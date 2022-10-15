Промес и Карраскаль выросли на улице. Через что прошли лидеры «Спартака» и ЦСКА
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Матч ЦСКА — «Спартак» наверняка будет иметь большое значение при распределении мест в итоговой таблице. Это важная игра со всех точек зрения, в том числе для Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля. Уникально, что оба главных тренера впервые поучаствуют в главном дерби страны. Но у лидеров команд другая ситуация: и Квинси Промес, и Хорхе Карраскаль уже не раз участвовали в противостоянии «Спартака» и ЦСКА.
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Они во многом похожи. Оба — сильные атакующие футболисты, правши, существенно влияют на игру своих команд: у Карраскаля — 5 голов в этом чемпионате, у Промеса — 11. Даже детство у колумбийца с голландцем было одинаково тяжелым. Да, они росли в разных частях света и никогда друг с другом не пересекались до этого года, но их истории жизни во многом схожи.
Драки Квинси
Промес любит вспоминать свои ранние годы. Он уверен, что детство, проведенное в Осдорпе, западном районе Амстердама, закалило его характер. «Если ты хотел поиграть в футбол на площадке у дома, то тебе нужно было бороться за место в команде. Мне это удавалось, но с кровью, потом и слезами».
Квинси неоднократно рассказывал об особенностях жизни в Осдорпе. Он с гордостью говорил о том, что избежал шрамов после многочисленных стычек: «Я вырос на улице, а там нет правил, ты должен уметь постоять за себя. Иногда приходилось драться, чтобы решить свои проблемы, хотя я никогда не искал конфликтов. Раньше я был плохим парнем, любил показать свою силу. Поймите, в Амстердаме не так просто жить, как всем кажется. В детстве я иногда бывал в гетто и видел, что там порой может произойти. Мне не было страшно, но определенный испуг был. Я бы никому не посоветовал там появляться, особенно по вечерам, когда в подземке гуляет много молодежи, которая ищет приключений».
Преступность Картахены
У Карраскаля все еще красочнее. В колумбийской Картахене вокруг него царила преступность: наркотики, грабежи и перестрелки. «У любого человека, даже из неблагополучного места, всегда есть выбор, в каком направлении пойти, — отмечал Хорхе. — Самый легкий путь всегда худший. Хватайся за пистолет, иди с ним на дело — чего проще? Или наркоторговля: грязные деньги, но легкие, такое притягивает. Видел парней, которые выбирали легкий путь — одни сели в тюрьму, другие убиты...»
Карраскалю повезло: его спасли скауты, которые ездили по Колумбии и искали одаренных детей. Будущего лидера ЦСКА выделили из сотен мальчишек, гонявших мяч по улицам Картахены. При этом Хорхе, как и Квинси, считает, что улица воспитала его: «По сути, она и сделала меня личностью. Научила жить, выживать одному, сражаться. Уважать старших и просто окружающих. На улице я рос с разными людьми и усвоил: будь ты богачом или бедняком без гроша в кармане, ты все еще человек и заслуживаешь теплого отношения. Возможность вырваться наверх представится каждому, главное, ею воспользоваться».
Вызов для лидеров
Сейчас все трудности позади. Промес с Карраскалем уже давно сформировавшиеся футболисты, кумиры болельщиков своих клубов. В столичном дерби от них будет зависеть многое, хотя пока их статистика в битвах «Спартака» и ЦСКА не слишком впечатляет. Для колумбийца это будет лишь третье дерби против красно-белых, в двух предыдущих он отмечался в протоколе лишь желтыми карточками. У голландца, конечно, история встреч богаче: он уже 11 раз играл в матчах с ЦСКА, но забивал лишь в одном из них — в декабре 2017 года дубль Промеса помог «Спартаку» победить 3:0.
В воскресенье Карраскаль и Промес попытаются поправить личную статистику в дерби, а заодно принести своей команде три очка.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
12
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
13
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|0 : 1
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|0 : 0
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 3
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|3 : 2
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|6
|1
|1