«Разочарование года? Восторг игроков «Спартака» при просмотре потасовки с «Зенитом». Медведев — об итогах года и будущем
— Александр Иванович, как вы оцените первую часть сезона для «Зенита»?
— Первую часть сезона оцениваю в целом положительно: отрыв в шесть очков от ближайшего преследователя; высокая результативность, надежная оборона; интересная, атакующая, разнообразная игра. Хотя отрыв мог бы быть и больше.
— Кем из летних новичков особенно довольны? Стал ли состав сильнее или слабее по сравнению с прошлым сезоном?
— Команда хорошо укомплектована, неплохая глубина состава. Из новичков особенно порадовали Родригао и Густаво Мантуан.
— Устраивает ли работа судей? ВАР?
— К сожалению, к судейству было много вопросов. А ведь есть положительный опыт организации и развития судейства в КХЛ, который остается невостребованным. ВАР без офсайдных линий не может полноценно выполнять свое предназначение. Похоже, что нам придется ждать возвращения линий до следующего сезона.
— Нужны ли РПЛ какие-то организационные изменения?
— Вопросы по РПЛ давайте оставим до их рассмотрения лигой, а также до получения ответов на эти самые вопросы.
— Как оцените новый формат проведения Кубка России?
— Формат с двумя путями — это интересно, но итоги будем подводить после финала.
— Смотрели ли чемпионат мира? За кого болели?
— Смотрел не меньше двух матчей в день, болел за Бразилию, Сербию и Хорватию.
— Три открытия и три разочарования первой части сезона?
— Назову два открытия: появление большого количества молодых талантов в командах РПЛ, а также интерес болельщиков к медиалиге. А разочарован я восторгом спартаковских игроков в раздевалке при просмотре потасовки после финального свистка заключительного матча 2022 года с «Зенитом».
— Как вы относитесь к возможному переходу российского футбола в Азиатскую конфедерацию?
— Если выбор стоит между тем, чтобы не играть в Европе долгое неопределенное время и играть на уровне сборных и клубов в Азии, то лучше играть.
— Предлагали ли Ловрену новый контракт? Будет ли клуб подписывать кого-то ему на замену?
— Условия, предложенные Ловрену «Лионом», оказались лучше для него.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2