Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:30

«Я соскучился по победам и по сильному ЦСКА!» Монолог Акинфеева перед дерби со «Спартаком»

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Читать «СЭ» в
Игорь Акинфеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Игорь Акинфеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/2
Капитан армейцев — о важном.
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

«Я же еще против Титова и Аленичева играл... Представляете, когда это было?»

— Матчи со «Спартаком» для всех болельщиков и игроков — это заряд бодрости и энергии. Это всегда огонь и красота. За исключением, может быть, пары не очень хороших игр, которые получились, скажем так, тухленькими. ЦСКА — «Спартак» — это бренд российского футбола, чтобы сейчас ни говорили про другие матчи. Особняком все равно стоит наше дерби, и так будет еще долгие-долгие годы. Так что ждем с нетерпением.

Никогда не говорил об ожиданиях, не буду и в этот раз. Все показывает табло. И если команда выигрывает, то она получает максимум удовольствия от любой игры.

Егор Титов и Игорь Акинфеев. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Егор Титов и Игорь Акинфеев.
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Когда я был молодой, «Спартак» был самым принципиальным соперником для меня. Я же еще против Титова и Аленичева играл. Представляете, когда это было? Хорошие времена, веселые: стадион «Динамо» без травы, пыль под ногами... Сейчас я уже не могу сказать, что матч против какого-то соперника является для меня особенным. Это очередной матч чемпионата. Хотя я прекрасно понимаю, что он будет в центре всеобщего внимания и потребует повышенной концентрации и самоотдачи.

Квинси Промес и&nbsp;Хорхе Карраскаль. Промес и Карраскаль выросли на улице. Через что прошли лидеры «Спартака» и ЦСКА

Если выделить какое-то одно дерби, то я назову то, которое мало кто вспомнит. Это игра осенью 2003 года в «Лужниках». Закончили 0:0. Тогда еще Рома Павлюченко был в «Спартаке», как и много других интересных футболистов. Мне было 17 лет, я в том чемпионате играл не так много, Валерий Георгиевич [Газзаев] аккуратно подводил меня к премьер-лиге. Я не ожидал, что выйду, но место в воротах доверили именно мне. В том матче была пара опасных моментов. Например, Павлюченко выходил один на один, и я каким-то чудом отбил тот мяч. Это было мое первое дерби — очень яркий момент, тот матч мне запомнился. Конечно, можно вспомнить много других встреч: и полуфинал Кубка России, когда мы победили по пенальти; и игру, когда я получил травму. Было все — полные «Лужники», страсти, травмы, колоссальные эмоции...

16.10.2022 | ЦСКА — Спартак

«Без фанатов трудно. Даже когда тебя обзывают — в этом есть драйв»

— Это дерби будет без фанатов. Когда открылась «ВЭБ Арена», даже на рядовых играх собиралось порядка 20 тысяч, а на дерби всегда был полный стадион. И взять наш последний матч с «Динамо»... Хорошая игра и по афише, и по раскрутке, и по антуражу, и по содержанию. Но она не собрала даже 10 тысяч. Нет слов, это просто капля в море. Всегда трудно играть без поддержки фанатов. Даже когда тебя обзывают болельщики соперника, то в этом тоже есть драйв. Ты понимаешь, что эта толпа гонит вперед свою команду, но при этом и тебе передает эмоциональный заряд. Ты злишься, появляется кураж. Конечно, фанатов на трибунах не хватает.

«Спартак» сейчас показывает яркую игру, команда быстро выбегает из обороны в атаку, много забивает. Мы видим, что в хорошей форме Промес и Соболев. Наша задача — сыграть строго в обороне и постараться выключить лидеров соперника из игры.

Прямой эфир матча «Реал» — «Барселона» — только в Okko!

«Раньше хотелось сыграть на ноль. Если обыграем «Спартак» 5:4, буду очень рад»

— Что касается ЦСКА, то было достаточно матчей, где мы недобрали очков: в Нижнем Новгороде отдали фактически выигранный матч, в Ростове в концовке могли забить, проиграли «Торпедо», не реализовали кучу моментов с «Динамо» и, что парадоксально, вообще могли на последних минутах уступить.

Говорить о каких-то сильных или слабых сторонах мы не будем. Все покажет игра. Если мы победим 5:4, для меня это будет большая радость. Главное — это результат команды. Я соскучился по победам и по сильному ЦСКА, который находится в верхней части таблицы. Раньше мне всегда хотелось сыграть на ноль. Но нулей в карьере уже достаточно много, и теперь важнее, чтобы команда преодолела неудачи последних лет.

Александр Соболев и&nbsp;Игорь Акинфеев. ЦСКА — «Спартак»: новое прочтение дерби. Колонка Казакова

ЦСКА серьезно обновился этим летом. Новички хорошо влились в команду, нет никаких проблем. Думаю, и по игре видно. Все ребята общаются, могут подстегнуть друг друга словечком. Да, можно много говорить о том, где и как мы теряли очки. Но есть таблица, и в ней мы четвертые, на очко отстаем от второго места. В принципе, все идет неплохо.

Все будут настраиваться на классный матч в воскресенье. Обе команды в хорошей форме, качество игры должно быть соответствующим. А сто процентов эмоций мы гарантируем.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Барселона

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Сити

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
18
300
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Теперь соперники Карлсена сдаются после первого хода. Чемпиона мира обвиняют в неуважении
Защитник-суперталант спился, зарезал человека, ночевал с бомжами. В худший момент жизни его спасла Любовь
Командир «Ахмата» сообщил о ежедневных потерях ВСУ в 500 человек
Армия РФ нанесла удары по объектам военного управления и энергетики Украины
Системы ПВО под Белгородом побили мировой рекорд по дальности поражения в воздухе
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
«Крылья Советов» — «Сочи»: видео голов
«Нижний Новгород» — «Зенит»: стали известны стартовые составы команд
Лебеденко уверен, что «Торпедо» не вылетит из РПЛ
Почему ЦСКА обыграет «Спартак» в дерби. За команду Федотова — цифры и глубокий состав
Почему «Спартак» обыграет ЦСКА в дерби. Абаскаль прокачал «физику» и тактику — это уже дает результат
Лебеденко назвал трагедией посещаемость «Торпедо» в Лужниках
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА — «Спартак»: новое прочтение дерби. Колонка Казакова

В шаге от ЦСКА, зэки, крик Романцева, наследник Черенкова. Андрею Тихонову — 52!
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
13
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 6 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости