Уткин снова забил чудо-гол со штрафного, но «Локомотив» спасли Кухта и Худяков

Железнодорожники одержали важнейшую победу над «Ахматом».

Что происходит с «Локомотивом»? Каким теперь будет вектор развития клуба после бегства Маркуса Гисдоля? Останутся ли легионеры, которых железнодорожники подписывали после прихода команды Ральфа Рангника в расчете на будущую перепродажу с прибылью? Кажется, из всех клубов РПЛ на данный момент больший уровень неопределенности только у «Краснодара».

Представленная ранее пятилетняя программа развития не сказать чтобы убедила. Как минимум потому, что горизонт планирования выглядит слишком размыто. А в текущей ситуации, когда все может поменяться в считаные дни, — тем более. Однако генеральный директор «Локо» Владимир Леонченко накануне очередного тура прояснил некоторые моменты и озвучил промежуточные итоги.

Ключевые моменты — стабильная ситуация с легионерами, продажа Пабло на выгодных условиях, сокращение в прошлом году фонда заработной платы на 25 процентов, повышенное внимание к развитию собственной академии и ставка на молодых игроков. Кроме того, Леонченко заявил: клуб продолжает доверять Марвину Компперу. Ну а сам немец продемонстрировал веру в свой выбор недельной давности и полностью повторил состав на дерби с ЦСКА.

Хотя на это тренерское решение можно смотреть иначе, так как выбор у Комппера ограничен. Приболел, как говорят, Бека-Бека, еще не вернулись к тренировкам в общей группе Миранчук и Камано. И пока — даже при стабильности выбора исполнителей — о стройной игре говорить не приходится. Даже образцовая контратака с диагональю Изидора на перебросившего вратаря Жемалетдинова принципиально впечатления от игры гостей не меняла.

Потому что до того «Локомотив» откровенно простили Уткин и Семенов, а потом кошмаром для обороны москвичей стал Трошечкин. И если первый его выход один на один Худяков остановил, то вторая попытка игрока, которого Андрей Талалаев неожиданно для многих сдвинул в линию атаки, оказалась успешной. Вопросы о том, как Едвай позволил Уткину забросить мяч себе за спину и что случилось с подстраховкой, — риторические.

Да, потом гости заиграли в обороне чуть надежнее, но не настолько, чтобы полностью залатать все дыры. Даже когда их не возникало, «Ахмат» все равно находил возможность создавать моменты просто потому, что в первые 45 минут показывал более качественный и интересный футбол. И, что немаловажно, игроки хозяев лучше двигались, демонстрируя высокий уровень физической готовности. Появился повод снова вспомнить предсезонку Гисдоля с многочисленными выходными, но вторая половина игры все же показала, что все не так печально.

А с футбольной точки зрения едва ли не самым интересным противостоянием матча стала дуэль Уткина и Худякова. Несколько моментов, включая эпизод с прострелом Бериши от линии поля и последующим ударом в ближний угол, завершились в пользу вратаря. Но, кажется, Уткину проще забить со штрафного, чем с нескольких метров. И когда в добавленное к первому тайму время правила нарушил Баринов, лучший исполнитель стандартов в РПЛ дал очередной мастер-класс. И хотя исполнил все Уткин здорово, это не отменяет просчет Худякова, который сделал шаг к центру и пропустил в угол, который принято называть вратарским.

Что случилось в перерыве? Думаю, этот вопрос актуален по отношению к обеим командам. Если смотреть формально — лишь на очевидные изменения, — то у «Ахмата» вместо Швеца вышел Коновалов. Но в любом случае хозяева старались играть с позиции силы, однако остроты, что очевидно, стало меньше. Зато «Локо», добавив в дисциплине и единоборствах, выжал максимум из своих моментов.

Прежде всего — за счет индивидуального мастерства Кухты. Чех и отличный пас на отличившегося в третьем матче подряд Изидора выдал, и сам забил, классно сыграв при подаче углового. Судя по всему, выигрывать весенний «Локомотив» может только в жанре триллера. Так было с «Химками», так случилось и в Грозном, где сохранить победный счет в концовке удалось за счет запредельной самоотдачи, очередного сейва Худякова и удачи в виде промаха Лысцова на седьмой добавленной минуте. И это уже что-то, а прежней безнадеги, как в Кубке России с «Енисеем», уже точно нет.