Компьютер ставит опыт над арбитром Ивановым. «Профнепригодного» судью снова отправили в Казань
Иванов и Слуцкий
Неделю назад я напомнил о существовании в российском судействе рекомендательной системы назначений судей, которую презентовали дважды — в сентябре 2020-го и феврале 2021-го. В прошлый раз искусственный интеллект отправил нелюбимого «Спартаком» Сергея Иванова на игру... красно-белых. Уверен, что сами руководители департамента судейства Павел Каманцев и Николай Иванов не способны так «подставлять» арбитров.
И назначение в середине марта Виталия Мешкова на игру «Рубин» — «Ростов» (1:2) тоже не их вина. «В той ситуации нельзя было назначать Мешкова на матч. Грубейшая ошибка. Не нужно быть Вангой, чтобы предсказать этот конфликт», — прокомментировал тогда президент РПЛ Ашот Хачатурянц выбор судьи для свидания с Леонидом Слуцким.
В этот раз компьютер продолжил издевательства и назначил ростовчанина на матч еще одной команды, отношения с которой оставляют желать лучшего. Точнее, не с командой, а с ее тренером — тем же Слуцким.
Как ни странно, именно Иванову доверили важнейший матч последнего тура, в котором определится выбывающий из РПЛ. Компьютер забыл, что у Слуцкого в сентябре прошлого года произошла не первая стычка с этим судьей, которого он публично назвал профнепригодным.
Искусственный интеллект, видимо, ознакомился только с интервью арбитра, которое он дал мне прошлой осенью, пытаясь снизить напряженность.
— У нас нет личного конфликта и неприязни, выходящей за рамки нашей работы, — сказал тогда Иванов о своих отношениях со Слуцким. — Задача судейской бригады — провести работу в рамках правил игры. Когда происходят нарушения, арбитр должен их фиксировать. Не нужно искать подводные течения в работе судей. Мы выходим на поле, чтобы профессионально сделать свою работу. Несмотря на то, что футбол — это спортивное противостояние, никто не заинтересован в конфликтах. Я с большим уважением отношусь к труду тренеров, зная, насколько он сложен.
Поскольку Леонид Викторович неоднократно покидал пределы технической зоны, по правилам игры, арбитр обязан реагировать на данное нарушение. Подтверждаю слова Слуцкого: не было оскорблений, не было нецензурной брани. Если я не подходил к технической зоне команд, это не значит, что не было профилактической работы в ходе игры. Она велась с помощью резервного арбитра, с которым мы находились в постоянном контакте через переговорные устройства. Если тренер выйдет раз на один-два метра, на это можно закрыть глаза. В понедельник нарушения были очевидными, поэтому последовали санкции.
Я готов к диалогу, если мне позволят, могу объяснить, почему было принято на поле каждое решение. Готов к разговору с Леонидом Викторовичем, уважительно отношусь к нему и ко всем участникам процесса.
Шадыханов и «Краснодар»
Павел Шадыханов возвращается к работе в качестве судьи, пропустив семь туров. Любопытно будут выглядеть его последние четыре матча в РПЛ в роли арбитра: «Краснодар» — «Ахмат», «Уфа» — «Краснодар», «Крылья Советов» — «Арсенал» и «Химки» — «Краснодар». По-моему, компьютер переборщил с играми «быков». Вам так не кажется?
Бобровский и ЦСКА
Удивительно постоянен искусственный интеллект и в отношении Яна Бобровского. Петербуржца будто приставили к ЦСКА. Посмотрим, что будет в следующем сезоне. А на сегодня вот сколько игр красно-синих досталось Бобровскому: с «Рубином» (дома, 6:1, резервный), «Уралом» (дома, 2:2, ВАР), «Уфой» (в гостях, 1:1, ВАР), «Динамо» (дома, 1:0, резервный), «Краснодаром» (в гостях, 0:1, ВАР). В субботу — шестая.
ВАР в Краснодаре и Химках
По регламенту, все матчи последнего тура должны начинаться в одно время. Это добавляет сложностей в выборе судей и их видеоассистентов. К тому же в московском ВАР-центре нет возможности одновременно разместить и обеспечить всем необходимым восемь ВАР-бригад.
Поэтому там расположатся только пять групп. А еще две отправятся в Краснодар и Химки. У «быков» есть отдельный комплект оборудования, его в свое время приобрел Сергей Галицкий. Интересно, что используют в Подмосковье.
А вот матч между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» в Самаре будут судить по старинке — без ВАР. Для Владислава Безбородова эта игра станет 262-й в чемпионатах России. Самый опытный арбитр справится и без видеопомощников.
Жабченко и Курочкина
Тем более они недавно так «помогли» Безбородову, что был нарушен пункт 10 протокола видеоарбитра. Речь о матче «Спартак» — «Арсенал» (3:0), в котором видеоассистентами были Анатолий Жабченко и Екатерина Курочкина.
В протоколе ВАР говорится, что «если игра была остановлена и возобновлена, судья не может произвести видеопросмотр, за исключением случая ошибочной идентификации нарушившего правила игрока или возможного нарушения, наказуемого удалением, связанного с агрессивным поведением, плевком, укусом или крайне оскорбительным, обидным и/или нецензурным действием (действиями)».
В матче в Тушине мяч вышел за пределы поля, а затем Виктор Мозес после сигнала (свистка) судьи выполнил угловой удар. Мяч вошел в игру. Произошло как раз то, о чем говорится в правилах (протоколе ВАР): игра была остановлена и возобновлена.
Но после этого Безбородову по рации поступил сигнал, что ВАР решили все тщательно перепроверить. Жабченко и Курочкина посмотрели запись единоборства Александра Соболева и Артема Сокола, в котором спартаковец получил удар по голеностопу. Затем они предложили Безбородову подойти к монитору и посмотреть видеозапись. Судья остался при своем мнении, не квалифицировал действия защитника как нарушение правил и не назначил 11-метровый удар.
После той игры Жабченко пропустил два тура. А сейчас искусственный интеллект зачем-то снова свел его с Курочкиной. В матче ЦСКА — «Ростов». Бобровскому нужно быть настороже.
Любимов, Панин, Сухой, Матюнин, Кукуляк, Пустовойтова
В последнем туре не будут работать отстраненные до конца сезона Артем Любимов, Игорь Панин и Алексей Сухой, а также Алексей Матюнин, в отношении которого проводится проверка. Без назначений остались и Евгений Кукуляк с Анастасией Пустовойтовой.
Общий список
«Краснодар» — «Ахмат» — Павел Шадыханов, Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков, резервный Александр Машлякевич, ВАР Алексей Амелин, АВАР Константин Шаламберидзе, инспектор Сергей Мартынов.
«Крылья Советов» — «Локомотив» — Владислав Безбородов, Алексей Воронцов, Дмитрий Ермаков, резервный Кирилл Силантьев, инспектор Алексей Тюмин.
ЦСКА — «Ростов» — Ян Бобровский, Рашид Абусуев, Кирилл Большаков, резервный Андрей Фисенко, ВАР Анатолий Жабченко, АВАР Екатерина Курочкина, инспектор Николай Левников.
«Динамо» — «Сочи» — Владимир Москалев, Игорь Демешко, Рустам Мухтаров, резервный Антон Фролов, ВАР Иван Сиденков, АВАР Егор Болховитин, инспектор Сергей Лапочкин.
«Рубин» — «Уфа» — Сергей Иванов, Алексей Стипиди, Варанцо Петросян, резервный Артур Федоров, ВАР Василий Казарцев, АВАР Антон Кобзев, инспектор Сергей Мацюра.
«Арсенал» — «Урал» — Павел Кукуян, Илья Елеференко, Андрей Образко, резервный Артем Смолин, ВАР Кирилл Левников, АВАР Роман Усачев, инспектор Сергей Французов.
«Нижний Новгород» — «Зенит» — Виталий Мешков, Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян, резервный Рафаэль Шафеев, ВАР Евгений Турбин, АВАР Александр Богданов, инспектор Гаряфий Жафяров.
«Химки» — «Спартак» — Сергей Карасев, Максим Гаврилин, Дмитрий Жвакин, резервный Роман Галимов, ВАР Артем Чистяков, АВАР Валерий Данченко, инспектор Вячеслав Харламов.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0