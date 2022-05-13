У Дзюбы худшая статистика по игровому времени. Если он останется в «Зените», то будет запасным
Снижение результативности
В текущем чемпионате России Артем Дзюба забил 11 мячей. Он не защитит титул лучшего бомбардира лиги (до Гамида Агаларова семь голов), зато наверняка останется самым результативным футболистом «Зенита» (у Клаудиньо и Малкома на три гола меньше).
Дзюба забивает меньше, чем в двух предыдущих чемпионатах. Но это не так страшно — хуже, что Дзюба утратил стабильность. 10 из 11 голов этого чемпионата пришлись на двухмесячный отрезок с середины сентября по середину ноября. Артем не забивал в семи стартовых турах и в восьми матчах подряд с конца ноября по апрель. Другие турниры не спасают: помимо РПЛ, Дзюба еще поражал ворота «Бетиса» и КАМАЗа в начале этого года, а в Лиге чемпионов не отличался вообще.
Сергей Семак исправно защищает своего нападающего на пресс-конференциях. В начале сезона он говорил, что сухая серия Дзюбы «не катастрофична», а месяц назад на вопрос о состоянии Артема отвечал так: «Дзюба в абсолютно нормальной форме. То, что он не забивает много, вызывает вопросы у журналистов. Но меня больше волнует, как он работает, как тренируется».
Действительно, качество игры современного форварда должно определяться не только голами. И Дзюба всегда был полезен в единоборствах и подыгрыше (голевых пасов у него хватало). Но Семак если не словами, то действиями показывает, что Артем уже не так хорош.
Текущий чемпионат — худший для Дзюбы с точки зрения игрового времени с момента перехода в «Зенит». Даже в сезоне-2017/18, когда Артем воевал с Роберто Манчини, а зимой был арендован «Арсеналом», все выглядело лучше. В том сезоне Дзюба за обе команды в сумме провел на поле 1690 минут, в этом за два тура до конца — 1490, то есть он уже не пробьет ту планку. Кроме того, у нападающего «Зенита» в нынешнем чемпионате целых девять выходов на замену — это тоже антирекорд последних семи лет.
В чем причины? Во-первых, влияет возраст — Дзюбе летом исполнится 34 года. Он все равно играет и забивает чаще среднестатистического нападающего — ровесника элитной лиги, избегает серьезных травм, но против природы даже Артем бессилен. Во-вторых, на его мотивацию влияет «вираж»: форвард делает вид, что не обращает внимания на свист и оскорбления, но вряд ли он сильно этому рад. В-третьих, «Зенит» трансформировался тактически и стал делать меньший акцент на навесы. В-четвертых, команду зимой покинул его многолетний партнер и приятель Азмун, а на место иранца пришли сразу два сильных форварда — Юри Алберто и Иван Сергеев.
И новая пара нападающих уже неплохо себя зарекомендовала. Сергеев, например, забивал в четырех последних матчах подряд, включая кубковый с «Аланией». У бразильца тоже неплохой старт: шесть голов во всех турнирах. Но еще важнее, что этот дуэт сыгрывается на глазах: Семак часто выпускает Алберто с Сергеевым на поле либо в старте, либо одновременно на замену.
Справедливо будет сравнить статистику трех форвардов в пересчете на 90 сыгранных минут. Мы видим, что Сергеев немного превосходит обоих конкурентов, а Алберто чуть уступает Дзюбе. Но нужно понимать, что бразилец на 13 лет младше Артема, он только начинает европейскую карьеру и набирает обороты. Поэтому в перспективе Алберто обгонит Дзюбу, и Семаку логичнее наигрывать в основе именно бразильца, а еще лучше — его связку с Сергеевым.
Очень важно и то, как эволюционировал «Зенит» в этом сезоне с точки зрения тактики: подач стало заметно меньше, а коротких передач — больше. Эффективность Дзюбы в такой модели снижается.
Естественно, все эти факторы в совокупности негативно влияют на будущее Артема. Налицо тенденция: если он останется, то рискует превратиться в запасного. Минус еще и в контракте нападающего: опция автоматического продления соглашения активирована не будет, а новый контракт «Зенит» предложит на ухудшенных условиях. Дзюбе придется хорошо подумать, прежде чем ставить подпись.
Но это будет чуть позже. А в воскресенье у «Зенита» матч со «Спартаком» — самый принципиальный для Артема. Поправит ли форвард статистику?
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0