ЦСКА — «Спартак»: новое прочтение дерби. Колонка Казакова
«Дерби всея Руси».
«Схватка за серебро».
«Возможно, лучшая афиша за многие годы».
Столько ожиданий сейчас от матча ЦСКА — «Спартак». Столько надежд...
Прямой эфир матча «Реал» — «Барселона» — только в Okko!
Понятно почему — это лучший ЦСКА и лучший «Спартак», которые мы видели за долгое время. Правда, «лучший» — в спорте понятие относительное, если оно не подкреплено конкретными итоговыми результатами. Но ведь не поспорить, что ТАКИХ армейцев и ТАКИХ красно-белых мы ждали не один месяц.
И если еще совсем недавно разогрев перед дерби оказался бы наполненным подколками и обвинениями, то сейчас этого нет и близко. Владимир Федотов и Гильермо Абаскаль всю свою энергию направляют внутрь коллективов, а не наружу, — и уважение к окружающему миру чувствуется во всем, что сопутствует игре их команд.
Можно, наверное, говорить о тактике: как ЦСКА без Дивеева собирается нейтрализовывать Промеса с Соболевым, или как «Спартак» выстроит игру на флангах, где у соперника серьезные люди, Мойзес и Гайич, а еще — в опорной зоне против четкой геометрии красно-синих. Но, думаю, делать этого не стоит.
Почему?
Потому что в этом дерби ключевой момент звучит коротко: духовитость и удача. Все остальное в предматчевых раскладах — тактика, «физика», текущая форма — только от лукавого.
Характер? Никто не слабее. Есть Акинфеев — есть Джикия, есть Карраскаль — есть Промес. Есть Федотов — есть Абаскаль.
Нереально назвать фаворита. Его нет. Нет и того, кто выиграет от победы любого из непримиримых оппонентов. Как нет того, кто, потерпев поражение, окажется вне медальных раскладов. Оба соперника сейчас слишком хороши, чтобы даже подобная неудача выбила кого-то из них из колеи.
Пожалуй, существует только один фактор, который способен оказаться критичным, в том числе и в проекции на некоторое время, — судейский. От арбитра в таком противостоянии требуется только одно — не чудить. Не портить и не мешать. Отвечает ли требованиям назначенный в среду Сергей Карасев? В целом да. Но становится еще интереснее, учитывая, как он работал в этом сезоне и как может работать в принципе. И как справится с предматчевым волнением. Которое, конечно, должно быть и у команд.
Победа «Спартака» поднимет Абаскаля статусно — возникали же сомнения после первых неудач, но реакция команды на них оказалась достойной. Победа ЦСКА закрепит Федотова в качестве тренера, способного превосходить прямых конкурентов. Успех против «Краснодара» пока остается разовой акцией — «Зениту» армейцы уступили, с «Динамо» и «Ростовом» делали ничьи. Красно-белые в этом смысле идеальный соперник.
В общем, ждем. В предвкушении дерби как праздника — без закрытой игры, без судейских ляпов. Ждем как матч, по которому можно оценивать качество нашего чемпионата в целом. Ждем как битву, способную задать вектор эмоций и другим участникам РПЛ.
Все-таки не «Зенитом» единым живы.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
12
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
13
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|0 : 1
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|0 : 0
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 3
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|3 : 2
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|6
|1
|1