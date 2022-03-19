Уткин снова забил чудо-гол со штрафного, но «Локомотив» спасли Кухта и Худяков
Что происходит с «Локомотивом»? Каким теперь будет вектор развития клуба после бегства Маркуса Гисдоля? Останутся ли легионеры, которых железнодорожники подписывали после прихода команды Ральфа Рангника в расчете на будущую перепродажу с прибылью? Кажется, из всех клубов РПЛ на данный момент больший уровень неопределенности только у «Краснодара».
Представленная ранее пятилетняя программа развития не сказать чтобы убедила. Как минимум потому, что горизонт планирования выглядит слишком размыто. А в текущей ситуации, когда все может поменяться в считаные дни, — тем более. Однако генеральный директор «Локо» Владимир Леонченко накануне очередного тура прояснил некоторые моменты и озвучил промежуточные итоги.
Ключевые моменты — стабильная ситуация с легионерами, продажа Пабло на выгодных условиях, сокращение в прошлом году фонда заработной платы на 25 процентов, повышенное внимание к развитию собственной академии и ставка на молодых игроков. Кроме того, Леонченко заявил: клуб продолжает доверять Марвину Компперу. Ну а сам немец продемонстрировал веру в свой выбор недельной давности и полностью повторил состав на дерби с ЦСКА.
Хотя на это тренерское решение можно смотреть иначе, так как выбор у Комппера ограничен. Приболел, как говорят, Бека-Бека, еще не вернулись к тренировкам в общей группе Миранчук и Камано. И пока — даже при стабильности выбора исполнителей — о стройной игре говорить не приходится. Даже образцовая контратака с диагональю Изидора на перебросившего вратаря Жемалетдинова принципиально впечатления от игры гостей не меняла.
Потому что до того «Локомотив» откровенно простили Уткин и Семенов, а потом кошмаром для обороны москвичей стал Трошечкин. И если первый его выход один на один Худяков остановил, то вторая попытка игрока, которого Андрей Талалаев неожиданно для многих сдвинул в линию атаки, оказалась успешной. Вопросы о том, как Едвай позволил Уткину забросить мяч себе за спину и что случилось с подстраховкой, — риторические.
Да, потом гости заиграли в обороне чуть надежнее, но не настолько, чтобы полностью залатать все дыры. Даже когда их не возникало, «Ахмат» все равно находил возможность создавать моменты просто потому, что в первые 45 минут показывал более качественный и интересный футбол. И, что немаловажно, игроки хозяев лучше двигались, демонстрируя высокий уровень физической готовности. Появился повод снова вспомнить предсезонку Гисдоля с многочисленными выходными, но вторая половина игры все же показала, что все не так печально.
А с футбольной точки зрения едва ли не самым интересным противостоянием матча стала дуэль Уткина и Худякова. Несколько моментов, включая эпизод с прострелом Бериши от линии поля и последующим ударом в ближний угол, завершились в пользу вратаря. Но, кажется, Уткину проще забить со штрафного, чем с нескольких метров. И когда в добавленное к первому тайму время правила нарушил Баринов, лучший исполнитель стандартов в РПЛ дал очередной мастер-класс. И хотя исполнил все Уткин здорово, это не отменяет просчет Худякова, который сделал шаг к центру и пропустил в угол, который принято называть вратарским.
Что случилось в перерыве? Думаю, этот вопрос актуален по отношению к обеим командам. Если смотреть формально — лишь на очевидные изменения, — то у «Ахмата» вместо Швеца вышел Коновалов. Но в любом случае хозяева старались играть с позиции силы, однако остроты, что очевидно, стало меньше. Зато «Локо», добавив в дисциплине и единоборствах, выжал максимум из своих моментов.
Прежде всего — за счет индивидуального мастерства Кухты. Чех и отличный пас на отличившегося в третьем матче подряд Изидора выдал, и сам забил, классно сыграв при подаче углового. Судя по всему, выигрывать весенний «Локомотив» может только в жанре триллера. Так было с «Химками», так случилось и в Грозном, где сохранить победный счет в концовке удалось за счет запредельной самоотдачи, очередного сейва Худякова и удачи в виде промаха Лысцова на седьмой добавленной минуте. И это уже что-то, а прежней безнадеги, как в Кубке России с «Енисеем», уже точно нет.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|50-23
|45
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|21
|7
|4
|10
|28-33
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|20
|5
|6
|9
|32-37
|21
|
13
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|
16
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|19.03
|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|1 : 1
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|2 : 3
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|- : -
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|- : -
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|20.03
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|20.03
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7