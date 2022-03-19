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Уткин снова забил чудо-гол со штрафного, но «Локомотив» спасли Кухта и Худяков

«Локомотив» на выезде обыграл «Ахмат» в матче 22-го тура РПЛ
Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Ахмат» — «Локомотив» — 2:3.
Фото ФК «Локомотив»
Железнодорожники одержали важнейшую победу над «Ахматом».
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
19 мар, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
2:3
Локомотив
Голы
Жемалетдинов, 10 (0:1), Трошечкин, 20 (1:1), Уткин, 45+4 (2:1), Изидор, 54 (2:2), Кухта, 62 (2:3)
Ахмат
Гудиев Тодорович Лысцов Богосавац Семенов Бериша (Умаев, 84) Швец (Коновалов, 46) Трошечкин Уткин (Конате, 84) Харин (Карапузов, 68) Тимофеев (Архипов, 67)
Локомотив
Худяков Живоглядов Едвай Мампасси Рыбус (Тикнизян, 46) Баринов Жемалетдинов Бабкин Керк (Рыбчинский, 90+4) Кухта (Марадишвили, 90) Изидор
Предупреждения
Швец 2’, Тимофеев 39’, Коновалов 58’  -  Кухта 13’, Керк 27’, Жемалетдинов 37’, Мампасси 45+3’, Худяков 47’
Судьи
Казарцев (Санкт-Петербург) Назаров (Невинномысск) Милюченко (Санкт-Петербург)
ВАР
Турбин (Дмитров) Усачев (Ростов-на-Дону)

Что происходит с «Локомотивом»? Каким теперь будет вектор развития клуба после бегства Маркуса Гисдоля? Останутся ли легионеры, которых железнодорожники подписывали после прихода команды Ральфа Рангника в расчете на будущую перепродажу с прибылью? Кажется, из всех клубов РПЛ на данный момент больший уровень неопределенности только у «Краснодара».

Представленная ранее пятилетняя программа развития не сказать чтобы убедила. Как минимум потому, что горизонт планирования выглядит слишком размыто. А в текущей ситуации, когда все может поменяться в считаные дни, — тем более. Однако генеральный директор «Локо» Владимир Леонченко накануне очередного тура прояснил некоторые моменты и озвучил промежуточные итоги.

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Ключевые моменты — стабильная ситуация с легионерами, продажа Пабло на выгодных условиях, сокращение в прошлом году фонда заработной платы на 25 процентов, повышенное внимание к развитию собственной академии и ставка на молодых игроков. Кроме того, Леонченко заявил: клуб продолжает доверять Марвину Компперу. Ну а сам немец продемонстрировал веру в свой выбор недельной давности и полностью повторил состав на дерби с ЦСКА.

Хотя на это тренерское решение можно смотреть иначе, так как выбор у Комппера ограничен. Приболел, как говорят, Бека-Бека, еще не вернулись к тренировкам в общей группе Миранчук и Камано. И пока — даже при стабильности выбора исполнителей — о стройной игре говорить не приходится. Даже образцовая контратака с диагональю Изидора на перебросившего вратаря Жемалетдинова принципиально впечатления от игры гостей не меняла.

Потому что до того «Локомотив» откровенно простили Уткин и Семенов, а потом кошмаром для обороны москвичей стал Трошечкин. И если первый его выход один на один Худяков остановил, то вторая попытка игрока, которого Андрей Талалаев неожиданно для многих сдвинул в линию атаки, оказалась успешной. Вопросы о том, как Едвай позволил Уткину забросить мяч себе за спину и что случилось с подстраховкой, — риторические.

Да, потом гости заиграли в обороне чуть надежнее, но не настолько, чтобы полностью залатать все дыры. Даже когда их не возникало, «Ахмат» все равно находил возможность создавать моменты просто потому, что в первые 45 минут показывал более качественный и интересный футбол. И, что немаловажно, игроки хозяев лучше двигались, демонстрируя высокий уровень физической готовности. Появился повод снова вспомнить предсезонку Гисдоля с многочисленными выходными, но вторая половина игры все же показала, что все не так печально.

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А с футбольной точки зрения едва ли не самым интересным противостоянием матча стала дуэль Уткина и Худякова. Несколько моментов, включая эпизод с прострелом Бериши от линии поля и последующим ударом в ближний угол, завершились в пользу вратаря. Но, кажется, Уткину проще забить со штрафного, чем с нескольких метров. И когда в добавленное к первому тайму время правила нарушил Баринов, лучший исполнитель стандартов в РПЛ дал очередной мастер-класс. И хотя исполнил все Уткин здорово, это не отменяет просчет Худякова, который сделал шаг к центру и пропустил в угол, который принято называть вратарским.

Что случилось в перерыве? Думаю, этот вопрос актуален по отношению к обеим командам. Если смотреть формально — лишь на очевидные изменения, — то у «Ахмата» вместо Швеца вышел Коновалов. Но в любом случае хозяева старались играть с позиции силы, однако остроты, что очевидно, стало меньше. Зато «Локо», добавив в дисциплине и единоборствах, выжал максимум из своих моментов.

Прежде всего — за счет индивидуального мастерства Кухты. Чех и отличный пас на отличившегося в третьем матче подряд Изидора выдал, и сам забил, классно сыграв при подаче углового. Судя по всему, выигрывать весенний «Локомотив» может только в жанре триллера. Так было с «Химками», так случилось и в Грозном, где сохранить победный счет в концовке удалось за счет запредельной самоотдачи, очередного сейва Худякова и удачи в виде промаха Лысцова на седьмой добавленной минуте. И это уже что-то, а прежней безнадеги, как в Кубке России с «Енисеем», уже точно нет.

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5
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