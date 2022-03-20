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Сегодня, 11:30

Уроки шахмат в академии «Краснодара» тоже привели к волшебным штрафным Уткина. Рабинер — об одном из главных феноменов чемпионата России

Футболист «Ахмата» Даниил Уткин забил пятый мяч со штрафного в сезоне в матче с «Локо»
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Даниил Уткин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Даниил Уткин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Даниил Уткин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/3
Полузащитник «Ахмата» — самый эффективный исполнитель штрафных в Европе, а до повторения рекорда чемпионатов России ему осталось два мяча.

Голы прямыми ударами со штрафных — особое искусство в футболе. Очень зрелищное и запоминающееся в лучших образцах не на годы даже — на десятилетия. Поэтому то, что сейчас вытворяет 22-летний полузащитник «Ахмата», воспитанник «Краснодара» Даниил Уткин, должно отпечататься в нашей памяти на долгое время.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
19 мар, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
2:3
Локомотив
Голы
Жемалетдинов, 10 (0:1), Трошечкин, 20 (1:1), Уткин, 45+4 (2:1), Изидор, 54 (2:2), Кухта, 62 (2:3)
Ахмат
Гудиев Тодорович Лысцов Богосавац Семенов Бериша (Умаев, 84) Швец (Коновалов, 46) Трошечкин Уткин (Конате, 84) Харин (Карапузов, 68) Тимофеев (Архипов, 68)
Локомотив
Худяков Живоглядов Едвай Мампасси Рыбус (Тикнизян, 46) Баринов Жемалетдинов Бабкин Керк (Марадишвили, 90+4) Кухта (Рыбчинский, 90+4) Изидор
Предупреждения
Швец 2’, Тимофеев 39’, Коновалов 58’  -  Кухта 13’, Керк 27’, Жемалетдинов 37’, Баринов 45+1’, Мампасси 45+3’, Худяков 47’
Судьи
Казарцев (Санкт-Петербург) Назаров (Невинномысск) Милюченко (Санкт-Петербург)
ВАР
Турбин (Дмитров) Усачев (Ростов-на-Дону)

Его потрясающий мяч в ворота «Локомотива» стал для хавбека уже пятым, забитым таким образом в этом сезоне! Впереди за всю историю чемпионата России остается только украинский полузащитник «Локо» Александр Алиев, забивший за один футбольный год семь голов со штрафных. По два мяча (правда, в разных матчах) Уткин отправил в ворота «Рубина» и «Локомотива», еще один — «Динамо». Более того, по этому показателю игрок занимает первое место в нынешнем сезоне во всех европейских чемпионатах — у ближайших преследователей, Тежи Саванье из «Монпелье» и Кристиано Бираги из «Фиорентины», по три забитых штрафных.

Любой болельщик из Санкт-Петербурга, находившийся в 1984 году в более-менее сознательном возрасте, да и его спартаковский коллега, вспомнит матч «Спартак» — «Зенит» в «Лужниках» (тогда — Центральном стадионе имени В.И.Ленина) и два мяча усатого полузащитника гостей Юрия Желудкова со штрафных не кому-нибудь, а одному из лучших вратарей мира Ринату Дасаеву. О таких голах слагаются легенды. Один из игроков того «Зенита» Аркадий Афанасьев десятилетия спустя рассказывал:

— Когда Желудков второй раз бил с той же точки, с которой забил первый мяч, стоявший в «стенке» Родионов крикнул Дасаеву: «Он будет в тот же угол бить!» А Дасаев ему ответил: мол, помолчи лучше, твое дело в «стенке» стоять, а я сам разберусь. Желудков бьет — гол, и Родионов кричит Дасаеву: «Ну, что я тебе говорил?» — и как начали они ругаться...

А мяч Ильи Цымбаларя в Лиге чемпионов-1998/99 в тех же, только перестроенных «Лужниках» в победном матче с «Реалом», руководимым усатым Гусом Хиддинком? «СЭ» на следующий день выйдет с «шапкой» на первой полосе «В России нет денег, зато есть «Спартак» — тогда ведь только случился дефолт. «Браво, ребята, браво! Обманули Иллгнера, обманули «Королевский клуб»!» — восклицал Владимир Маслаченко, глядя на то, как сначала разбежался и не пробил Василий Баранов, зато Цыля с левой уложил мяч впритирку со штангой.

&laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3. Уткин снова забил чудо-гол со штрафного, но «Локомотив» спасли Кухта и Худяков

У Уткина с «Локомотивом» ведь получилось так же — ложный разбег Бериши, а потом красивейший удар Даниила с левой. Правда, в «чужой», а не в свой угол, — предположить такой замысел тезки Худякову было непросто.

Кстати, после предыдущего результативного штрафного Уткина, 7 марта «Рубину», Даниил рассказывал, что секунд тридцать они спорили как раз с Беришей, кто будет бить, поскольку точка больше подходила косовару с его правой. Но Даня переспорил — и не зря. Сейчас, казалось, позиция тоже больше подходит для Бериши, однако предыдущий опыт, видимо, научил того уступать Уткину.

Даниил Уткин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Даниил Уткин.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

А помните знаменитый гол Роберто Карлоса по какой-то невообразимой траектории на «Турнуа де Франс», тогдашнем аналоге Кубка конфедераций, за год до ЧМ-1998 в ворота хозяев-французов? Во время выступления жизнерадостного бразильца за «Анжи» я брал у него интервью, и он назвал тот мяч без вариантов самым красивым за всю карьеру.

И добавил, что в Мадриде он после каждой тренировки «оставался на 30-40 минут на поле вместе с Бекхэмом, Зиданом, Фигу и Роналдо — и они с разных точек отрабатывали штрафные».

Вспомнил об этих словах Роберто Карлоса, пытаясь объяснить для себя феномен Уткина и его ударов. Это ведь только дилетантам и наивным людям так кажется, что подобные мячи можно поставить на поток на голом даре, предрасположенности к их исполнению. Так не бывает!

Мой коллега с «Чемпионата» Андрей Панков зимой делал интервью с Уткиным, и тот рассказал: «Я начал их тренировать в академии лет в 15, подтянул Мурад Мусаев. Два раза в неделю после тренировок мы оставались, ставили манекены и по 30 раз били, меняя точки. За год на тренировках могли набить больше трех тысяч ударов. Лет с 18 удары стали красиво лететь на сборах, но на дебютный гол в РПЛ ушло пять лет».

Читая это, становится ясно: если бы в подростковом возрасте Уткину не поставили, не натренировали штрафные в академии «быков», никакого нынешнего чуда бы не было. Так же, как и вообще при требованиях нынешнего футбола почти невозможен триумф самородков наподобие 1950-60-х годов, выросших во дворе, нигде никогда на профессиональном уровне не тренировавшихся и не игравших — а потом вдруг заставивших сходить с ума весь футбольный мир или минимум страну.

У человека есть школа — а дальше уже он в зависимости от индивидуальных качеств и доверия тренеров реализует ее или нет на взрослом уровне. Уткин — только начинает реализовывать, поскольку по одному, даже очень успешному сезону делать окончательные выводы все-таки рановато. Хотя и очень хочется.

Что еще нравится в ударах Уткина — их направление абсолютно непредсказуемо. Допустим, в двух матчах этого сезона с «Локомотивом» он бил примерно с одной точки левее центра, но Гильерме в первом круге и Худяков во втором получили мячи в противоположные углы — и оба не справились.

Даниил Уткин (второй слева) принимает поздравления после забитого штрафного. Уткин — лучший в Европе по голам со штрафных! Он тренирует удары с 15 лет и равняется на Месси

Уткин восхищается штрафными Месси, но подчеркивает, что перенять какие-то фишки ни у него, ни у кого-либо другого невозможно.

«Все индивидуально, — говорит он. — Даже если сравнить меня с Шапи — к мячу мы подходим абсолютно по-разному. Мой лучший удар — с подъема, внутренней частью стопы. В общем, для хорошего штрафного надо учитывать три фактора: разбег, постановку стопы и то, по какой части мяча бьешь».

У Уткина удивляет не только количество забитых им со штрафных голов, но и процент точных попаданий. Если Алиев забил семь из 55 попыток (12,7%), то игрок команды из Грозного — пять из 12, то есть 41,6%, без малого половину! Самым крутым комплиментом, который он слышал после своих штрафных, Уткин называет слова врача «Ахмата» Магомедтагира Сугаипова после матча с «Динамо». Он назвал Даниила Бекхэмом. Футболист запомнил, ему было очень приятно.

Но не забудем, что легенда «МЮ» и «Реала» прославилась не только штрафными, но и радиоуправляемыми подачами с флангов, то есть складывать все яйца в одну корзину игроку нельзя. Пример — воспитанник «Спартака» Владислав Пантелеев, который, играя за вторую команду красно-белых, тоже клал штрафные как рукой, но другими качествами пока особо выделиться не сумел и в тульском «Арсенале» сейчас находится на подхвате.

Уткину, впрочем, это вряд ли грозит. Он и в родном «Краснодаре» хоть и не блистал стабильно, но был способен, например, сделать дубль «Зениту», забив очень красивый мяч издали — с игры. Отправившись же прошлым летом в аренду в «Ахмат», стал у Андрея Талалаева ключевой фигурой в полузащите. И в том же вчерашнем матче с «Локомотивом» отметился не только точным штрафным, но и отличной голевой передачей Александру Трошечкину.

Даниил Уткин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Даниил Уткин.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Приятно, думаю, Даниилу будет узнать и то, что Геннадий Орлов, делясь впечатлениями от штрафных Уткина, процитировал ни много ни мало нобелевского лауреата по литературе Иосифа Бродского. Телекомментатор привел одну строку из стихотворения «Развивая Платона», я же — четверостишие:

Я бы вплетал свой голос в общий звериный вой

Там, где нога продолжает начатое головой.

Изо всех законов, изданных Хаммурапи,

Самые главные — пенальти и угловой.

Штрафные поэт не упомянул — а зря. В них ведь тоже «нога продолжает начатое головой». Уткин бьет их не на автопилоте, а увидев и оценив, как он сам говорит, три фактора. А я вспоминаю наш разговор и его рассказ об уроках шахмат в академии «Краснодара» — о том, как он даже победил Сергея Галицкого во время одного из сеансов одновременной игры.

Шахматы — это ведь тоже часть того мышления, которое приводит к этим штрафным Уткина.

И видя, как сложно сейчас приходится владельцу «Краснодара» и его клубу, хочется, чтобы на душе у Галицкого от голов Уткина хоть немного потеплело. Пусть и забивает он их в другом клубе, но прав ведь Баста в «Сансаре»: «Учитель продолжается в своем ученике».

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ФК Локомотив (Москва)
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4
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 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
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