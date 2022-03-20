Полузащитник «Ахмата» — самый эффективный исполнитель штрафных в Европе, а до повторения рекорда чемпионатов России ему осталось два мяча.

Голы прямыми ударами со штрафных — особое искусство в футболе. Очень зрелищное и запоминающееся в лучших образцах не на годы даже — на десятилетия. Поэтому то, что сейчас вытворяет 22-летний полузащитник «Ахмата», воспитанник «Краснодара» Даниил Уткин, должно отпечататься в нашей памяти на долгое время.

Его потрясающий мяч в ворота «Локомотива» стал для хавбека уже пятым, забитым таким образом в этом сезоне! Впереди за всю историю чемпионата России остается только украинский полузащитник «Локо» Александр Алиев, забивший за один футбольный год семь голов со штрафных. По два мяча (правда, в разных матчах) Уткин отправил в ворота «Рубина» и «Локомотива», еще один — «Динамо». Более того, по этому показателю игрок занимает первое место в нынешнем сезоне во всех европейских чемпионатах — у ближайших преследователей, Тежи Саванье из «Монпелье» и Кристиано Бираги из «Фиорентины», по три забитых штрафных.

Любой болельщик из Санкт-Петербурга, находившийся в 1984 году в более-менее сознательном возрасте, да и его спартаковский коллега, вспомнит матч «Спартак» — «Зенит» в «Лужниках» (тогда — Центральном стадионе имени В.И.Ленина) и два мяча усатого полузащитника гостей Юрия Желудкова со штрафных не кому-нибудь, а одному из лучших вратарей мира Ринату Дасаеву. О таких голах слагаются легенды. Один из игроков того «Зенита» Аркадий Афанасьев десятилетия спустя рассказывал:

— Когда Желудков второй раз бил с той же точки, с которой забил первый мяч, стоявший в «стенке» Родионов крикнул Дасаеву: «Он будет в тот же угол бить!» А Дасаев ему ответил: мол, помолчи лучше, твое дело в «стенке» стоять, а я сам разберусь. Желудков бьет — гол, и Родионов кричит Дасаеву: «Ну, что я тебе говорил?» — и как начали они ругаться...

А мяч Ильи Цымбаларя в Лиге чемпионов-1998/99 в тех же, только перестроенных «Лужниках» в победном матче с «Реалом», руководимым усатым Гусом Хиддинком? «СЭ» на следующий день выйдет с «шапкой» на первой полосе «В России нет денег, зато есть «Спартак» — тогда ведь только случился дефолт. «Браво, ребята, браво! Обманули Иллгнера, обманули «Королевский клуб»!» — восклицал Владимир Маслаченко, глядя на то, как сначала разбежался и не пробил Василий Баранов, зато Цыля с левой уложил мяч впритирку со штангой.

У Уткина с «Локомотивом» ведь получилось так же — ложный разбег Бериши, а потом красивейший удар Даниила с левой. Правда, в «чужой», а не в свой угол, — предположить такой замысел тезки Худякову было непросто.

Кстати, после предыдущего результативного штрафного Уткина, 7 марта «Рубину», Даниил рассказывал, что секунд тридцать они спорили как раз с Беришей, кто будет бить, поскольку точка больше подходила косовару с его правой. Но Даня переспорил — и не зря. Сейчас, казалось, позиция тоже больше подходит для Бериши, однако предыдущий опыт, видимо, научил того уступать Уткину.

Даниил Уткин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

А помните знаменитый гол Роберто Карлоса по какой-то невообразимой траектории на «Турнуа де Франс», тогдашнем аналоге Кубка конфедераций, за год до ЧМ-1998 в ворота хозяев-французов? Во время выступления жизнерадостного бразильца за «Анжи» я брал у него интервью, и он назвал тот мяч без вариантов самым красивым за всю карьеру.

И добавил, что в Мадриде он после каждой тренировки «оставался на 30-40 минут на поле вместе с Бекхэмом, Зиданом, Фигу и Роналдо — и они с разных точек отрабатывали штрафные».

Вспомнил об этих словах Роберто Карлоса, пытаясь объяснить для себя феномен Уткина и его ударов. Это ведь только дилетантам и наивным людям так кажется, что подобные мячи можно поставить на поток на голом даре, предрасположенности к их исполнению. Так не бывает!

? #OnThisDay in 1997, Roberto Carlos scored the most iconic free-kick in history.



? BANG!pic.twitter.com/02MeNYOwaq — Bet.co.za (@betcoza) June 3, 2020

Мой коллега с «Чемпионата» Андрей Панков зимой делал интервью с Уткиным, и тот рассказал: «Я начал их тренировать в академии лет в 15, подтянул Мурад Мусаев. Два раза в неделю после тренировок мы оставались, ставили манекены и по 30 раз били, меняя точки. За год на тренировках могли набить больше трех тысяч ударов. Лет с 18 удары стали красиво лететь на сборах, но на дебютный гол в РПЛ ушло пять лет».

Читая это, становится ясно: если бы в подростковом возрасте Уткину не поставили, не натренировали штрафные в академии «быков», никакого нынешнего чуда бы не было. Так же, как и вообще при требованиях нынешнего футбола почти невозможен триумф самородков наподобие 1950-60-х годов, выросших во дворе, нигде никогда на профессиональном уровне не тренировавшихся и не игравших — а потом вдруг заставивших сходить с ума весь футбольный мир или минимум страну.

У человека есть школа — а дальше уже он в зависимости от индивидуальных качеств и доверия тренеров реализует ее или нет на взрослом уровне. Уткин — только начинает реализовывать, поскольку по одному, даже очень успешному сезону делать окончательные выводы все-таки рановато. Хотя и очень хочется.

Что еще нравится в ударах Уткина — их направление абсолютно непредсказуемо. Допустим, в двух матчах этого сезона с «Локомотивом» он бил примерно с одной точки левее центра, но Гильерме в первом круге и Худяков во втором получили мячи в противоположные углы — и оба не справились.

Уткин восхищается штрафными Месси, но подчеркивает, что перенять какие-то фишки ни у него, ни у кого-либо другого невозможно.

«Все индивидуально, — говорит он. — Даже если сравнить меня с Шапи — к мячу мы подходим абсолютно по-разному. Мой лучший удар — с подъема, внутренней частью стопы. В общем, для хорошего штрафного надо учитывать три фактора: разбег, постановку стопы и то, по какой части мяча бьешь».

У Уткина удивляет не только количество забитых им со штрафных голов, но и процент точных попаданий. Если Алиев забил семь из 55 попыток (12,7%), то игрок команды из Грозного — пять из 12, то есть 41,6%, без малого половину! Самым крутым комплиментом, который он слышал после своих штрафных, Уткин называет слова врача «Ахмата» Магомедтагира Сугаипова после матча с «Динамо». Он назвал Даниила Бекхэмом. Футболист запомнил, ему было очень приятно.

Но не забудем, что легенда «МЮ» и «Реала» прославилась не только штрафными, но и радиоуправляемыми подачами с флангов, то есть складывать все яйца в одну корзину игроку нельзя. Пример — воспитанник «Спартака» Владислав Пантелеев, который, играя за вторую команду красно-белых, тоже клал штрафные как рукой, но другими качествами пока особо выделиться не сумел и в тульском «Арсенале» сейчас находится на подхвате.

Уткину, впрочем, это вряд ли грозит. Он и в родном «Краснодаре» хоть и не блистал стабильно, но был способен, например, сделать дубль «Зениту», забив очень красивый мяч издали — с игры. Отправившись же прошлым летом в аренду в «Ахмат», стал у Андрея Талалаева ключевой фигурой в полузащите. И в том же вчерашнем матче с «Локомотивом» отметился не только точным штрафным, но и отличной голевой передачей Александру Трошечкину.

Даниил Уткин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Приятно, думаю, Даниилу будет узнать и то, что Геннадий Орлов, делясь впечатлениями от штрафных Уткина, процитировал ни много ни мало нобелевского лауреата по литературе Иосифа Бродского. Телекомментатор привел одну строку из стихотворения «Развивая Платона», я же — четверостишие:

Я бы вплетал свой голос в общий звериный вой

Там, где нога продолжает начатое головой.

Изо всех законов, изданных Хаммурапи,

Самые главные — пенальти и угловой.

Штрафные поэт не упомянул — а зря. В них ведь тоже «нога продолжает начатое головой». Уткин бьет их не на автопилоте, а увидев и оценив, как он сам говорит, три фактора. А я вспоминаю наш разговор и его рассказ об уроках шахмат в академии «Краснодара» — о том, как он даже победил Сергея Галицкого во время одного из сеансов одновременной игры.

Шахматы — это ведь тоже часть того мышления, которое приводит к этим штрафным Уткина.

И видя, как сложно сейчас приходится владельцу «Краснодара» и его клубу, хочется, чтобы на душе у Галицкого от голов Уткина хоть немного потеплело. Пусть и забивает он их в другом клубе, но прав ведь Баста в «Сансаре»: «Учитель продолжается в своем ученике».