре РПЛ и забил «Локомотиву» в 4-м (1:1). А в нынешнем кубковом сезоне Андрей просто блистает: отдал голевую передачу против «Спартака» (1:5), помог разгромить «Родину» голом с результативным пасом (4:1) и в двух разных матчах огорчил «Рубин» (1:1, пенальти 2:4 и 4:1).

Яркое начало не осталось незамеченным: осенью Transfermarkt повысил стоимость результативного вингера с 400 тысяч до 2 миллионов евро. Если Андрей продолжит в том же духе, то дебют за петербуржцев вряд ли затянется. С контрактом, кстати, уже полный порядок — летом продлили до 2029 года.

Глеб Пополитов

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Дата рождения: 13 августа 2007 года

Клуб: «Нижний Новгород» (в аренде из ЦСКА)

Школа/академия: «Строитель» (Каменск-Шахтинский), «Краснодар»

Амплуа: крайний нападающий

Стоимость: 900 тысяч евро

Редкий молодой футболист может похвастаться такой богатой трансферной историей, как у Глеба Пополитова. 19-летний крайний нападающий занимался футболом в донском «Строителе», уходил из него в «Краснодар», возвращался обратно, ненадолго заезжал в «Спартак» — 2, побывал в «Чайке» и, наконец, осел в ЦСКА — армейцы оформили полноценный переход в 2025 году, заключив с игроком контракт до 2028-го.

Трудно сказать, насколько полезно такое непостоянство. Но тот факт, что Пополитов не сидит на месте и, что еще важнее, востребован, — неоспорим. За что клубы так любят Глеба? За скорость, остроту, дриблинг — те же красно-синие подписали нападающего в статусе одного из самых креативных футболистов Первой лиги. Хорошее достижение для на тот момент еще 18-летнего спортсмена.

На элитном уровне Пополитов пока не прижился — на его счету всего 40 минут в РПЛ без результативных действий. Зато в Первой лиге, куда ЦСКА уже дважды отправлял своего нападающего, юноша растет — сперва оформил 5+2 по системе «гол плюс пас» в 20 матчах за «Чайку», а теперь активно набирает результативные действия за «Нижний Новгород», став одним из лидеров атаки. Отличное развитие молодого футболиста, которое вскоре может закономерно продолжиться уже в РПЛ.

Имран Фиров

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Дата рождения: 22 февраля 2008 года

Клуб: ЦСКА

Школа/академия: ЦСКА

Амплуа: левый вингер

Стоимость: 500 тысяч евро

Фирова впервые подтянули к основе ЦСКА вместе с Даниловым — на зимних сборах-2026. И пусть взлет вингера был не таким стремительным, как у его коллеги-защитника, он сумел на старте произвести яркое впечатление, прогремев на всю футбольную Россию.

Причина шума была простой: в своем дебютном матче в РПЛ в мае 2026 года Фиров перевернул ход встречи против «Нижнего Новгорода» (2:1), оформив 1+1 в концовке. Параллельно Имран стал самым молодым футболистом с 2009 года, когда начался сбор соответствующей статистики, с голом и результативной передачей в дебютном матче чемпионата России, а еще — первым представителем 2008 года рождения, забившим в РПЛ.

Минувшей зимой Игдисамов (тогда старший тренер армейской молодежки) описывал Фирова как разностороннего и техничного футболиста.

«Он выпускник нашей академии, давно находится в структуре клуба. Очень талантливый парень, сейчас играет левого вингера, хотя в принципе может выступать на любой позиции в атаке. Быстрый, техничный, с дриблингом, обыгрывает один в один. Физические данные очень хорошие. Помимо того, что он быстрый, у него есть способность эту скорость поддерживать в течение всего матча. Иными словами, у Фирова очень хорошая скоростная выносливость», — говорил Дмитрий Игоревич.

В этом сезоне Фиров исправно получает минуты на поле и даже успел забить по разу в РПЛ и Кубке России. Наверняка дальше статистика будет только расти — еще зимой 2025-го армейцы заключили с вингером многолетнее соглашение, поэтому время для прогресса у него есть.