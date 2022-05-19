«Спартак» теряет Бакаева — воспитанник красно-белых уйдет бесплатно. Главный претендент — «Зенит»?
Зелимхан Бакаев становится главным активом на российском трансферном рынке. 25-летний воспитанник «Спартака», чей контракт заканчивается 31 мая, до сих пор не пролонгировал соглашение. Матчи с «Химками» в последнем туре РПЛ и против «Динамо» в финале Кубка России могут стать для Зелимхана последними в красно-белой футболке.
«СЭ» рассказывает о будущем Бакаева.
Бакаева уже отправляют в «Зенит» — игрок обещает принять решение после сезона
По данным «РБ Спорт», летом полузащитник «Спартака» перейдет в «Зенит» на правах свободного агента. Источник отмечает, что Зелимхан не смог договориться с красно-белыми о новом контракте. При этом контракт с «Зенитом» уже согласован.
Договоренности с «Зенитом» опроверг агент футболиста Герман Ткаченко. Но подтвердил, что в «Спартаке» Бакаев вряд ли останется.
«Спартак» сейчас не ведет переговоров по новому контракту Бакаева. Связано это не с оценкой уровня игрока, как раз с этим все нормально. Неясность есть по формату следующего сезона и бюджету клуба, как мне кажется.
Понятно, что у Зелимхана заканчивается контракт, и мы делаем свою работу — изучаем рынок. Есть ли договоренность с «Зенитом»? Нет, такой договоренности нет", — сказал Ткаченко «Чемпионату».
О том, что «Зенит» заинтересован в трансфере Бакаева, также сообщал колумнист «СЭ» Илья Казаков.
«Трансферные слухи потихоньку начинают становиться более интересными. Если им верить, «Зенит» активизировался, и прилично. Бакаев, Жемалетдинов — эти фамилии звучат сейчас, ну и надо помнить про устойчивый интерес питерцев к Баринову», — написал в Telegram-канале Казаков 12 апреля.
Бакаев после публикации новых инсайдов о «Зените» в интервью «СЭ» сообщил, что финальное решение относительно своего будущего примет после матча с «Динамо».
«Мы договорились не принимать никаких решений до конца сезона. Сейчас важно сконцентрироваться на оставшихся матчах. После финала Кубка с семьей и агентом обсудим и примем решение. Есть ли предложение от «Зенита»? Герман со мной это не обсуждал», — добавил Зелимхан.
У «Спартака» все плохо с деньгами?
Официально клуб это не подтверждал, но в последнее время звучит много инсайдов о том, что красно-белые готовятся функционировать в новых реалиях.
4 мая «СЭ» писал, что бюджет клуба на 2023 год, который будет принят осенью, составит около 8 миллиардов рублей. Текущий бюджет находится примерно на отметке в 11 миллиардов — соответственно, снижение планируется в районе 30 процентов.
К 2024 году обновленный бюджет сократится еще вдвое и составит около 4 миллиардов. Таким образом, общее сокращение финансирования клуба за два года составит более 50 процентов.
Также на этой неделе стало известно, что, по разных оценкам, клуб потеряет порядка 300 миллионов рублей из-за прекращения сотрудничества с двумя спонсорами: авиакомпанией «Уральские авиалинии» и «Ниссаном».
Реплика Ткаченко о «неясности по бюджету», а также пауза в переговорах по контракту Бакаева — еще один сигнал, что в ближайшем времени клуб не сможет рассчитывать на траты в привычном объеме.
Как развивалась ситуация с контрактом Бакаева?
Нынешний контракт Бакаев подписал в 2018 году, и чем меньше времени оставалось до дедлайна пролонгации, тем острее звучал вопрос будущего игрока. В этом сезоне от вопросов про Зелимхана постоянно отбивались тренеры, топ-менеджеры и даже футболисты.
«В прошлый раз вы спрашивали, почему я не выпустил Бакаева. Теперь — почему заменил, — сокрушался Паоло Ваноли после разгрома «Кубани» в Кубке (6:1). — В следующий раз я выпущу 11 Бакаевых».
Спортивный директор Лука Каттани отчитывался о ходе переговоров еще чаще.
«Бакаев очень хорошо себя проявляет. На каждой тренировке Зелимхан работает очень усердно, показывает серьезное отношение к делу. Я вижу это. Но пока немного рано говорить о контракте Бакаева. У нас есть достаточно времени, чтобы обсудить этот вопрос», — уверял итальянец в феврале.
Спустя два месяца Каттани выступил снова — опровергал инсайды о нежелании продлевать соглашение и утверждал, что клуб следит за ситуацией: «Информация о том, что я против продления контракта с ним, — ложь. Смешно, когда читаю такое. У нас еще есть время, чтобы разобраться с контрактом Бакаева. Мы знаем, что это важно для болельщиков».
Повлиять на диалог клуба и игрока пытался даже капитан «Спартака».
«Не владею информацией о том, на какой стадии переговоры. Но что касается меня лично, я потрясающе отношусь к Бакаеву и очень хочу, чтобы он был в команде. Потрясающий футболист, вы можете это видеть в играх. И то, что сейчас происходит в РПЛ со всеми отъездами легионеров, уровнем и всем остальным, такой игрок необходим «Спартаку», — говорил Георгий Джикия в интервью «РБ Спорт».
Судя по тому, как развивается ситуация прямо сейчас, «Спартак» рискует потерять еще одного воспитанника. И провернуть второй после Артема Дзюбы бесплатный трансфер игрока в «Зенит».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0