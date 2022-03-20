Где сейчас последние чемпионы Европы из России: Головин, Митрюшкин, Шейдаев и другие звезды

В конце февраля приостановил карьеру 26-летний нападающий Алексей Гасилин — победитель Евро-2013 ( U -17). Вспоминаем, как сложились карьеры остальных триумфаторов того турнира.

Победный для России чемпионат Европы среди юношей до 17 лет прошел в Словакии в мае 2013 года. Тогда сборная под руководством Дмитрия Хомухи заняла первое место в группе (1 победа, 2 ничьих), в полуфинале в серии 11-метровых обыграла Швецию, а в финале также по пенальти победила Италию.

«СЭ» вспоминает, как сложились судьбы футболистов спустя девять лет.

Вратари

Антон Митрюшкин

На турнире: 5 матчей, 4 сухих, 1 пропущенный мяч

Тогда: 17 лет, «Спартак»

Сейчас: 26 лет, «Динамо» Дрезден (Германия)

Герой того Евро. Митрюшкин выиграл полуфинальную и финальную серии пенальти, да и в целом за весь турнир пропустил единственный гол. Болельщики «Спартака» не сомневались, что именно Митрюшкин придет на смену Реброву и Песьякову, однако Антон решил развиваться за рубежом. В 2016 году голкипер перебрался в швейцарский «Сьон», где он неплохо начал, но сорвался на взлете — подкосили тяжелые травмы. Сейчас Митрюшкин перезагружает карьеру во второй бундеслиге: в дрезденском «Динамо», которое борется за выживание, россиянин — второй вратарь. В начале 2022 года Антон сыграл пять матчей, когда основной голкипер Бролль был травмирован.

Антон Митрюшкин и Рамиль Шейдаев. Фото Дмитрий Артюшкин Дмитрий Артюшкин

Алексей Кузнецов

На турнире: 0 матчей

Тогда: 16 лет, «Чертаново»

Сейчас: 25 лет, «Велес»

Кузнецов был дублером Митрюшкина и не сыграл ни одного матча на турнире. Более того, Хомуха в 2015 году не взял его в Грецию на серебряный Евро (U-19) — вторым голкипером был зенитовец Максим Рудаков. На элитном уровне Кузнецов заиграть никак не может: почти всю карьеру он проводит в различных клубах низших лиг. Прошлым летом вратарь наконец-то оказался в клубе РПЛ — его подписала «Уфа». Однако за нее Кузнецов сыграл лишь в двух кубковых матчах и зимой отправился в аренду в «Велес».

Защитники

Александр Лихачев

На турнире: 5 матчей

Тогда: 16 лет, «Спартак»

Сейчас: 25 лет, «Звезда» Пермь

Лихачев играл за «Спартак-2» и молодежку красно-белых до конца 2018-го, а потом отправился путешествовать по России: Тюмень, Воронеж, Пермь. В «Звезде» Валерия Петракова Лихачев — основной центральный защитник, а сами пермяки находятся в середине таблицы своей группы ФНЛ-2.

Джамалдин Ходжаниязов

На турнире: 5 матчей, 1 гол

Тогда: 16 лет, «Зенит»

Сейчас: 25 лет, «Сумгаит» (Азербайджан)

У Ходжаниязова четыре матча в РПЛ: два за «Зенит» (еще при Лучано Спаллетти) и по одному за «Амкар» и «Урал». Стабильное игровое время российско-туркменский защитник стал получать только в Азербайджане: Ходжаниязов уже почти три года выходит в центре обороны «Сумгаита» — одного из сильнейших местных клубов.

Дженнаро Тутино и Денис Якуба. Дмитрий Артюшкин

Денис Якуба

На турнире: 5 матчей

Тогда: 16 лет, «Чертаново»

Сейчас: 25 лет, «Крылья Советов»

Сразу после золота Евро Якуба сменил «Чертаново» на «Кубань» — и не угадал. С краснодарцами Денис вылетел из премьер-лиги в 2016-м и застал расформирование прославленного клуба два года спустя. Только после перехода в «Крылья» в 2019-м Якуба раскрылся. В самарском клубе он окончательно переквалифицировался из крайнего защитника в опорника, помог ему выйти в РПЛ и в этом сезоне регулярно появляется на поле.

Владислав Паршиков

На турнире: 5 матчей

Тогда: 17 лет, «Чертаново»

Сейчас: 26 лет, завершил карьеру в 2020 году

В мае 2013-го тренер «Чертаново» Михаил Буренков сравнивал Якубу и Паршикова с великими Нетто и Исаевым. Увы, карьера Владислава и близко не получилась такой же яркой: вскоре после победного чемпионата Европы он порвал связки колена, а после восстановления его прогресс сильно замедлился. Последний матч на профессиональном уровне Паршиков провел в июле 2019 года.

Футболисты сборной России. Михаил Шапаев/РФС

Анатолие Николаеш

На турнире: 0 матчей

Тогда: 17 лет, ЦСКА

Сейчас: 25 лет, завершил карьеру в 2020 году

Россиянин с молдавскими корнями воспитывался ЦСКА, но тяжелая травма бедра с пятью рецидивами поставила крест на его перспективах в армейском клубе. Защитник уехал в Португалию, три года пытался строить карьеру в «Лейрии» и «Витории», а затем вернулся в Россию и в 24 года завершил карьеру. Сейчас Николаеш работает в госучреждении, с футболом теперь его связывают только игры за любительские команды вне работы.

Полузащитники

Сергей Макаров

На турнире: 5 матчей

Тогда: 16 лет, «Локомотив»

Сейчас: 25 лет, «Ротор»

Макаров считался перспективным хабаровским талантом, когда переходил в «Локомотив» в 2012-м. Именно он забил золотой пенальти итальянцам на Евро, однако, судя по всему, тот момент останется пиком его карьеры. После скитаний по различным клубам и даже странам (Белоруссия, Кипр) Макаров закрепился в «Роторе» — в прошлом сезоне в его составе Сергей боролся за выживание в РПЛ, а теперь делает то же самое в ФНЛ-1. Хавбек носит звание вице-капитана волгоградцев.

Дмитрий Баринов. Фото Getty Images

Дмитрий Баринов

На турнире: 4 матча

Тогда: 16 лет, «Локомотив»

Сейчас: 25 лет, «Локомотив»

Один из нескольких футболистов золотого состава, чью карьеру уже можно назвать удавшейся. Баринов — ключевой футболист «Локомотива» и сборной России. Болельщики красно-зеленых ценят Дмитрия за преданность, и в последних матчах он постоянно выводит команду на поле с капитанской повязкой (Гильерме травмирован). Чемпион России, трехкратный обладатель Кубка России и чемпион Европы среди юношей — все это о Баринове.

Данила Буранов

На турнире: 4 матча

Тогда: 17 лет, «Спартак»

Сейчас: 26 лет, без клуба с 2021 года

В сборной того созыва Буранов был одним из основных — играл почти во всех матчах. Он же забил и пенальти в финале Евро. Но вряд ли его хорошо помнят болельщики «Спартака», игроком которого Буранов тогда числился. У Данилы рваная карьера: он меняет клубы каждые полгода, а сезон-2020/21 пропустил целиком. Вторую половину прошлого года Буранов провел в домодедовском «Пересвете», но зимой покинул команду.

Александр Головин и Андреа Палацци. Михаил Шапаев/РФС

Александр Головин

На турнире: 5 матчей

Тогда: 16 лет, ЦСКА

Сейчас: 25 лет, «Монако» (Франция)

Как выясняется, на Евро-2013 почти не было будущих звезд. Более-менее известны в Европе только хорваты Чалета-Цар и Халилович, а также украинец Зинченко и наш Головин. Александр уже в 2015-м дебютировал за сборную России, а после прорывного ЧМ-2018 укатил в «Монако». Там Головин проводит уже четвертый сезон, хотя за это время ожидаемого качественного скачка так и не совершил.

Егор Рудковский

На турнире: 3 матча

Тогда: 17 лет, «Чертаново»

Сейчас: 26 лет, «Чертаново»

Большую часть карьеры Рудковский посвятил «Чертаново». Правда, с 2016-го по 2019-й полузащитник числился в «Спартаке», но выше «двойки» не поднялся. Последние два сезона в «Чертаново» Рудковский довольно редко выходит на поле. Этот сезон почти целиком у него вылетел из-за повреждений.

Рифат Жемалетдинов

На турнире: 5 матчей, 1 гол

Тогда: 16 лет, «Локомотив»

Сейчас: 25 лет, «Локомотив»

В четырех из пяти матчей того Евро Жемалетдинов выходил на замену, но в финале появился в основе. Играл Рифат и на серебряном Евро-2015, где тоже был одним из первых запасных. Карьера Жемалетдинова долго разгонялась — ее явно подкосил странный трансфер в «Рубин», который в 2016-м переманил хавбека и его агентов деньгами. Но сейчас все в порядке: Рифат — безусловный игрок основы «Локо», который постоянно вызывается в сборную России.

Дмитрий Хомуха (в центре) и игроки юношеской сборной Рифат Жемалетдинов, Сергей Макаров, Александр Довбня и Дмитрий Баринов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Александр Довбня

На турнире: 0 матчей

Тогда: 17 лет, «Локомотив»

Сейчас: 26 лет, «Кызыл-Жар» (Казахстан)

Воспитанник «Локомотива» не сыграл ни одного матча за основу красно-зеленых, а в 2016-м неожиданно улетел на Кипр — в местных «Этникосе» и «Пафосе» Довбня набирался опыта три года, пока его не подхватил «Арсенал». За Тулу защитник и полузащитник дебютировал в РПЛ, но так в ней и не закрепился. С февраля Довбня играет за казахстанский «Кызыл-Жар» вместе с легендами — Павлом Яковлевым и Андреем Панюковым.

Александр Зуев

На турнире: 5 матчей

Тогда: 16 лет, «Чертаново»

Сейчас: 25 лет, «Рубин»

Через несколько месяцев после золота Евро Зуев перешел в «Спартак». На счету Александра есть целых 27 матчей за основу красно-белых, но поклонники премьер-лиги знают Зуева по другим клубам — «Ростову» и «Рубину». В целом его карьера складывается хорошо: Зуев проводит уже восьмой сезон в РПЛ, он заметен и ниже определенного уровня не опускается. Леонид Слуцкий ценит Александра за универсализм: он способен сыграть как на любом фланге, так и в центре.

Футболисты сборной России. Дмитрий Артюшкин

Александр Макаров

На турнире: 5 матчей

Тогда: 17 лет, ЦСКА

Сейчас: 25 лет, завершил карьеру в 2020 году

Макаров был одним из самых одаренных футболистов академии ЦСКА своего возраста. Он играл во всех матчах на том Евро, а на юношеском чемпионате мира 2013 года целиком провел все четыре встречи и даже забил два гола, в том числе бразильцам в 1/8 финала. В ЦСКА Макаров числился до 2019 года, но постоянно скитался по арендам. Одна из них — в «Тосно» — принесла Александру Кубок России. Но Макарова замучили проблемы с голеностопами и коленями (пережил двое «крестов»), так что в 24 года он завершил карьеру. Сейчас тренирует детей в «Чертаново».

Нападающие

Алексей Гасилин

На турнире: 4 матча, 1 гол

Тогда: 17 лет, «Зенит»

Сейчас: 26 лет, приостановил карьеру в 2022 году

Воспитанник «Зенита» забил итальянцам на Евро-2013 и испанцам с греками на Евро-2015. Но на взрослом уровне подобных успехов у Гасилина не было. Максимум — один матч за «Зенит» в 2013 году. В сезоне-2015/16 его по дружеской программе отдали в дубль «Шальке», а по возвращении он отправился бегать по арендам. В РПЛ Гасилин мелькал в играх за «Амкар», а его последним клубом остался «Ленинградец». В конце февраля Алексей объявил, что приостанавливает профессиональную карьеру и уходит в медийный футбол, а именно в «Амкал».

Рамиль Шейдаев. Михаил Шапаев/РФС

Рамиль Шейдаев

На турнире: 2 матча

Тогда: 17 лет, «Зенит»

Сейчас: 26 лет, «Карабах» (Азербайджан)

Уроженец Санкт-Петербурга прошел все юношеские сборные России, был основным форвардом молодежки в сезоне-2015/16, но в июле 2016 года неожиданно сменил футбольное гражданство на азербайджанское и в том же году был продан «Зенитом» в «Трабзонспор». За сборную Азербайджана Шейдаев играет постоянно, хотя и не основной форвард в ней. В прошлом году пошел на повышение: сменил «Сабах» на «Карабах», с которым уже успел поиграть в плей-офф Лиги конференций.

Максим Майрович

На турнире: 2 матча

Тогда: 17 лет, «Чертаново»

Сейчас: 26 лет, «Ноа» (Армения)

Майрович не был основным нападающим команды Хомухи, но он раньше многих дебютировал в РПЛ — весной 2016-го 20-летний форвард играл в каждом матче за утопающую «Кубань». Больше в премьер-лиге Майровича не видели, а в 2019-м он перебрался в армянский клуб «Ноа». Из него Максим, правда, уходил в «Акрон», но полгода назад вернулся и в этом сезоне постоянно выходит в основе.

Тренер

Дмитрий Хомуха

Дмитрий Хомуха. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Тогда: 43 года, тренер юношеской сборной (U-17)

Сейчас: 52 года, тренер юношеской сборной (U-15)

После золота-2013 и серебра-2015 Хомуху назначили главным тренером молодежной сборной. Это казалось логичным: Дмитрий Иванович прошел с этим поколением два крупных турнира и должен был добиться успеха и на молодежном уровне. Однако после кошмарного старта отборочного цикла штаб Хомухи освободили от должности, а сам он вскоре ушел в «Ригу». В 2017-м тренер вернулся к истокам — взял сборную 2002 года рождения, но прежних успехов с ней не добился. Сейчас у Хомухи новая команда — 2007 года рождения.