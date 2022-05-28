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«Исходим из того, что примем участие в отборе ЧЕ-2024». Дюков — о Fan ID, «Шахтере» и будущем

Севастиан Терлецкий
,  
Сергей Федоров
Читать «СЭ» в
Александр Дюков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
После окончания конференции РФС на вопросы журналистов ответил президент организации Александр Дюков.

РФС поддерживает возвращение пива на стадионы

— Приятно ли вам было слышать от представителя ФИФА, что там ждут нашего возвращения?

— Вы же знаете, что мы в постоянном контакте с ФИФА и УЕФА. Мы все знали и из личных разговоров, но было приятно слышать публично, что нас там ждут.

— Есть ли что-то новое по поводу планов ФИФА по расторжению контрактов легионеров с российскими клубами?

— Никакой новой информации нет.

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— Есть ли точные даты, когда CAS примет решение по иску РФС и клубов?

— По точным датам решений CAS понимания пока нет. Представители ФИФА попросили время для ознакомления с документами. Нами направлены две апелляции — по решениям 28 февраля и 2 мая. Сейчас готовим полную версию этой жалобы. Что касается апелляции клубов, то мы проводили с ними консультации, оказывали юридическую поддержку. Но в данном случае мы не являемся субъектом.

— Стоит ли ждать на финале БЕТСИТИ Кубка России продажу пива на стадионе?

— Вы знаете, что РФС поддерживает возвращение пива. Считаем, что это не создаст проблем и не повлияет на безопасность. Экономическая ситуация не самая простая, это поможет клубам. Нам бы не хотелось начинать это первыми на финале БЕТСИТИ Кубка России. Тем более матч пройдет в «Лужниках», будет очень много зрителей. Сперва нужно, чтобы клубы провели какие-то экспериментальные продажи в РПЛ. Не знакомился с постановлением правительства Москвы. Инициатива должна исходить от московских клубов. Я бы на их месте попробовал.

— Будет ли перенос начала следующего сезона из-за Fan ID?

— У меня нет никакой дополнительной информации. Этим занимаемся не мы. Проект реализует правительство, Минспорт и Минцифры. Мы являемся соучастниками проекта. Подготовили предложения, которые, на наш взгляд, должны упростить процедуру получения Fan ID. Какие-то из них уже были приняты. На какие-то мы ответа не получили.

— С кем сборная России может сыграть товарищеские матчи?

— Пока воздержусь, есть несколько вариантов. Давайте достигнем договоренности и все объявим.

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У нас нет фактов, что Хачатурянц имеет отношение к «Крыльям Советов»

— Появилась информация, что в марте у вас была негласная договоренность с главой РПЛ Ашотом Хачатурянцем о введении моратория на вылет.

— Нет. В марте было заседание исполкома. Тогда было рассмотрено и предложение о моратории. Было принято решение о создании рабочей группы по этому вопросу. Как вы себе представляете, что тогда я дал обещание, что никто не вылетит, а потом под камерами озвучивал другую позицию? Мы с вами обсуждали, что мораторий нарушает спортивный принцип. Кто-то пострадал больше, кто-то меньше, надо просто быть к этому готовыми. До этого был коронавирус. Если мы будем реагировать на каждое изменение, мы ни один чемпионат не проведем.

— Какая ваша позиция по делу Матюнина?

— Сейчас продолжается проверка, пока не могу это комментировать. По той информации, которая стала публичной, было установлено много ошибок в одну сторону. Если будут основания для обращения в органы, будем обращаться. У нас нулевая толерантность к нечестной игре. В «Черноморце» уже был первый уголовный прецедент.

— Он также обращался к вам с просьбой подать обращение в комитет по этике.

— У нас нет фактов, что Хачатурянц имеет отношение к «Крыльям Советов». Оснований для обращения в комитет по этике пока нет. Если будут основания, мы обратимся.

— Какова ситуация с падением доходов?

— Рано давать оценку доходам РФС. Надеемся, удастся сохранить прошлогодние показатели. Но был проработан новый вариант бюджета в случае негативного развития событий, где мы предусматриваем наши расходы. Приостановили сотрудничество с нашими иностранными партнерами. Стараемся создавать новые коммерческие продукты для наших российских партнеров.

— Будет ли у сборной новый технический спонсор?

— Надеемся, сотрудничество с Adidas возобновится через какое-то время. Пока у нас есть в запасе форма.

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Не рассматриваем горизонт нашего отстранения в три-пять лет

— Глава ДНР Денис Пушилин заявил о намерении воссоздать «Шахтера» и проводить товарищеские матчи с российскими клубами.

— Узнал об этом от вас. Фразы Пушилина недостаточно, чтобы давать оценки. Нужно больше информации. Но в целом РФС всегда выступал за реализацию проектов, направленных на развитие футбола.

— Есть ли сценарий на случай длительного отстранения от международных соревнований?

— Мы не рассматриваем горизонт нашего отстранения в три-пять лет. Отстранение касается только следующего сезона, мы подали на него апелляцию. Пока исходим из того, что сможем принять участие в отборе на ЧЕ-2024.

— А как же слова президента УЕФА Александра Чеферина о том, что мы вернемся не скоро?

— Это неудачный перевод. Речь шла о ближайшей перспективе. Отстранение по сборным касается только Лиги наций.

— К 2030 году вы хотите привлечь к занятию футболом 10 миллионов людей. Это колоссальная цифра.

— Да. Мы работаем в этом направлении. Мы работаем над массовостью. Огромный потенциал у проекта «Футбол в школе». В 90-х мы потеряли массовость советского времени, когда практически при каждом предприятии были команды разных возрастов. Плюс практически не осталось тех площадок во дворах. Так что для возрождения массового и детско-юношеского футбола у нас есть прекрасная возможность использовать наши общеобразовательные школы. Есть школьники — потенциальные футболисты и учителя физкультуры, которые могут стать тренерами, получая лицензии РФС. У нас 40 тысяч школ, 17 миллионов учеников. Если мы привлечем хотя бы часть этих ребят, мы значительно увеличим массовость. Пилотная реализация проекта в восьми регионах показывает, что мы на правильном пути.

— Вы сами играете в футбол? На какой позиции?

— Я уже не молодой человек. Могу себе позволить только играть в турнире ветеранов, там нет 11 игроков, поэтому и позиций отдельных нет.

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Сборная России по футболу
Александр Дюков
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Генеральный директор «Динамо» Пивоваров — о Кубке Лиги, бюджете клуба и возвращении пива
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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