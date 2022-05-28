Генеральный директор «Динамо» Пивоваров — о Кубке Лиги, бюджете клуба и возвращении пива

Интервью руководителя бело-голубых Павла Пивоварова.

После завершения Конференции РФС генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопросы «СЭ» — о главном тренере Сандро Шварце, Кубке лиги и законе о пиве.

Я не знаю клубов, которые не поддерживают создание Кубка ли ги

— Есть ли клубы, которые не поддерживают создание Кубка лиги?

— Я пока таких не знаю.

— Была информация про снижение бюджета Кубка лиги. Это правда?

— Оценка стоимости данного проекта пока предварительная. И мы бы хотели, чтобы она была сделана независимыми экспертами. Организаторы турнира будут проводить конкретные переговоры со спонсорами.

— Влияет ли как-то создание Кубка лиги на РПЛ? Некоторые эксперты говорят о том, что Кубок перетянет на себя все внимание.

— Как оно может влиять? Турнир будет проводиться в свободные от матчей РПЛ даты в календаре.

— Следующее обсуждение Кубка лиги будет в понедельник на общем собрании РПЛ?

— Да, мы постараемся вынести этот вопрос на обсуждение на следующем собрании РПЛ.

— Что должно произойти к 15 июля, чтобы этот турнир был создан? Должен ли уже быть готов проект «под ключ»?

— Проект должен быть структурирован. У него должны быть финансовая модель, юридическая структура, готовый календарь, правила проведения и регламент соревнований.

Павел Пивоваров. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Основное финансирование от с понсоров у нас подтверждено

— Главный тренер Сандро Шварц остается в клубе?

— Клуб уже неоднократно комментировал этот вопрос. Завтра у нас финальный матч. Все решения будем принимать после окончания сезона.

— Коллеги из других клубов негативно высказываются о возможном решении ФИФА по легионерам. Возможен вариант, что иностранцы покинут Россию без компенсации. Чего вы ждете?

— Не могу комментировать решения ФИФА и предсказывать будущее.

— Ваш бюджет на следующий год как-то пострадал?

— Бюджет будем обсуждать в конце сезона. Основное финансирование от ключевых спонсоров у нас подтверждено.

— Почему запретили продавать пиво на последнем матче против «Сочи»?

— Существует юридическая неопределенность по этому вопросу. И разные точки зрения. К следующему сезону мы выработаем позицию по продаже пива. Мы считаем, что реализация пива на стадионе могла бы стимулировать посещаемость и более комфортный формат времяпровождения. У нас есть свои расчеты, мы считаем и матчевую выручку. Для клуба это, естественно, плюс.

— Будет ли «Динамо» участвовать в каком-либо летнем турнире?

— Мы пока не подтвердили участие ни в одном из турниров. Непонятен календарь, будут еврокубки или нет.