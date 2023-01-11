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«Они смешали клофелин с водкой — и заставили выпить». Как на Парфенова напали грабители

Отдел футбола «СЭ»
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Дмитрий Парфенов.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Жуткая история из 90-х.

Молодое поколение болельщиков знает Дмитрия Парфенова уже как тренера. Он долго работал с ивановским «Текстильщиком», потом с «Тосно», в 2018-м сенсационно выиграл с ним Кубок России. Год спустя дошел до финала со скромным «Уралом». Дальше был тульский «Арсенал», а с лета прошлого года — «Родина»...

Но Парфенов и футболистом был классным. Много лет отыграл за «Спартак», с которым четыре раза становился чемпионом России. А до этого полторы сотни матчей провел за одесский «Черноморец».

Вот в родной Одессе в 1995 году и произошла кошмарная история, едва не стоившая Парфенову жизни. Сам он приоткрыл подробности в 2010 году в «Разговоре по пятницам».

Дмитрий ПАРФЕНОВ. Фото Александра ФЕДОРОВА, &quot;СЭ&quot; Дмитрий Парфенов: «Мне воздалось за мучения»

— В два часа дня команду собирали на базе. А в двенадцать я заехал в церковь — перед каждым матчем старался там побывать. Потом вышел, сел в свой BMW — и тут в машину влетели трое. Приставили нож к горлу: «Вперед!» Мы отъехали километров за тридцать от Одессы. Свернули в какой-то двор. Дальше они смешали клофелин с водкой — и заставили выпить.

— В тот момент, наверное, мысленно с жизнью попрощались?

— Об этом как-то не думал. Вообще все было будто в тумане. Когда к тебе один человек ставит нож к горлу, а другой в бок... Что остается? Влил в себя эту дрянь.

— Из горла?

— Дали стакан. Пол-литровую бутылку водки с клофелином осушил минуты за три. И отрубился. Очнулся уже за полночь в кустах. Темень, ничего непонятно, голова раскалывается. Ни машины, ни денег, ни документов, ни часов. Я встал и, шатаясь, пошел.

Дмитрий Парфенов. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

— Куда?

— Просто через поле. Надеялся кого-то встретить и добраться до телефона. Перед глазами все плыло, язык заплетался — обычное состояние после такого «коктейля». Следователь, кстати, позже «обрадовал»: если бы доза клофелина оказалась чуть больше, я бы уже не проснулся... Наконец разглядел огни — и побрел на них. Постучался в первый же дом.

— Вас признали?

— Смеетесь? Да я еле ноги оттуда унес! Чуть не застрелили! Хозяев понять можно. Ночью к тебе ломится оборванный человек, лопочет что-то бессвязное.

— И что предприняли?

— Отправился в соседнюю деревню. Увидел дом на окраине. Там какая-то секта устроила сборище. Среди ночи толпа детей водила хороводы вокруг дома, а взрослые сидели за столом, разговаривали. Я объяснил, что произошло. Попросил отвезти в Одессу. «С собой денег нет, но потом рассчитаемся», — добавил я. В ответ раздалось: «Сейчас закончим — и решим, что с тобой делать». Сел на крыльцо и стал ждать. Закемарил.

— Отвезли?

— Да. Самое интересное, что я адрес свой забыл! Улицу еще помнил, а вот номер дома назвать не мог. Лишь когда мимо ехали, узнал знакомые очертания. «О, — говорю, — кажется, здесь». Жил я с родителями. Захожу — в квартире народу полным-полно.

— Кто?

— Милиция во главе с начальником областного ГАИ, какие-то криминальные авторитеты. К тому времени весь город подняли на уши — искали меня. Авторитеты, чьи группировки промышляли угонами, сразу от всего открестились: «Наши сделать это не могли — мы машину Парфенова знаем». Футболистов «Черноморца» в Одессе и впрямь уважали. После того случая клуб мне охранника выделил. А восстановился я на удивление быстро. Уже через два дня во Львове играл.

Дмитрий Парфенов. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

— Так кто же на вас напал?

— Гастролеры из Приднестровья. Там недалеко до границы. Заезжали в Одессу, шуровали — и назад. У них много набралось таких эпизодов. Машину я больше не увидел, зато двоих из той шайки год спустя поймали.

— На суд ходили?

— Ограничился опознанием. Они отсидели, вышли. Потом один из них перебрался в Мытищи, бизнесом занялся. Но недавно его опять повязали и увезли в Одессу. Неделю назад ко мне оттуда приезжал следователь, работающий по этой банде. Хотя прошло уже 15 лет. Как я понял, точно так же они увели машину у сына крупного одесского бизнесмена. Напоили водкой с клофелином и выкинули на улице. Вряд ли рассчитывали убивать. Но если со мной дело было в сентябре, то с ним в феврале — и паренек умер от переохлаждения. Его отец пообещал рано или поздно наказать убийц сына.

Дмитрий Парфенов. «Надеюсь, у госструктур найдется возможность помочь футболу». Большое интервью Дмитрия Парфенова

— Чему вас научил тот случай?

— Блокировать двери, едва сажусь за руль. Это уже вошло в привычку. И еще — поменьше эйфории.

— Что имеете в виду?

— Понимаете, когда кажется, что все прет — теряешь бдительность. Я вот представить не мог, что в родном городе, где меня каждая собака знает, может такое произойти.

Дмитрий Парфенов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Черноморец (Одесса)
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
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4.03 16:30
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 - : -
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 - : -
5.03 14:00
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 - : -
5.03 16:30
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 - : -
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 16 1 3
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