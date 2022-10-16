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ЦСКА — «Спартак»: новое прочтение дерби. Колонка Казакова

Илья Казаков
Колумнист
Читать «СЭ» в
Александр Соболев и Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Авторская колонка известного тележурналиста, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о предстоящем в воскресенье одном из главных противостояний нашего футбола и его свежем восприятии.
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

«Дерби всея Руси».

«Схватка за серебро».

«Возможно, лучшая афиша за многие годы».

Столько ожиданий сейчас от матча ЦСКА — «Спартак». Столько надежд...

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Понятно почему — это лучший ЦСКА и лучший «Спартак», которые мы видели за долгое время. Правда, «лучший» — в спорте понятие относительное, если оно не подкреплено конкретными итоговыми результатами. Но ведь не поспорить, что ТАКИХ армейцев и ТАКИХ красно-белых мы ждали не один месяц.

И если еще совсем недавно разогрев перед дерби оказался бы наполненным подколками и обвинениями, то сейчас этого нет и близко. Владимир Федотов и Гильермо Абаскаль всю свою энергию направляют внутрь коллективов, а не наружу, — и уважение к окружающему миру чувствуется во всем, что сопутствует игре их команд.

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Можно, наверное, говорить о тактике: как ЦСКА без Дивеева собирается нейтрализовывать Промеса с Соболевым, или как «Спартак» выстроит игру на флангах, где у соперника серьезные люди, Мойзес и Гайич, а еще — в опорной зоне против четкой геометрии красно-синих. Но, думаю, делать этого не стоит.

Почему?

Потому что в этом дерби ключевой момент звучит коротко: духовитость и удача. Все остальное в предматчевых раскладах — тактика, «физика», текущая форма — только от лукавого.

Характер? Никто не слабее. Есть Акинфеев — есть Джикия, есть Карраскаль — есть Промес. Есть Федотов — есть Абаскаль.

Нереально назвать фаворита. Его нет. Нет и того, кто выиграет от победы любого из непримиримых оппонентов. Как нет того, кто, потерпев поражение, окажется вне медальных раскладов. Оба соперника сейчас слишком хороши, чтобы даже подобная неудача выбила кого-то из них из колеи.

Пожалуй, существует только один фактор, который способен оказаться критичным, в том числе и в проекции на некоторое время, — судейский. От арбитра в таком противостоянии требуется только одно — не чудить. Не портить и не мешать. Отвечает ли требованиям назначенный в среду Сергей Карасев? В целом да. Но становится еще интереснее, учитывая, как он работал в этом сезоне и как может работать в принципе. И как справится с предматчевым волнением. Которое, конечно, должно быть и у команд.

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Победа «Спартака» поднимет Абаскаля статусно — возникали же сомнения после первых неудач, но реакция команды на них оказалась достойной. Победа ЦСКА закрепит Федотова в качестве тренера, способного превосходить прямых конкурентов. Успех против «Краснодара» пока остается разовой акцией — «Зениту» армейцы уступили, с «Динамо» и «Ростовом» делали ничьи. Красно-белые в этом смысле идеальный соперник.

В общем, ждем. В предвкушении дерби как праздника — без закрытой игры, без судейских ляпов. Ждем как матч, по которому можно оценивать качество нашего чемпионата в целом. Ждем как битву, способную задать вектор эмоций и другим участникам РПЛ.

Все-таки не «Зенитом» единым живы.

16.10.2022 | ЦСКА — Спартак

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Основные источники исследования

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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Барселона

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Сити

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Илья Казаков
23
95
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
13
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 6 1 1
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