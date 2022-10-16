«Я соскучился по победам и по сильному ЦСКА!» Монолог Акинфеева перед дерби со «Спартаком»
«Я же еще против Титова и Аленичева играл... Представляете, когда это было?»
— Матчи со «Спартаком» для всех болельщиков и игроков — это заряд бодрости и энергии. Это всегда огонь и красота. За исключением, может быть, пары не очень хороших игр, которые получились, скажем так, тухленькими. ЦСКА — «Спартак» — это бренд российского футбола, чтобы сейчас ни говорили про другие матчи. Особняком все равно стоит наше дерби, и так будет еще долгие-долгие годы. Так что ждем с нетерпением.
Никогда не говорил об ожиданиях, не буду и в этот раз. Все показывает табло. И если команда выигрывает, то она получает максимум удовольствия от любой игры.
Когда я был молодой, «Спартак» был самым принципиальным соперником для меня. Я же еще против Титова и Аленичева играл. Представляете, когда это было? Хорошие времена, веселые: стадион «Динамо» без травы, пыль под ногами... Сейчас я уже не могу сказать, что матч против какого-то соперника является для меня особенным. Это очередной матч чемпионата. Хотя я прекрасно понимаю, что он будет в центре всеобщего внимания и потребует повышенной концентрации и самоотдачи.
Если выделить какое-то одно дерби, то я назову то, которое мало кто вспомнит. Это игра осенью 2003 года в «Лужниках». Закончили 0:0. Тогда еще Рома Павлюченко был в «Спартаке», как и много других интересных футболистов. Мне было 17 лет, я в том чемпионате играл не так много, Валерий Георгиевич [Газзаев] аккуратно подводил меня к премьер-лиге. Я не ожидал, что выйду, но место в воротах доверили именно мне. В том матче была пара опасных моментов. Например, Павлюченко выходил один на один, и я каким-то чудом отбил тот мяч. Это было мое первое дерби — очень яркий момент, тот матч мне запомнился. Конечно, можно вспомнить много других встреч: и полуфинал Кубка России, когда мы победили по пенальти; и игру, когда я получил травму. Было все — полные «Лужники», страсти, травмы, колоссальные эмоции...
«Без фанатов трудно. Даже когда тебя обзывают — в этом есть драйв»
— Это дерби будет без фанатов. Когда открылась «ВЭБ Арена», даже на рядовых играх собиралось порядка 20 тысяч, а на дерби всегда был полный стадион. И взять наш последний матч с «Динамо»... Хорошая игра и по афише, и по раскрутке, и по антуражу, и по содержанию. Но она не собрала даже 10 тысяч. Нет слов, это просто капля в море. Всегда трудно играть без поддержки фанатов. Даже когда тебя обзывают болельщики соперника, то в этом тоже есть драйв. Ты понимаешь, что эта толпа гонит вперед свою команду, но при этом и тебе передает эмоциональный заряд. Ты злишься, появляется кураж. Конечно, фанатов на трибунах не хватает.
«Спартак» сейчас показывает яркую игру, команда быстро выбегает из обороны в атаку, много забивает. Мы видим, что в хорошей форме Промес и Соболев. Наша задача — сыграть строго в обороне и постараться выключить лидеров соперника из игры.
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«Раньше хотелось сыграть на ноль. Если обыграем «Спартак» 5:4, буду очень рад»
— Что касается ЦСКА, то было достаточно матчей, где мы недобрали очков: в Нижнем Новгороде отдали фактически выигранный матч, в Ростове в концовке могли забить, проиграли «Торпедо», не реализовали кучу моментов с «Динамо» и, что парадоксально, вообще могли на последних минутах уступить.
Говорить о каких-то сильных или слабых сторонах мы не будем. Все покажет игра. Если мы победим 5:4, для меня это будет большая радость. Главное — это результат команды. Я соскучился по победам и по сильному ЦСКА, который находится в верхней части таблицы. Раньше мне всегда хотелось сыграть на ноль. Но нулей в карьере уже достаточно много, и теперь важнее, чтобы команда преодолела неудачи последних лет.
ЦСКА серьезно обновился этим летом. Новички хорошо влились в команду, нет никаких проблем. Думаю, и по игре видно. Все ребята общаются, могут подстегнуть друг друга словечком. Да, можно много говорить о том, где и как мы теряли очки. Но есть таблица, и в ней мы четвертые, на очко отстаем от второго места. В принципе, все идет неплохо.
Все будут настраиваться на классный матч в воскресенье. Обе команды в хорошей форме, качество игры должно быть соответствующим. А сто процентов эмоций мы гарантируем.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
12
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
13
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|0 : 1
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|0 : 0
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 3
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|3 : 2
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|6
|1
|1