Пока неофициально.

Зелимхан Бакаев становится главным активом на российском трансферном рынке. 25-летний воспитанник «Спартака», чей контракт заканчивается 31 мая, до сих пор не пролонгировал соглашение. Матчи с «Химками» в последнем туре РПЛ и против «Динамо» в финале Кубка России могут стать для Зелимхана последними в красно-белой футболке.

«СЭ» рассказывает о будущем Бакаева.

Бакаева уже отправляют в «Зенит» — игрок обещает принять решение после сезона

По данным «РБ Спорт», летом полузащитник «Спартака» перейдет в «Зенит» на правах свободного агента. Источник отмечает, что Зелимхан не смог договориться с красно-белыми о новом контракте. При этом контракт с «Зенитом» уже согласован.

Договоренности с «Зенитом» опроверг агент футболиста Герман Ткаченко. Но подтвердил, что в «Спартаке» Бакаев вряд ли останется.

«Спартак» сейчас не ведет переговоров по новому контракту Бакаева. Связано это не с оценкой уровня игрока, как раз с этим все нормально. Неясность есть по формату следующего сезона и бюджету клуба, как мне кажется.

Понятно, что у Зелимхана заканчивается контракт, и мы делаем свою работу — изучаем рынок. Есть ли договоренность с «Зенитом»? Нет, такой договоренности нет", — сказал Ткаченко «Чемпионату».

О том, что «Зенит» заинтересован в трансфере Бакаева, также сообщал колумнист «СЭ» Илья Казаков.

«Трансферные слухи потихоньку начинают становиться более интересными. Если им верить, «Зенит» активизировался, и прилично. Бакаев, Жемалетдинов — эти фамилии звучат сейчас, ну и надо помнить про устойчивый интерес питерцев к Баринову», — написал в Telegram-канале Казаков 12 апреля.

Бакаев после публикации новых инсайдов о «Зените» в интервью «СЭ» сообщил, что финальное решение относительно своего будущего примет после матча с «Динамо».

«Мы договорились не принимать никаких решений до конца сезона. Сейчас важно сконцентрироваться на оставшихся матчах. После финала Кубка с семьей и агентом обсудим и примем решение. Есть ли предложение от «Зенита»? Герман со мной это не обсуждал», — добавил Зелимхан.

У «Спартака» все плохо с деньгами?

Официально клуб это не подтверждал, но в последнее время звучит много инсайдов о том, что красно-белые готовятся функционировать в новых реалиях.

4 мая «СЭ» писал, что бюджет клуба на 2023 год, который будет принят осенью, составит около 8 миллиардов рублей. Текущий бюджет находится примерно на отметке в 11 миллиардов — соответственно, снижение планируется в районе 30 процентов.

Зелимхан Бакаев и Квинси Промес. Александр Федоров, Фото «СЭ»

К 2024 году обновленный бюджет сократится еще вдвое и составит около 4 миллиардов. Таким образом, общее сокращение финансирования клуба за два года составит более 50 процентов.

Также на этой неделе стало известно, что, по разных оценкам, клуб потеряет порядка 300 миллионов рублей из-за прекращения сотрудничества с двумя спонсорами: авиакомпанией «Уральские авиалинии» и «Ниссаном».

Реплика Ткаченко о «неясности по бюджету», а также пауза в переговорах по контракту Бакаева — еще один сигнал, что в ближайшем времени клуб не сможет рассчитывать на траты в привычном объеме.

Как развивалась ситуация с контрактом Бакаева?

Нынешний контракт Бакаев подписал в 2018 году, и чем меньше времени оставалось до дедлайна пролонгации, тем острее звучал вопрос будущего игрока. В этом сезоне от вопросов про Зелимхана постоянно отбивались тренеры, топ-менеджеры и даже футболисты.

«В прошлый раз вы спрашивали, почему я не выпустил Бакаева. Теперь — почему заменил, — сокрушался Паоло Ваноли после разгрома «Кубани» в Кубке (6:1). — В следующий раз я выпущу 11 Бакаевых».

Спортивный директор Лука Каттани отчитывался о ходе переговоров еще чаще.

«Бакаев очень хорошо себя проявляет. На каждой тренировке Зелимхан работает очень усердно, показывает серьезное отношение к делу. Я вижу это. Но пока немного рано говорить о контракте Бакаева. У нас есть достаточно времени, чтобы обсудить этот вопрос», — уверял итальянец в феврале.

Спустя два месяца Каттани выступил снова — опровергал инсайды о нежелании продлевать соглашение и утверждал, что клуб следит за ситуацией: «Информация о том, что я против продления контракта с ним, — ложь. Смешно, когда читаю такое. У нас еще есть время, чтобы разобраться с контрактом Бакаева. Мы знаем, что это важно для болельщиков».

Повлиять на диалог клуба и игрока пытался даже капитан «Спартака».

«Не владею информацией о том, на какой стадии переговоры. Но что касается меня лично, я потрясающе отношусь к Бакаеву и очень хочу, чтобы он был в команде. Потрясающий футболист, вы можете это видеть в играх. И то, что сейчас происходит в РПЛ со всеми отъездами легионеров, уровнем и всем остальным, такой игрок необходим «Спартаку», — говорил Георгий Джикия в интервью «РБ Спорт».

Судя по тому, как развивается ситуация прямо сейчас, «Спартак» рискует потерять еще одного воспитанника. И провернуть второй после Артема Дзюбы бесплатный трансфер игрока в «Зенит».