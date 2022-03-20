Где сейчас последние чемпионы Европы из России: Головин, Митрюшкин, Шейдаев и другие звезды
Победный для России чемпионат Европы среди юношей до 17 лет прошел в Словакии в мае 2013 года. Тогда сборная под руководством Дмитрия Хомухи заняла первое место в группе (1 победа, 2 ничьих), в полуфинале в серии 11-метровых обыграла Швецию, а в финале также по пенальти победила Италию.
«СЭ» вспоминает, как сложились судьбы футболистов спустя девять лет.
Вратари
Антон Митрюшкин
На турнире: 5 матчей, 4 сухих, 1 пропущенный мяч
Тогда: 17 лет, «Спартак»
Сейчас: 26 лет, «Динамо» Дрезден (Германия)
Герой того Евро. Митрюшкин выиграл полуфинальную и финальную серии пенальти, да и в целом за весь турнир пропустил единственный гол. Болельщики «Спартака» не сомневались, что именно Митрюшкин придет на смену Реброву и Песьякову, однако Антон решил развиваться за рубежом. В 2016 году голкипер перебрался в швейцарский «Сьон», где он неплохо начал, но сорвался на взлете — подкосили тяжелые травмы. Сейчас Митрюшкин перезагружает карьеру во второй бундеслиге: в дрезденском «Динамо», которое борется за выживание, россиянин — второй вратарь. В начале 2022 года Антон сыграл пять матчей, когда основной голкипер Бролль был травмирован.
Алексей Кузнецов
На турнире: 0 матчей
Тогда: 16 лет, «Чертаново»
Сейчас: 25 лет, «Велес»
Кузнецов был дублером Митрюшкина и не сыграл ни одного матча на турнире. Более того, Хомуха в 2015 году не взял его в Грецию на серебряный Евро (U-19) — вторым голкипером был зенитовец Максим Рудаков. На элитном уровне Кузнецов заиграть никак не может: почти всю карьеру он проводит в различных клубах низших лиг. Прошлым летом вратарь наконец-то оказался в клубе РПЛ — его подписала «Уфа». Однако за нее Кузнецов сыграл лишь в двух кубковых матчах и зимой отправился в аренду в «Велес».
Защитники
Александр Лихачев
На турнире: 5 матчей
Тогда: 16 лет, «Спартак»
Сейчас: 25 лет, «Звезда» Пермь
Лихачев играл за «Спартак-2» и молодежку красно-белых до конца 2018-го, а потом отправился путешествовать по России: Тюмень, Воронеж, Пермь. В «Звезде» Валерия Петракова Лихачев — основной центральный защитник, а сами пермяки находятся в середине таблицы своей группы ФНЛ-2.
Джамалдин Ходжаниязов
На турнире: 5 матчей, 1 гол
Тогда: 16 лет, «Зенит»
Сейчас: 25 лет, «Сумгаит» (Азербайджан)
У Ходжаниязова четыре матча в РПЛ: два за «Зенит» (еще при Лучано Спаллетти) и по одному за «Амкар» и «Урал». Стабильное игровое время российско-туркменский защитник стал получать только в Азербайджане: Ходжаниязов уже почти три года выходит в центре обороны «Сумгаита» — одного из сильнейших местных клубов.
Денис Якуба
На турнире: 5 матчей
Тогда: 16 лет, «Чертаново»
Сейчас: 25 лет, «Крылья Советов»
Сразу после золота Евро Якуба сменил «Чертаново» на «Кубань» — и не угадал. С краснодарцами Денис вылетел из премьер-лиги в 2016-м и застал расформирование прославленного клуба два года спустя. Только после перехода в «Крылья» в 2019-м Якуба раскрылся. В самарском клубе он окончательно переквалифицировался из крайнего защитника в опорника, помог ему выйти в РПЛ и в этом сезоне регулярно появляется на поле.
Владислав Паршиков
На турнире: 5 матчей
Тогда: 17 лет, «Чертаново»
Сейчас: 26 лет, завершил карьеру в 2020 году
В мае 2013-го тренер «Чертаново» Михаил Буренков сравнивал Якубу и Паршикова с великими Нетто и Исаевым. Увы, карьера Владислава и близко не получилась такой же яркой: вскоре после победного чемпионата Европы он порвал связки колена, а после восстановления его прогресс сильно замедлился. Последний матч на профессиональном уровне Паршиков провел в июле 2019 года.
Анатолие Николаеш
На турнире: 0 матчей
Тогда: 17 лет, ЦСКА
Сейчас: 25 лет, завершил карьеру в 2020 году
Россиянин с молдавскими корнями воспитывался ЦСКА, но тяжелая травма бедра с пятью рецидивами поставила крест на его перспективах в армейском клубе. Защитник уехал в Португалию, три года пытался строить карьеру в «Лейрии» и «Витории», а затем вернулся в Россию и в 24 года завершил карьеру. Сейчас Николаеш работает в госучреждении, с футболом теперь его связывают только игры за любительские команды вне работы.
Полузащитники
Сергей Макаров
На турнире: 5 матчей
Тогда: 16 лет, «Локомотив»
Сейчас: 25 лет, «Ротор»
Макаров считался перспективным хабаровским талантом, когда переходил в «Локомотив» в 2012-м. Именно он забил золотой пенальти итальянцам на Евро, однако, судя по всему, тот момент останется пиком его карьеры. После скитаний по различным клубам и даже странам (Белоруссия, Кипр) Макаров закрепился в «Роторе» — в прошлом сезоне в его составе Сергей боролся за выживание в РПЛ, а теперь делает то же самое в ФНЛ-1. Хавбек носит звание вице-капитана волгоградцев.
Дмитрий Баринов
На турнире: 4 матча
Тогда: 16 лет, «Локомотив»
Сейчас: 25 лет, «Локомотив»
Один из нескольких футболистов золотого состава, чью карьеру уже можно назвать удавшейся. Баринов — ключевой футболист «Локомотива» и сборной России. Болельщики красно-зеленых ценят Дмитрия за преданность, и в последних матчах он постоянно выводит команду на поле с капитанской повязкой (Гильерме травмирован). Чемпион России, трехкратный обладатель Кубка России и чемпион Европы среди юношей — все это о Баринове.
Данила Буранов
На турнире: 4 матча
Тогда: 17 лет, «Спартак»
Сейчас: 26 лет, без клуба с 2021 года
В сборной того созыва Буранов был одним из основных — играл почти во всех матчах. Он же забил и пенальти в финале Евро. Но вряд ли его хорошо помнят болельщики «Спартака», игроком которого Буранов тогда числился. У Данилы рваная карьера: он меняет клубы каждые полгода, а сезон-2020/21 пропустил целиком. Вторую половину прошлого года Буранов провел в домодедовском «Пересвете», но зимой покинул команду.
Александр Головин
На турнире: 5 матчей
Тогда: 16 лет, ЦСКА
Сейчас: 25 лет, «Монако» (Франция)
Как выясняется, на Евро-2013 почти не было будущих звезд. Более-менее известны в Европе только хорваты Чалета-Цар и Халилович, а также украинец Зинченко и наш Головин. Александр уже в 2015-м дебютировал за сборную России, а после прорывного ЧМ-2018 укатил в «Монако». Там Головин проводит уже четвертый сезон, хотя за это время ожидаемого качественного скачка так и не совершил.
Егор Рудковский
На турнире: 3 матча
Тогда: 17 лет, «Чертаново»
Сейчас: 26 лет, «Чертаново»
Большую часть карьеры Рудковский посвятил «Чертаново». Правда, с 2016-го по 2019-й полузащитник числился в «Спартаке», но выше «двойки» не поднялся. Последние два сезона в «Чертаново» Рудковский довольно редко выходит на поле. Этот сезон почти целиком у него вылетел из-за повреждений.
Рифат Жемалетдинов
На турнире: 5 матчей, 1 гол
Тогда: 16 лет, «Локомотив»
Сейчас: 25 лет, «Локомотив»
В четырех из пяти матчей того Евро Жемалетдинов выходил на замену, но в финале появился в основе. Играл Рифат и на серебряном Евро-2015, где тоже был одним из первых запасных. Карьера Жемалетдинова долго разгонялась — ее явно подкосил странный трансфер в «Рубин», который в 2016-м переманил хавбека и его агентов деньгами. Но сейчас все в порядке: Рифат — безусловный игрок основы «Локо», который постоянно вызывается в сборную России.
Александр Довбня
На турнире: 0 матчей
Тогда: 17 лет, «Локомотив»
Сейчас: 26 лет, «Кызыл-Жар» (Казахстан)
Воспитанник «Локомотива» не сыграл ни одного матча за основу красно-зеленых, а в 2016-м неожиданно улетел на Кипр — в местных «Этникосе» и «Пафосе» Довбня набирался опыта три года, пока его не подхватил «Арсенал». За Тулу защитник и полузащитник дебютировал в РПЛ, но так в ней и не закрепился. С февраля Довбня играет за казахстанский «Кызыл-Жар» вместе с легендами — Павлом Яковлевым и Андреем Панюковым.
Александр Зуев
На турнире: 5 матчей
Тогда: 16 лет, «Чертаново»
Сейчас: 25 лет, «Рубин»
Через несколько месяцев после золота Евро Зуев перешел в «Спартак». На счету Александра есть целых 27 матчей за основу красно-белых, но поклонники премьер-лиги знают Зуева по другим клубам — «Ростову» и «Рубину». В целом его карьера складывается хорошо: Зуев проводит уже восьмой сезон в РПЛ, он заметен и ниже определенного уровня не опускается. Леонид Слуцкий ценит Александра за универсализм: он способен сыграть как на любом фланге, так и в центре.
Александр Макаров
На турнире: 5 матчей
Тогда: 17 лет, ЦСКА
Сейчас: 25 лет, завершил карьеру в 2020 году
Макаров был одним из самых одаренных футболистов академии ЦСКА своего возраста. Он играл во всех матчах на том Евро, а на юношеском чемпионате мира 2013 года целиком провел все четыре встречи и даже забил два гола, в том числе бразильцам в 1/8 финала. В ЦСКА Макаров числился до 2019 года, но постоянно скитался по арендам. Одна из них — в «Тосно» — принесла Александру Кубок России. Но Макарова замучили проблемы с голеностопами и коленями (пережил двое «крестов»), так что в 24 года он завершил карьеру. Сейчас тренирует детей в «Чертаново».
Нападающие
Алексей Гасилин
На турнире: 4 матча, 1 гол
Тогда: 17 лет, «Зенит»
Сейчас: 26 лет, приостановил карьеру в 2022 году
Воспитанник «Зенита» забил итальянцам на Евро-2013 и испанцам с греками на Евро-2015. Но на взрослом уровне подобных успехов у Гасилина не было. Максимум — один матч за «Зенит» в 2013 году. В сезоне-2015/16 его по дружеской программе отдали в дубль «Шальке», а по возвращении он отправился бегать по арендам. В РПЛ Гасилин мелькал в играх за «Амкар», а его последним клубом остался «Ленинградец». В конце февраля Алексей объявил, что приостанавливает профессиональную карьеру и уходит в медийный футбол, а именно в «Амкал».
Рамиль Шейдаев
На турнире: 2 матча
Тогда: 17 лет, «Зенит»
Сейчас: 26 лет, «Карабах» (Азербайджан)
Уроженец Санкт-Петербурга прошел все юношеские сборные России, был основным форвардом молодежки в сезоне-2015/16, но в июле 2016 года неожиданно сменил футбольное гражданство на азербайджанское и в том же году был продан «Зенитом» в «Трабзонспор». За сборную Азербайджана Шейдаев играет постоянно, хотя и не основной форвард в ней. В прошлом году пошел на повышение: сменил «Сабах» на «Карабах», с которым уже успел поиграть в плей-офф Лиги конференций.
Максим Майрович
На турнире: 2 матча
Тогда: 17 лет, «Чертаново»
Сейчас: 26 лет, «Ноа» (Армения)
Майрович не был основным нападающим команды Хомухи, но он раньше многих дебютировал в РПЛ — весной 2016-го 20-летний форвард играл в каждом матче за утопающую «Кубань». Больше в премьер-лиге Майровича не видели, а в 2019-м он перебрался в армянский клуб «Ноа». Из него Максим, правда, уходил в «Акрон», но полгода назад вернулся и в этом сезоне постоянно выходит в основе.
Тренер
Дмитрий Хомуха
Тогда: 43 года, тренер юношеской сборной (U-17)
Сейчас: 52 года, тренер юношеской сборной (U-15)
После золота-2013 и серебра-2015 Хомуху назначили главным тренером молодежной сборной. Это казалось логичным: Дмитрий Иванович прошел с этим поколением два крупных турнира и должен был добиться успеха и на молодежном уровне. Однако после кошмарного старта отборочного цикла штаб Хомухи освободили от должности, а сам он вскоре ушел в «Ригу». В 2017-м тренер вернулся к истокам — взял сборную 2002 года рождения, но прежних успехов с ней не добился. Сейчас у Хомухи новая команда — 2007 года рождения.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|21
|7
|4
|10
|28-33
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|20
|5
|6
|9
|32-37
|21
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|
16
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|19.03
|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|1 : 1
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|2 : 3
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|3 : 0
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|- : -
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|20.03
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|20.03
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7