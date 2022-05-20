Компьютер ставит опыт над арбитром Ивановым. «Профнепригодного» судью снова отправили в Казань

Определены рефери и инспекторы матчей 30-го тура Тинькофф чемпионата России, которые пройдут 21 мая. Особый интерес вызвал выбор ростовчанина Сергея Иванова, которого, несмотря на конфликт с Леонидом Слуцким, назначили на важнейшую игру «Рубин» — «Уфа».

Иванов и Слуцкий

Неделю назад я напомнил о существовании в российском судействе рекомендательной системы назначений судей, которую презентовали дважды — в сентябре 2020-го и феврале 2021-го. В прошлый раз искусственный интеллект отправил нелюбимого «Спартаком» Сергея Иванова на игру... красно-белых. Уверен, что сами руководители департамента судейства Павел Каманцев и Николай Иванов не способны так «подставлять» арбитров.

И назначение в середине марта Виталия Мешкова на игру «Рубин» — «Ростов» (1:2) тоже не их вина. «В той ситуации нельзя было назначать Мешкова на матч. Грубейшая ошибка. Не нужно быть Вангой, чтобы предсказать этот конфликт», — прокомментировал тогда президент РПЛ Ашот Хачатурянц выбор судьи для свидания с Леонидом Слуцким.

В этот раз компьютер продолжил издевательства и назначил ростовчанина на матч еще одной команды, отношения с которой оставляют желать лучшего. Точнее, не с командой, а с ее тренером — тем же Слуцким.

Как ни странно, именно Иванову доверили важнейший матч последнего тура, в котором определится выбывающий из РПЛ. Компьютер забыл, что у Слуцкого в сентябре прошлого года произошла не первая стычка с этим судьей, которого он публично назвал профнепригодным.

Искусственный интеллект, видимо, ознакомился только с интервью арбитра, которое он дал мне прошлой осенью, пытаясь снизить напряженность.

— У нас нет личного конфликта и неприязни, выходящей за рамки нашей работы, — сказал тогда Иванов о своих отношениях со Слуцким. — Задача судейской бригады — провести работу в рамках правил игры. Когда происходят нарушения, арбитр должен их фиксировать. Не нужно искать подводные течения в работе судей. Мы выходим на поле, чтобы профессионально сделать свою работу. Несмотря на то, что футбол — это спортивное противостояние, никто не заинтересован в конфликтах. Я с большим уважением отношусь к труду тренеров, зная, насколько он сложен.

Поскольку Леонид Викторович неоднократно покидал пределы технической зоны, по правилам игры, арбитр обязан реагировать на данное нарушение. Подтверждаю слова Слуцкого: не было оскорблений, не было нецензурной брани. Если я не подходил к технической зоне команд, это не значит, что не было профилактической работы в ходе игры. Она велась с помощью резервного арбитра, с которым мы находились в постоянном контакте через переговорные устройства. Если тренер выйдет раз на один-два метра, на это можно закрыть глаза. В понедельник нарушения были очевидными, поэтому последовали санкции.

Я готов к диалогу, если мне позволят, могу объяснить, почему было принято на поле каждое решение. Готов к разговору с Леонидом Викторовичем, уважительно отношусь к нему и ко всем участникам процесса.

Шадыханов и «Краснодар»

Павел Шадыханов возвращается к работе в качестве судьи, пропустив семь туров. Любопытно будут выглядеть его последние четыре матча в РПЛ в роли арбитра: «Краснодар» — «Ахмат», «Уфа» — «Краснодар», «Крылья Советов» — «Арсенал» и «Химки» — «Краснодар». По-моему, компьютер переборщил с играми «быков». Вам так не кажется?

Бобровский и ЦСКА

Удивительно постоянен искусственный интеллект и в отношении Яна Бобровского. Петербуржца будто приставили к ЦСКА. Посмотрим, что будет в следующем сезоне. А на сегодня вот сколько игр красно-синих досталось Бобровскому: с «Рубином» (дома, 6:1, резервный), «Уралом» (дома, 2:2, ВАР), «Уфой» (в гостях, 1:1, ВАР), «Динамо» (дома, 1:0, резервный), «Краснодаром» (в гостях, 0:1, ВАР). В субботу — шестая.

ВАР в Краснодаре и Химках

По регламенту, все матчи последнего тура должны начинаться в одно время. Это добавляет сложностей в выборе судей и их видеоассистентов. К тому же в московском ВАР-центре нет возможности одновременно разместить и обеспечить всем необходимым восемь ВАР-бригад.

Поэтому там расположатся только пять групп. А еще две отправятся в Краснодар и Химки. У «быков» есть отдельный комплект оборудования, его в свое время приобрел Сергей Галицкий. Интересно, что используют в Подмосковье.

А вот матч между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» в Самаре будут судить по старинке — без ВАР. Для Владислава Безбородова эта игра станет 262-й в чемпионатах России. Самый опытный арбитр справится и без видеопомощников.

Жабченко и Курочкина

Тем более они недавно так «помогли» Безбородову, что был нарушен пункт 10 протокола видеоарбитра. Речь о матче «Спартак» — «Арсенал» (3:0), в котором видеоассистентами были Анатолий Жабченко и Екатерина Курочкина.

В протоколе ВАР говорится, что «если игра была остановлена и возобновлена, судья не может произвести видеопросмотр, за исключением случая ошибочной идентификации нарушившего правила игрока или возможного нарушения, наказуемого удалением, связанного с агрессивным поведением, плевком, укусом или крайне оскорбительным, обидным и/или нецензурным действием (действиями)».

В матче в Тушине мяч вышел за пределы поля, а затем Виктор Мозес после сигнала (свистка) судьи выполнил угловой удар. Мяч вошел в игру. Произошло как раз то, о чем говорится в правилах (протоколе ВАР): игра была остановлена и возобновлена.

Но после этого Безбородову по рации поступил сигнал, что ВАР решили все тщательно перепроверить. Жабченко и Курочкина посмотрели запись единоборства Александра Соболева и Артема Сокола, в котором спартаковец получил удар по голеностопу. Затем они предложили Безбородову подойти к монитору и посмотреть видеозапись. Судья остался при своем мнении, не квалифицировал действия защитника как нарушение правил и не назначил 11-метровый удар.

После той игры Жабченко пропустил два тура. А сейчас искусственный интеллект зачем-то снова свел его с Курочкиной. В матче ЦСКА — «Ростов». Бобровскому нужно быть настороже.

Любимов, Панин, Сухой, Матюнин, Кукуляк, Пустовойтова

В последнем туре не будут работать отстраненные до конца сезона Артем Любимов, Игорь Панин и Алексей Сухой, а также Алексей Матюнин, в отношении которого проводится проверка. Без назначений остались и Евгений Кукуляк с Анастасией Пустовойтовой.

Общий список

«Краснодар» — «Ахмат» — Павел Шадыханов, Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков, резервный Александр Машлякевич, ВАР Алексей Амелин, АВАР Константин Шаламберидзе, инспектор Сергей Мартынов.

«Крылья Советов» — «Локомотив» — Владислав Безбородов, Алексей Воронцов, Дмитрий Ермаков, резервный Кирилл Силантьев, инспектор Алексей Тюмин.

ЦСКА — «Ростов» — Ян Бобровский, Рашид Абусуев, Кирилл Большаков, резервный Андрей Фисенко, ВАР Анатолий Жабченко, АВАР Екатерина Курочкина, инспектор Николай Левников.

«Динамо» — «Сочи» — Владимир Москалев, Игорь Демешко, Рустам Мухтаров, резервный Антон Фролов, ВАР Иван Сиденков, АВАР Егор Болховитин, инспектор Сергей Лапочкин.

«Рубин» — «Уфа» — Сергей Иванов, Алексей Стипиди, Варанцо Петросян, резервный Артур Федоров, ВАР Василий Казарцев, АВАР Антон Кобзев, инспектор Сергей Мацюра.

«Арсенал» — «Урал» — Павел Кукуян, Илья Елеференко, Андрей Образко, резервный Артем Смолин, ВАР Кирилл Левников, АВАР Роман Усачев, инспектор Сергей Французов.

«Нижний Новгород» — «Зенит» — Виталий Мешков, Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян, резервный Рафаэль Шафеев, ВАР Евгений Турбин, АВАР Александр Богданов, инспектор Гаряфий Жафяров.

«Химки» — «Спартак» — Сергей Карасев, Максим Гаврилин, Дмитрий Жвакин, резервный Роман Галимов, ВАР Артем Чистяков, АВАР Валерий Данченко, инспектор Вячеслав Харламов.