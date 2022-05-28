«Исходим из того, что примем участие в отборе ЧЕ-2024». Дюков — о Fan ID, «Шахтере» и будущем
РФС поддерживает возвращение пива на стадионы
— Приятно ли вам было слышать от представителя ФИФА, что там ждут нашего возвращения?
— Вы же знаете, что мы в постоянном контакте с ФИФА и УЕФА. Мы все знали и из личных разговоров, но было приятно слышать публично, что нас там ждут.
— Есть ли что-то новое по поводу планов ФИФА по расторжению контрактов легионеров с российскими клубами?
— Никакой новой информации нет.
— Есть ли точные даты, когда CAS примет решение по иску РФС и клубов?
— По точным датам решений CAS понимания пока нет. Представители ФИФА попросили время для ознакомления с документами. Нами направлены две апелляции — по решениям 28 февраля и 2 мая. Сейчас готовим полную версию этой жалобы. Что касается апелляции клубов, то мы проводили с ними консультации, оказывали юридическую поддержку. Но в данном случае мы не являемся субъектом.
— Стоит ли ждать на финале БЕТСИТИ Кубка России продажу пива на стадионе?
— Вы знаете, что РФС поддерживает возвращение пива. Считаем, что это не создаст проблем и не повлияет на безопасность. Экономическая ситуация не самая простая, это поможет клубам. Нам бы не хотелось начинать это первыми на финале БЕТСИТИ Кубка России. Тем более матч пройдет в «Лужниках», будет очень много зрителей. Сперва нужно, чтобы клубы провели какие-то экспериментальные продажи в РПЛ. Не знакомился с постановлением правительства Москвы. Инициатива должна исходить от московских клубов. Я бы на их месте попробовал.
— Будет ли перенос начала следующего сезона из-за Fan ID?
— У меня нет никакой дополнительной информации. Этим занимаемся не мы. Проект реализует правительство, Минспорт и Минцифры. Мы являемся соучастниками проекта. Подготовили предложения, которые, на наш взгляд, должны упростить процедуру получения Fan ID. Какие-то из них уже были приняты. На какие-то мы ответа не получили.
— С кем сборная России может сыграть товарищеские матчи?
— Пока воздержусь, есть несколько вариантов. Давайте достигнем договоренности и все объявим.
У нас нет фактов, что Хачатурянц имеет отношение к «Крыльям Советов»
— Появилась информация, что в марте у вас была негласная договоренность с главой РПЛ Ашотом Хачатурянцем о введении моратория на вылет.
— Нет. В марте было заседание исполкома. Тогда было рассмотрено и предложение о моратории. Было принято решение о создании рабочей группы по этому вопросу. Как вы себе представляете, что тогда я дал обещание, что никто не вылетит, а потом под камерами озвучивал другую позицию? Мы с вами обсуждали, что мораторий нарушает спортивный принцип. Кто-то пострадал больше, кто-то меньше, надо просто быть к этому готовыми. До этого был коронавирус. Если мы будем реагировать на каждое изменение, мы ни один чемпионат не проведем.
— Какая ваша позиция по делу Матюнина?
— Сейчас продолжается проверка, пока не могу это комментировать. По той информации, которая стала публичной, было установлено много ошибок в одну сторону. Если будут основания для обращения в органы, будем обращаться. У нас нулевая толерантность к нечестной игре. В «Черноморце» уже был первый уголовный прецедент.
— Он также обращался к вам с просьбой подать обращение в комитет по этике.
— У нас нет фактов, что Хачатурянц имеет отношение к «Крыльям Советов». Оснований для обращения в комитет по этике пока нет. Если будут основания, мы обратимся.
— Какова ситуация с падением доходов?
— Рано давать оценку доходам РФС. Надеемся, удастся сохранить прошлогодние показатели. Но был проработан новый вариант бюджета в случае негативного развития событий, где мы предусматриваем наши расходы. Приостановили сотрудничество с нашими иностранными партнерами. Стараемся создавать новые коммерческие продукты для наших российских партнеров.
— Будет ли у сборной новый технический спонсор?
— Надеемся, сотрудничество с Adidas возобновится через какое-то время. Пока у нас есть в запасе форма.
Не рассматриваем горизонт нашего отстранения в три-пять лет
— Глава ДНР Денис Пушилин заявил о намерении воссоздать «Шахтера» и проводить товарищеские матчи с российскими клубами.
— Узнал об этом от вас. Фразы Пушилина недостаточно, чтобы давать оценки. Нужно больше информации. Но в целом РФС всегда выступал за реализацию проектов, направленных на развитие футбола.
— Есть ли сценарий на случай длительного отстранения от международных соревнований?
— Мы не рассматриваем горизонт нашего отстранения в три-пять лет. Отстранение касается только следующего сезона, мы подали на него апелляцию. Пока исходим из того, что сможем принять участие в отборе на ЧЕ-2024.
— А как же слова президента УЕФА Александра Чеферина о том, что мы вернемся не скоро?
— Это неудачный перевод. Речь шла о ближайшей перспективе. Отстранение по сборным касается только Лиги наций.
— К 2030 году вы хотите привлечь к занятию футболом 10 миллионов людей. Это колоссальная цифра.
— Да. Мы работаем в этом направлении. Мы работаем над массовостью. Огромный потенциал у проекта «Футбол в школе». В 90-х мы потеряли массовость советского времени, когда практически при каждом предприятии были команды разных возрастов. Плюс практически не осталось тех площадок во дворах. Так что для возрождения массового и детско-юношеского футбола у нас есть прекрасная возможность использовать наши общеобразовательные школы. Есть школьники — потенциальные футболисты и учителя физкультуры, которые могут стать тренерами, получая лицензии РФС. У нас 40 тысяч школ, 17 миллионов учеников. Если мы привлечем хотя бы часть этих ребят, мы значительно увеличим массовость. Пилотная реализация проекта в восьми регионах показывает, что мы на правильном пути.
— Вы сами играете в футбол? На какой позиции?
— Я уже не молодой человек. Могу себе позволить только играть в турнире ветеранов, там нет 11 игроков, поэтому и позиций отдельных нет.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0