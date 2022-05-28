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Генеральный директор «Динамо» Пивоваров — о Кубке Лиги, бюджете клуба и возвращении пива

Артем Бухаев
,  
Севастиан Терлецкий
,  
Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в
Сандро Шварц, Павел Пивоваров, Александр Овечкин, Даниил Лесовой, Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Павел Пивоваров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Интервью руководителя бело-голубых Павла Пивоварова.

После завершения Конференции РФС генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопросы «СЭ» — о главном тренере Сандро Шварце, Кубке лиги и законе о пиве.

Я не знаю клубов, которые не поддерживают создание Кубка лиги

— Есть ли клубы, которые не поддерживают создание Кубка лиги?

— Я пока таких не знаю.

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— Была информация про снижение бюджета Кубка лиги. Это правда?

— Оценка стоимости данного проекта пока предварительная. И мы бы хотели, чтобы она была сделана независимыми экспертами. Организаторы турнира будут проводить конкретные переговоры со спонсорами.

— Влияет ли как-то создание Кубка лиги на РПЛ? Некоторые эксперты говорят о том, что Кубок перетянет на себя все внимание.

— Как оно может влиять? Турнир будет проводиться в свободные от матчей РПЛ даты в календаре.

— Следующее обсуждение Кубка лиги будет в понедельник на общем собрании РПЛ?

— Да, мы постараемся вынести этот вопрос на обсуждение на следующем собрании РПЛ.

— Что должно произойти к 15 июля, чтобы этот турнир был создан? Должен ли уже быть готов проект «под ключ»?

— Проект должен быть структурирован. У него должны быть финансовая модель, юридическая структура, готовый календарь, правила проведения и регламент соревнований.

Павел Пивоваров. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Павел Пивоваров.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Основное финансирование от спонсоров у нас подтверждено

Главный тренер Сандро Шварц остается в клубе?

— Клуб уже неоднократно комментировал этот вопрос. Завтра у нас финальный матч. Все решения будем принимать после окончания сезона.

— Коллеги из других клубов негативно высказываются о возможном решении ФИФА по легионерам. Возможен вариант, что иностранцы покинут Россию без компенсации. Чего вы ждете?

— Не могу комментировать решения ФИФА и предсказывать будущее.

Сандро Шварц. Шварц покидает Россию. Но сначала проведет свой главный матч в «Динамо»

Ваш бюджет на следующий год как-то пострадал?

— Бюджет будем обсуждать в конце сезона. Основное финансирование от ключевых спонсоров у нас подтверждено.

— Почему запретили продавать пиво на последнем матче против «Сочи»?

— Существует юридическая неопределенность по этому вопросу. И разные точки зрения. К следующему сезону мы выработаем позицию по продаже пива. Мы считаем, что реализация пива на стадионе могла бы стимулировать посещаемость и более комфортный формат времяпровождения. У нас есть свои расчеты, мы считаем и матчевую выручку. Для клуба это, естественно, плюс.

— Будет ли «Динамо» участвовать в каком-либо летнем турнире?

— Мы пока не подтвердили участие ни в одном из турниров. Непонятен календарь, будут еврокубки или нет.

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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 23 1 4
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