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15 октября, 17:15

Промес и Карраскаль выросли на улице. Через что прошли лидеры «Спартака» и ЦСКА

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Квинси Промес и Хорхе Карраскаль.
Квинси Промес (с мячом) в академии «Аякса» в 2005 году.
Фото Александр Бобров, «СЭ»
Хорхе Карраскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/3
Драки, наркотики и криминал.

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Матч ЦСКА — «Спартак» наверняка будет иметь большое значение при распределении мест в итоговой таблице. Это важная игра со всех точек зрения, в том числе для Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля. Уникально, что оба главных тренера впервые поучаствуют в главном дерби страны. Но у лидеров команд другая ситуация: и Квинси Промес, и Хорхе Карраскаль уже не раз участвовали в противостоянии «Спартака» и ЦСКА.

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Они во многом похожи. Оба — сильные атакующие футболисты, правши, существенно влияют на игру своих команд: у Карраскаля — 5 голов в этом чемпионате, у Промеса — 11. Даже детство у колумбийца с голландцем было одинаково тяжелым. Да, они росли в разных частях света и никогда друг с другом не пересекались до этого года, но их истории жизни во многом схожи.

16.10.2022 | ЦСКА — Спартак

Драки Квинси

Промес любит вспоминать свои ранние годы. Он уверен, что детство, проведенное в Осдорпе, западном районе Амстердама, закалило его характер. «Если ты хотел поиграть в футбол на площадке у дома, то тебе нужно было бороться за место в команде. Мне это удавалось, но с кровью, потом и слезами».

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Квинси неоднократно рассказывал об особенностях жизни в Осдорпе. Он с гордостью говорил о том, что избежал шрамов после многочисленных стычек: «Я вырос на улице, а там нет правил, ты должен уметь постоять за себя. Иногда приходилось драться, чтобы решить свои проблемы, хотя я никогда не искал конфликтов. Раньше я был плохим парнем, любил показать свою силу. Поймите, в Амстердаме не так просто жить, как всем кажется. В детстве я иногда бывал в гетто и видел, что там порой может произойти. Мне не было страшно, но определенный испуг был. Я бы никому не посоветовал там появляться, особенно по вечерам, когда в подземке гуляет много молодежи, которая ищет приключений».

Квинси Промес (с мячом) в академии "Аякса" в 2005 году. Фото Александр Бобров, "СЭ"
Квинси Промес (с мячом) в академии «Аякса» в 2005 году.
Александр Бобров, Фото «СЭ»

Преступность Картахены

У Карраскаля все еще красочнее. В колумбийской Картахене вокруг него царила преступность: наркотики, грабежи и перестрелки. «У любого человека, даже из неблагополучного места, всегда есть выбор, в каком направлении пойти, — отмечал Хорхе. — Самый легкий путь всегда худший. Хватайся за пистолет, иди с ним на дело — чего проще? Или наркоторговля: грязные деньги, но легкие, такое притягивает. Видел парней, которые выбирали легкий путь — одни сели в тюрьму, другие убиты...»

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Карраскалю повезло: его спасли скауты, которые ездили по Колумбии и искали одаренных детей. Будущего лидера ЦСКА выделили из сотен мальчишек, гонявших мяч по улицам Картахены. При этом Хорхе, как и Квинси, считает, что улица воспитала его: «По сути, она и сделала меня личностью. Научила жить, выживать одному, сражаться. Уважать старших и просто окружающих. На улице я рос с разными людьми и усвоил: будь ты богачом или бедняком без гроша в кармане, ты все еще человек и заслуживаешь теплого отношения. Возможность вырваться наверх представится каждому, главное, ею воспользоваться».

Хорхе Карраскаль. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Хорхе Карраскаль.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Вызов для лидеров

Сейчас все трудности позади. Промес с Карраскалем уже давно сформировавшиеся футболисты, кумиры болельщиков своих клубов. В столичном дерби от них будет зависеть многое, хотя пока их статистика в битвах «Спартака» и ЦСКА не слишком впечатляет. Для колумбийца это будет лишь третье дерби против красно-белых, в двух предыдущих он отмечался в протоколе лишь желтыми карточками. У голландца, конечно, история встреч богаче: он уже 11 раз играл в матчах с ЦСКА, но забивал лишь в одном из них — в декабре 2017 года дубль Промеса помог «Спартаку» победить 3:0.

Михаил Игнатов, Максим Мухин и&nbsp;Роман Зобнин. ЦСКА не обыграет «Спартак», «Локомотив» победит «Торпедо». Прогнозы на 13-й тур РПЛ

В воскресенье Карраскаль и Промес попытаются поправить личную статистику в дерби, а заодно принести своей команде три очка.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Реал
Барселона

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Сити

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
Гильермо Абаскаль
Хорхе Карраскаль
1
11
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
13
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

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Максим Ненахов

Локомотив

 6 1 1
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