«Исходим из того, что примем участие в отборе ЧЕ-2024». Дюков — о Fan ID, «Шахтере» и будущем

После окончания конференции РФС на вопросы журналистов ответил президент организации Александр Дюков.

РФС поддерживает возвращение пива на стадионы

— Приятно ли вам было слышать от представителя ФИФА, что там ждут нашего возвращения?

— Вы же знаете, что мы в постоянном контакте с ФИФА и УЕФА. Мы все знали и из личных разговоров, но было приятно слышать публично, что нас там ждут.

— Есть ли что-то новое по поводу планов ФИФА по расторжению контрактов легионеров с российскими клубами?

— Никакой новой информации нет.

— Есть ли точные даты, когда CAS примет решение по иску РФС и клубов?

— По точным датам решений CAS понимания пока нет. Представители ФИФА попросили время для ознакомления с документами. Нами направлены две апелляции — по решениям 28 февраля и 2 мая. Сейчас готовим полную версию этой жалобы. Что касается апелляции клубов, то мы проводили с ними консультации, оказывали юридическую поддержку. Но в данном случае мы не являемся субъектом.

— Стоит ли ждать на финале БЕТСИТИ Кубка России продажу пива на стадионе?

— Вы знаете, что РФС поддерживает возвращение пива. Считаем, что это не создаст проблем и не повлияет на безопасность. Экономическая ситуация не самая простая, это поможет клубам. Нам бы не хотелось начинать это первыми на финале БЕТСИТИ Кубка России. Тем более матч пройдет в «Лужниках», будет очень много зрителей. Сперва нужно, чтобы клубы провели какие-то экспериментальные продажи в РПЛ. Не знакомился с постановлением правительства Москвы. Инициатива должна исходить от московских клубов. Я бы на их месте попробовал.

— Будет ли перенос начала следующего сезона из-за Fan ID?

— У меня нет никакой дополнительной информации. Этим занимаемся не мы. Проект реализует правительство, Минспорт и Минцифры. Мы являемся соучастниками проекта. Подготовили предложения, которые, на наш взгляд, должны упростить процедуру получения Fan ID. Какие-то из них уже были приняты. На какие-то мы ответа не получили.

— С кем сборная России может сыграть товарищеские матчи?

— Пока воздержусь, есть несколько вариантов. Давайте достигнем договоренности и все объявим.

У нас нет фактов, что Хачатурянц имеет отношение к «Крыльям Советов»

— Появилась информация, что в марте у вас была негласная договоренность с главой РПЛ Ашотом Хачатурянцем о введении моратория на вылет.

— Нет. В марте было заседание исполкома. Тогда было рассмотрено и предложение о моратории. Было принято решение о создании рабочей группы по этому вопросу. Как вы себе представляете, что тогда я дал обещание, что никто не вылетит, а потом под камерами озвучивал другую позицию? Мы с вами обсуждали, что мораторий нарушает спортивный принцип. Кто-то пострадал больше, кто-то меньше, надо просто быть к этому готовыми. До этого был коронавирус. Если мы будем реагировать на каждое изменение, мы ни один чемпионат не проведем.

— Какая ваша позиция по делу Матюнина?

— Сейчас продолжается проверка, пока не могу это комментировать. По той информации, которая стала публичной, было установлено много ошибок в одну сторону. Если будут основания для обращения в органы, будем обращаться. У нас нулевая толерантность к нечестной игре. В «Черноморце» уже был первый уголовный прецедент.

— Он также обращался к вам с просьбой подать обращение в комитет по этике.

— У нас нет фактов, что Хачатурянц имеет отношение к «Крыльям Советов». Оснований для обращения в комитет по этике пока нет. Если будут основания, мы обратимся.

— Какова ситуация с падением доходов?

— Рано давать оценку доходам РФС. Надеемся, удастся сохранить прошлогодние показатели. Но был проработан новый вариант бюджета в случае негативного развития событий, где мы предусматриваем наши расходы. Приостановили сотрудничество с нашими иностранными партнерами. Стараемся создавать новые коммерческие продукты для наших российских партнеров.

— Будет ли у сборной новый технический спонсор?

— Надеемся, сотрудничество с Adidas возобновится через какое-то время. Пока у нас есть в запасе форма.

Не рассматриваем горизонт нашего отстранения в три-пять лет

— Глава ДНР Денис Пушилин заявил о намерении воссоздать «Шахтера» и проводить товарищеские матчи с российскими клубами.

— Узнал об этом от вас. Фразы Пушилина недостаточно, чтобы давать оценки. Нужно больше информации. Но в целом РФС всегда выступал за реализацию проектов, направленных на развитие футбола.

— Есть ли сценарий на случай длительного отстранения от международных соревнований?

— Мы не рассматриваем горизонт нашего отстранения в три-пять лет. Отстранение касается только следующего сезона, мы подали на него апелляцию. Пока исходим из того, что сможем принять участие в отборе на ЧЕ-2024.

— А как же слова президента УЕФА Александра Чеферина о том, что мы вернемся не скоро?

— Это неудачный перевод. Речь шла о ближайшей перспективе. Отстранение по сборным касается только Лиги наций.

— К 2030 году вы хотите привлечь к занятию футболом 10 миллионов людей. Это колоссальная цифра.

— Да. Мы работаем в этом направлении. Мы работаем над массовостью. Огромный потенциал у проекта «Футбол в школе». В 90-х мы потеряли массовость советского времени, когда практически при каждом предприятии были команды разных возрастов. Плюс практически не осталось тех площадок во дворах. Так что для возрождения массового и детско-юношеского футбола у нас есть прекрасная возможность использовать наши общеобразовательные школы. Есть школьники — потенциальные футболисты и учителя физкультуры, которые могут стать тренерами, получая лицензии РФС. У нас 40 тысяч школ, 17 миллионов учеников. Если мы привлечем хотя бы часть этих ребят, мы значительно увеличим массовость. Пилотная реализация проекта в восьми регионах показывает, что мы на правильном пути.

— Вы сами играете в футбол? На какой позиции?

— Я уже не молодой человек. Могу себе позволить только играть в турнире ветеранов, там нет 11 игроков, поэтому и позиций отдельных нет.