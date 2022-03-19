«Желаю им удачи во всех матчах, но не с «Рубином». Слуцкий впервые сыграет против дуэта Березуцких
Зимой «Рубин» Слуцкого встречался с ЦСКА Березуцких на сборах, а в первом круге победил в Казани
В воскресенье Леонид Слуцкий впервые будет противостоять братьям Березуцким в официальном матче. Последний раз они пересекались на зимних сборах в Белеке, где «Рубин» и ЦСКА проводили спарринг. Сыграли 1:1 — казанцы почти всю игру уступали, но в концовке сравняли благодаря голу Хакшабановича (который недавно приостановил контракт с «Рубином»). У армейцев забил Дивеев — после подачи с углового Языджи.
Для ЦСКА матч с «Рубином» организовали спонтанно и по-дружески, чтобы помочь братьям. Березуцкие планировали провести игру с другим соперником, но в последний момент все отменилось, и нужно было срочно искать спарринг-партнера. Слуцкий пошел навстречу, хотя на следующий день у «Рубина» был запланирован матч с «Тоболом». В итоге тренер «Рубина» разделил обойму на два состава: против Березуцких вышла основа, а на следующий день — резерв.
В первом круге Слуцкий принимал ЦСКА Алексея Березуцкого в Казани — и победил 1:0. «Рубин» вырвал победу в концовке — Костюков забил после розыгрыша углового. «Я очень люблю клуб ЦСКА, с Лешей мы друзья. Я желаю им успеха во всех матчах, кроме игр с «Рубином», — сказал Слуцкий после финального свистка.
Березуцких несколько раз звали в штаб Слуцкого
То, что братья могли работать в штабе Леонида Викторовича, не скрывает ни одна из сторон. После перехода в «Рубин» в декабре 2019 года Слуцкий звал Березуцких в Казань. Братья отказались.
Летом 2020-го, после ухода из «Витесса», они выбрали ЦСКА и стали заместителями Романа Бабаева по спортивным вопросам.
После увольнения Гончаренко и назначения Олича Василий ушел в «Краснодар» вслед за экс-тренером ЦСКА. Алексей тоже мог покинуть команду, но доработал в клубе до конца сезона. После увольнения Олича он стал исполняющим обязанности главного тренера, а летом прошлого года Алексея утвердили главным. Когда Гончаренко покинул «Краснодар», в ЦСКА вернулся и Василий. Хотя к этому моменту мог снова оказаться в «Рубине».
«Я звал [Березуцкого], Леонид Викторович тоже звал. Но Вася изначально принял решение идти к брату в ЦСКА. Я вообще считаю, что оба могут вырасти в суперинтересных тренеров с нестандартным взглядом и подходом», — рассказывал Sport24 спортивный директор казанцев Олег Яровинский.
Василий объяснил, что не хотел входить в давно сложившийся штаб, который более двух лет работает со Слуцким в Казани. Понятно, что сыграл роль и статус брата в клубе, который теперь был главным тренером.
При этом братья постоянно на связи со Слуцким и Яровинским. Зимой клубы провели трансфер Константина Кучаева, которого «Рубин» заманивал в Казань около года.
Березуцкие, Слуцкий и Яровинский встречаются в свободное время и семьями. Известно, что к юбилею Леонид Викторович готовил танец для выступления перед гостями, а за хореографию отвечала супруга Василия — Ольга Березуцкая. Свободное время на сборах в Турции штабы «Рубина» и ЦСКА также проводили вместе.
Слуцкий рекламировал компанию братьев, а те спонсировали строительство стадиона в Волгограде
Тренер «Рубина» помогал братьям не только в футболе, но и в бизнесе. Например, рекламировал их компанию, которая оказывает юридические услуги (Березуцким принадлежит 12,5% акций). Слуцкий снялся в нескольких рекламных роликах компании и был ее лицом на билбордах в Москве.
Братья тоже помогали тренеру: например, Василий вложил 5 миллионов рублей в строительство его стадиона «Бомбонера» в Волгограде. Стоимость всего проекта оценивалась в 86 миллионов.
Год назад Березуцкие вместе со Слуцким проводили совместный отпуск на Алтае.
«Мы и на горы поднимались, и на снегоходах катались. У нас были и длинные однодневные походы, и полностью на снегоходах в горы. Мы искали проход к озерам. Были с женами, поэтому не было суперэкстрима, зато очень душевно. Потрясающая природа, очень холодно, много снега. Провели это время без связи и интернета, хоть голова отдохнула», — рассказывал «СЭ» Яровинский.
После той поездки братья и Слуцкий пересекались в основном на футбольном поле, где и началась их дружба. При Слуцком Березуцкие были лидерами ЦСКА, затем играли важную роль в сборной России. А когда закончили, первую стажировку получили в «Витессе». Так что Слуцкий отчасти повлиял на братьев и в их трансформации в тренеров.
В воскресенье Березуцких ждет первая официальная игра против учителя, которого они пока ни разу не обыгрывали, но теперь являются фаворитами.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|50-23
|45
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|27-27
|31
|
7
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|21
|7
|5
|9
|23-30
|26
|
10
|Рубин
|21
|7
|4
|10
|28-33
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Ростов
|20
|5
|6
|9
|32-37
|21
|
13
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
14
|Урал
|21
|4
|8
|9
|13-21
|20
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|21
|2
|9
|10
|18-37
|15
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|18
|1
|7