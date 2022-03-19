«Желаю им удачи во всех матчах, но не с «Рубином». Слуцкий впервые сыграет против дуэта Березуцких

«СЭ» — о главной дуэли тура в РПЛ.

Зимой «Рубин» Слуцкого встречался с ЦСКА Березуцких на сборах, а в первом круге победил в Казани

В воскресенье Леонид Слуцкий впервые будет противостоять братьям Березуцким в официальном матче. Последний раз они пересекались на зимних сборах в Белеке, где «Рубин» и ЦСКА проводили спарринг. Сыграли 1:1 — казанцы почти всю игру уступали, но в концовке сравняли благодаря голу Хакшабановича (который недавно приостановил контракт с «Рубином»). У армейцев забил Дивеев — после подачи с углового Языджи.

Для ЦСКА матч с «Рубином» организовали спонтанно и по-дружески, чтобы помочь братьям. Березуцкие планировали провести игру с другим соперником, но в последний момент все отменилось, и нужно было срочно искать спарринг-партнера. Слуцкий пошел навстречу, хотя на следующий день у «Рубина» был запланирован матч с «Тоболом». В итоге тренер «Рубина» разделил обойму на два состава: против Березуцких вышла основа, а на следующий день — резерв.

В первом круге Слуцкий принимал ЦСКА Алексея Березуцкого в Казани — и победил 1:0. «Рубин» вырвал победу в концовке — Костюков забил после розыгрыша углового. «Я очень люблю клуб ЦСКА, с Лешей мы друзья. Я желаю им успеха во всех матчах, кроме игр с «Рубином», — сказал Слуцкий после финального свистка.

Березуцких несколько раз звали в штаб Слуцкого

То, что братья могли работать в штабе Леонида Викторовича, не скрывает ни одна из сторон. После перехода в «Рубин» в декабре 2019 года Слуцкий звал Березуцких в Казань. Братья отказались.

Летом 2020-го, после ухода из «Витесса», они выбрали ЦСКА и стали заместителями Романа Бабаева по спортивным вопросам.

После увольнения Гончаренко и назначения Олича Василий ушел в «Краснодар» вслед за экс-тренером ЦСКА. Алексей тоже мог покинуть команду, но доработал в клубе до конца сезона. После увольнения Олича он стал исполняющим обязанности главного тренера, а летом прошлого года Алексея утвердили главным. Когда Гончаренко покинул «Краснодар», в ЦСКА вернулся и Василий. Хотя к этому моменту мог снова оказаться в «Рубине».

«Я звал [Березуцкого], Леонид Викторович тоже звал. Но Вася изначально принял решение идти к брату в ЦСКА. Я вообще считаю, что оба могут вырасти в суперинтересных тренеров с нестандартным взглядом и подходом», — рассказывал Sport24 спортивный директор казанцев Олег Яровинский.

Василий объяснил, что не хотел входить в давно сложившийся штаб, который более двух лет работает со Слуцким в Казани. Понятно, что сыграл роль и статус брата в клубе, который теперь был главным тренером.

При этом братья постоянно на связи со Слуцким и Яровинским. Зимой клубы провели трансфер Константина Кучаева, которого «Рубин» заманивал в Казань около года.

Березуцкие, Слуцкий и Яровинский встречаются в свободное время и семьями. Известно, что к юбилею Леонид Викторович готовил танец для выступления перед гостями, а за хореографию отвечала супруга Василия — Ольга Березуцкая. Свободное время на сборах в Турции штабы «Рубина» и ЦСКА также проводили вместе.

Слуцкий рекламировал компанию братьев, а те спонсировали строительство стадиона в Волгограде

Тренер «Рубина» помогал братьям не только в футболе, но и в бизнесе. Например, рекламировал их компанию, которая оказывает юридические услуги (Березуцким принадлежит 12,5% акций). Слуцкий снялся в нескольких рекламных роликах компании и был ее лицом на билбордах в Москве.

Братья тоже помогали тренеру: например, Василий вложил 5 миллионов рублей в строительство его стадиона «Бомбонера» в Волгограде. Стоимость всего проекта оценивалась в 86 миллионов.

Год назад Березуцкие вместе со Слуцким проводили совместный отпуск на Алтае.

В прошлом году Березуцкие вместе со Слуцким проводили совместный отпуск на Алтае. Фото Instagram

«Мы и на горы поднимались, и на снегоходах катались. У нас были и длинные однодневные походы, и полностью на снегоходах в горы. Мы искали проход к озерам. Были с женами, поэтому не было суперэкстрима, зато очень душевно. Потрясающая природа, очень холодно, много снега. Провели это время без связи и интернета, хоть голова отдохнула», — рассказывал «СЭ» Яровинский.

После той поездки братья и Слуцкий пересекались в основном на футбольном поле, где и началась их дружба. При Слуцком Березуцкие были лидерами ЦСКА, затем играли важную роль в сборной России. А когда закончили, первую стажировку получили в «Витессе». Так что Слуцкий отчасти повлиял на братьев и в их трансформации в тренеров.

В воскресенье Березуцких ждет первая официальная игра против учителя, которого они пока ни разу не обыгрывали, но теперь являются фаворитами.