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У Дзюбы худшая статистика по игровому времени. Если он останется в «Зените», то будет запасным

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Global Look Press
Игровое время Артема Дзюбы в чемпионатах России.
Статистика трех форвардов «Зенита» в чемпионате России-2021/22 (в среднем на 90 минут игрового времени).
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Что ждет нападающего сине-бело-голубых?

Снижение результативности

В текущем чемпионате России Артем Дзюба забил 11 мячей. Он не защитит титул лучшего бомбардира лиги (до Гамида Агаларова семь голов), зато наверняка останется самым результативным футболистом «Зенита» (у Клаудиньо и Малкома на три гола меньше).

Дзюба забивает меньше, чем в двух предыдущих чемпионатах. Но это не так страшно — хуже, что Дзюба утратил стабильность. 10 из 11 голов этого чемпионата пришлись на двухмесячный отрезок с середины сентября по середину ноября. Артем не забивал в семи стартовых турах и в восьми матчах подряд с конца ноября по апрель. Другие турниры не спасают: помимо РПЛ, Дзюба еще поражал ворота «Бетиса» и КАМАЗа в начале этого года, а в Лиге чемпионов не отличался вообще.

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Сергей Семак исправно защищает своего нападающего на пресс-конференциях. В начале сезона он говорил, что сухая серия Дзюбы «не катастрофична», а месяц назад на вопрос о состоянии Артема отвечал так: «Дзюба в абсолютно нормальной форме. То, что он не забивает много, вызывает вопросы у журналистов. Но меня больше волнует, как он работает, как тренируется».

Действительно, качество игры современного форварда должно определяться не только голами. И Дзюба всегда был полезен в единоборствах и подыгрыше (голевых пасов у него хватало). Но Семак если не словами, то действиями показывает, что Артем уже не так хорош.

Игровое время Артема Дзюбы в чемпионатах России.
Игровое время Артема Дзюбы в чемпионатах России.

Текущий чемпионат — худший для Дзюбы с точки зрения игрового времени с момента перехода в «Зенит». Даже в сезоне-2017/18, когда Артем воевал с Роберто Манчини, а зимой был арендован «Арсеналом», все выглядело лучше. В том сезоне Дзюба за обе команды в сумме провел на поле 1690 минут, в этом за два тура до конца — 1490, то есть он уже не пробьет ту планку. Кроме того, у нападающего «Зенита» в нынешнем чемпионате целых девять выходов на замену — это тоже антирекорд последних семи лет.

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В чем причины? Во-первых, влияет возраст — Дзюбе летом исполнится 34 года. Он все равно играет и забивает чаще среднестатистического нападающего — ровесника элитной лиги, избегает серьезных травм, но против природы даже Артем бессилен. Во-вторых, на его мотивацию влияет «вираж»: форвард делает вид, что не обращает внимания на свист и оскорбления, но вряд ли он сильно этому рад. В-третьих, «Зенит» трансформировался тактически и стал делать меньший акцент на навесы. В-четвертых, команду зимой покинул его многолетний партнер и приятель Азмун, а на место иранца пришли сразу два сильных форварда — Юри Алберто и Иван Сергеев.

И новая пара нападающих уже неплохо себя зарекомендовала. Сергеев, например, забивал в четырех последних матчах подряд, включая кубковый с «Аланией». У бразильца тоже неплохой старт: шесть голов во всех турнирах. Но еще важнее, что этот дуэт сыгрывается на глазах: Семак часто выпускает Алберто с Сергеевым на поле либо в старте, либо одновременно на замену.

Статистика трех форвардов «Зенита» в чемпионате России-2021/22 (в среднем на 90 минут игрового времени).
Статистика трех форвардов «Зенита» в чемпионате России-2021/22 (в среднем на 90 минут игрового времени).

Справедливо будет сравнить статистику трех форвардов в пересчете на 90 сыгранных минут. Мы видим, что Сергеев немного превосходит обоих конкурентов, а Алберто чуть уступает Дзюбе. Но нужно понимать, что бразилец на 13 лет младше Артема, он только начинает европейскую карьеру и набирает обороты. Поэтому в перспективе Алберто обгонит Дзюбу, и Семаку логичнее наигрывать в основе именно бразильца, а еще лучше — его связку с Сергеевым.

Очень важно и то, как эволюционировал «Зенит» в этом сезоне с точки зрения тактики: подач стало заметно меньше, а коротких передач — больше. Эффективность Дзюбы в такой модели снижается.

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Естественно, все эти факторы в совокупности негативно влияют на будущее Артема. Налицо тенденция: если он останется, то рискует превратиться в запасного. Минус еще и в контракте нападающего: опция автоматического продления соглашения активирована не будет, а новый контракт «Зенит» предложит на ухудшенных условиях. Дзюбе придется хорошо подумать, прежде чем ставить подпись.

Но это будет чуть позже. А в воскресенье у «Зенита» матч со «Спартаком» — самый принципиальный для Артема. Поправит ли форвард статистику?

Артем Дзюба
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3
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4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
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 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
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 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
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 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
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 Урал 28 6 9 13 22-34 27
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