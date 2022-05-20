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Компьютер ставит опыт над арбитром Ивановым. «Профнепригодного» судью снова отправили в Казань

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Леонид Слуцкий и Сергей Иванов.
Фото «СЭ»
Определены рефери и инспекторы матчей 30-го тура Тинькофф чемпионата России, которые пройдут 21 мая. Особый интерес вызвал выбор ростовчанина Сергея Иванова, которого, несмотря на конфликт с Леонидом Слуцким, назначили на важнейшую игру «Рубин» — «Уфа».

Иванов и Слуцкий

Неделю назад я напомнил о существовании в российском судействе рекомендательной системы назначений судей, которую презентовали дважды — в сентябре 2020-го и феврале 2021-го. В прошлый раз искусственный интеллект отправил нелюбимого «Спартаком» Сергея Иванова на игру... красно-белых. Уверен, что сами руководители департамента судейства Павел Каманцев и Николай Иванов не способны так «подставлять» арбитров.

И назначение в середине марта Виталия Мешкова на игру «Рубин» — «Ростов» (1:2) тоже не их вина. «В той ситуации нельзя было назначать Мешкова на матч. Грубейшая ошибка. Не нужно быть Вангой, чтобы предсказать этот конфликт», — прокомментировал тогда президент РПЛ Ашот Хачатурянц выбор судьи для свидания с Леонидом Слуцким.

В этот раз компьютер продолжил издевательства и назначил ростовчанина на матч еще одной команды, отношения с которой оставляют желать лучшего. Точнее, не с командой, а с ее тренером — тем же Слуцким.

20&nbsp;сентября. Казань. &laquo;Рубин&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:3. Леонид Слуцкий был удален во&nbsp;втором тайме. Слуцкого удаляет один и тот же судья. Тренер считает его профнепригодным

Как ни странно, именно Иванову доверили важнейший матч последнего тура, в котором определится выбывающий из РПЛ. Компьютер забыл, что у Слуцкого в сентябре прошлого года произошла не первая стычка с этим судьей, которого он публично назвал профнепригодным.

Искусственный интеллект, видимо, ознакомился только с интервью арбитра, которое он дал мне прошлой осенью, пытаясь снизить напряженность.

— У нас нет личного конфликта и неприязни, выходящей за рамки нашей работы, — сказал тогда Иванов о своих отношениях со Слуцким. — Задача судейской бригады — провести работу в рамках правил игры. Когда происходят нарушения, арбитр должен их фиксировать. Не нужно искать подводные течения в работе судей. Мы выходим на поле, чтобы профессионально сделать свою работу. Несмотря на то, что футбол — это спортивное противостояние, никто не заинтересован в конфликтах. Я с большим уважением отношусь к труду тренеров, зная, насколько он сложен.

Поскольку Леонид Викторович неоднократно покидал пределы технической зоны, по правилам игры, арбитр обязан реагировать на данное нарушение. Подтверждаю слова Слуцкого: не было оскорблений, не было нецензурной брани. Если я не подходил к технической зоне команд, это не значит, что не было профилактической работы в ходе игры. Она велась с помощью резервного арбитра, с которым мы находились в постоянном контакте через переговорные устройства. Если тренер выйдет раз на один-два метра, на это можно закрыть глаза. В понедельник нарушения были очевидными, поэтому последовали санкции.

Я готов к диалогу, если мне позволят, могу объяснить, почему было принято на поле каждое решение. Готов к разговору с Леонидом Викторовичем, уважительно отношусь к нему и ко всем участникам процесса.

Сергей Иванов (справа) и&nbsp;Леонид Слуцкий. «Готов к диалогу со Слуцким». Арбитр Сергей Иванов — о конфликте с тренером «Рубина»

Шадыханов и «Краснодар»

Павел Шадыханов возвращается к работе в качестве судьи, пропустив семь туров. Любопытно будут выглядеть его последние четыре матча в РПЛ в роли арбитра: «Краснодар» — «Ахмат», «Уфа» — «Краснодар», «Крылья Советов» — «Арсенал» и «Химки» — «Краснодар». По-моему, компьютер переборщил с играми «быков». Вам так не кажется?

Бобровский и ЦСКА

Удивительно постоянен искусственный интеллект и в отношении Яна Бобровского. Петербуржца будто приставили к ЦСКА. Посмотрим, что будет в следующем сезоне. А на сегодня вот сколько игр красно-синих досталось Бобровскому: с «Рубином» (дома, 6:1, резервный), «Уралом» (дома, 2:2, ВАР), «Уфой» (в гостях, 1:1, ВАР), «Динамо» (дома, 1:0, резервный), «Краснодаром» (в гостях, 0:1, ВАР). В субботу — шестая.

Сергей Иванов и&nbsp;Николай Иванов. Сергея Иванова снова назначили на матч «Спартака». Николаю Иванову надоело быть руководителем судей?

ВАР в Краснодаре и Химках

По регламенту, все матчи последнего тура должны начинаться в одно время. Это добавляет сложностей в выборе судей и их видеоассистентов. К тому же в московском ВАР-центре нет возможности одновременно разместить и обеспечить всем необходимым восемь ВАР-бригад.

Поэтому там расположатся только пять групп. А еще две отправятся в Краснодар и Химки. У «быков» есть отдельный комплект оборудования, его в свое время приобрел Сергей Галицкий. Интересно, что используют в Подмосковье.

А вот матч между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» в Самаре будут судить по старинке — без ВАР. Для Владислава Безбородова эта игра станет 262-й в чемпионатах России. Самый опытный арбитр справится и без видеопомощников.

Владислав Безбородов. В матче «Спартак» — «Арсенал» арбитры серьезно нарушили правила. Нужно приостановить проект ВАР

Жабченко и Курочкина

Тем более они недавно так «помогли» Безбородову, что был нарушен пункт 10 протокола видеоарбитра. Речь о матче «Спартак» — «Арсенал» (3:0), в котором видеоассистентами были Анатолий Жабченко и Екатерина Курочкина.

В протоколе ВАР говорится, что «если игра была остановлена и возобновлена, судья не может произвести видеопросмотр, за исключением случая ошибочной идентификации нарушившего правила игрока или возможного нарушения, наказуемого удалением, связанного с агрессивным поведением, плевком, укусом или крайне оскорбительным, обидным и/или нецензурным действием (действиями)».

В матче в Тушине мяч вышел за пределы поля, а затем Виктор Мозес после сигнала (свистка) судьи выполнил угловой удар. Мяч вошел в игру. Произошло как раз то, о чем говорится в правилах (протоколе ВАР): игра была остановлена и возобновлена.

Но после этого Безбородову по рации поступил сигнал, что ВАР решили все тщательно перепроверить. Жабченко и Курочкина посмотрели запись единоборства Александра Соболева и Артема Сокола, в котором спартаковец получил удар по голеностопу. Затем они предложили Безбородову подойти к монитору и посмотреть видеозапись. Судья остался при своем мнении, не квалифицировал действия защитника как нарушение правил и не назначил 11-метровый удар.

После той игры Жабченко пропустил два тура. А сейчас искусственный интеллект зачем-то снова свел его с Курочкиной. В матче ЦСКА — «Ростов». Бобровскому нужно быть настороже.

Любимов, Панин, Сухой, Матюнин, Кукуляк, Пустовойтова

В последнем туре не будут работать отстраненные до конца сезона Артем Любимов, Игорь Панин и Алексей Сухой, а также Алексей Матюнин, в отношении которого проводится проверка. Без назначений остались и Евгений Кукуляк с Анастасией Пустовойтовой.

Евгений Кукуляк. Арбитр РПЛ не сдал тест на сборе УЕФА в Швейцарии

Общий список

«Краснодар» — «Ахмат» — Павел Шадыханов, Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков, резервный Александр Машлякевич, ВАР Алексей Амелин, АВАР Константин Шаламберидзе, инспектор Сергей Мартынов.

«Крылья Советов» — «Локомотив» — Владислав Безбородов, Алексей Воронцов, Дмитрий Ермаков, резервный Кирилл Силантьев, инспектор Алексей Тюмин.

ЦСКА — «Ростов» — Ян Бобровский, Рашид Абусуев, Кирилл Большаков, резервный Андрей Фисенко, ВАР Анатолий Жабченко, АВАР Екатерина Курочкина, инспектор Николай Левников.

«Динамо» — «Сочи» — Владимир Москалев, Игорь Демешко, Рустам Мухтаров, резервный Антон Фролов, ВАР Иван Сиденков, АВАР Егор Болховитин, инспектор Сергей Лапочкин.

«Рубин» — «Уфа» — Сергей Иванов, Алексей Стипиди, Варанцо Петросян, резервный Артур Федоров, ВАР Василий Казарцев, АВАР Антон Кобзев, инспектор Сергей Мацюра.

«Арсенал» — «Урал» — Павел Кукуян, Илья Елеференко, Андрей Образко, резервный Артем Смолин, ВАР Кирилл Левников, АВАР Роман Усачев, инспектор Сергей Французов.

«Нижний Новгород» — «Зенит» — Виталий Мешков, Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян, резервный Рафаэль Шафеев, ВАР Евгений Турбин, АВАР Александр Богданов, инспектор Гаряфий Жафяров.

«Химки» — «Спартак» — Сергей Карасев, Максим Гаврилин, Дмитрий Жвакин, резервный Роман Галимов, ВАР Артем Чистяков, АВАР Валерий Данченко, инспектор Вячеслав Харламов.

Футбол
РПЛ
Сергей Иванов (судья)
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
Павел Шадыханов
Ян Бобровский
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3
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4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
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 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
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