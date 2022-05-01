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1 мая, 21:25

Какое ЦСКА серебро с такой игрой? Армейцы провалились в Грозном

ЦСКА проиграл «Ахмату» в матче чемпионата России по футболу
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи (с мячом) против игроков «Ахмата».
Фото ПФК ЦСКА
«Ахмат» выиграл у красно-синих — 2:0.

ЦСКА — одна из самых загадочных команд весны. Пять побед подряд и масса заслуженных комплиментов на старте сменились безвыигрышной серией из четырех матчей. Самое удивительное, что они были сыграны с аутсайдерами — «Уралом», «Химками» и «Уфой», а потом и на Кубок со «Спартаком».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
01 мая, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
2:0
ЦСКА
Голы
Уткин, 46 (1:0), Бериша, 90+9 (2:0)
Ахмат
Шелия Богосавац Семенов Уциев Быстров Садулаев (Бериша, 46) Швец Трошечкин Уткин Тимофеев Себай (Конате, 46)
ЦСКА
Акинфеев Щенников (Зайнутдинов, 68) Дивеев Мухин (Фукс, 58) Карраскаль (Яковлев, 80) Гбамен Бийол Юсуф Языджи (Ушаков, 58) Обляков Эджуке (Медина, 68) Заболотный
Предупреждения
Садулаев 45+1’, Семенов 62’, Быстров 90+4’  -  Юсуф Языджи 38’
Судьи
Мешков (Дмитров) Стипиди (Краснодар) Сейфетдинов (Казань)
ВАР
Жабченко (Краснодар) Демешко (Химки)

Черная полоса завершилась в предыдущем туре победой над главным конкурентом в борьбе за вторую строчку — «Динамо». А следующая встреча в Грозном должна была ответить на вопрос: армейцы возвращаются к своим лучшим образцам или это был разовый всплеск? Бонусом к положительному ответу на вопрос стало бы сокращение отрыва от бело-голубых до двух очков. Ничья же с поражением означали откат на четвертую строчку — ЦСКА обгонял бы «Сочи».

Первый тайм завершился нулевой ничьей, но у Алексея Березуцкого вряд ли нашлись по нему добрые слова в адрес подопечных. Хозяева могли обсуждать не назначенный пенальти после падения Тимофеева, два прорыва Садулаева, один из которых был совсем уж острым. Полузащитник мог катить на пустые ворота Себаи, но решил пробить сам — рядом с крестовиной.

Красно-синим же припомнить было совершенно нечего. Разве что пару рывков Эджуке, забившего победный гол в предыдущем матче с «Динамо». Нигериец наконец-то отвоевал место в стартовом составе, очень старался, однако его КПД стремился к нулю.

А едва начался второй тайм, как «Ахмат» забил. Мастер стандартов Уткин, забивший пять голов прямыми ударами со штрафных, напомнил, что и с игры может неплохо приложиться издали. Акинфеев так и не смог понять траекторию полета мяча, попавшись на противоходе — 1:0.

У ЦСКА было 45 минут, чтобы отыграться, однако острее были по-прежнему хозяева. Конате даже забил после отличного прохода Бериши, но Тимофеев немного перекрыл обзор вратарю, так что его небольшой офсайд Мешков после видеопросмотра расценил как активный. В идентичной ситуации уже никто бы не отменил гола, однако после нового шикарного паса Бериши из выгодной позиции не попал в створ Богосавац.

А что ЦСКА? Полное отсутствие идей, одни безадресные навесы куда-то за линию ворот. Сник Языджи, которого заменили на 60-й минуте, растворился другой новичок Карраскаль, не вдохнули в игру жизни юные Ушаков с Яковлевым. Полные тоска и уныние. Это был явно не уровень клуба, который ведет борьбу за серебро.

«Ахмат» забил еще и второй гол на 7-й добавленной минуте — Бериша переиграл Акинфеева, который последние пять минут провел, согнувшись из-за полученной травмы.

Грозненцы прервали сразу две мрачные серии. Во-первых, одержали первую с февраля победу. А, во-вторых, наконец-то обыграли дома ЦСКА. С 2013-го года статистика была удручающей: ничья и шесть поражений с общей разностью мячей 1-15.

ЦСКА же пропустил в турнирной таблице вперед «Сочи». Эти команды ждет очная встреча в следующем туре в Москве. Она решит очень многое в борьбе за медали.

Бернард Бериша
Даниил Уткин
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
9
139
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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Зенит – Локомотив
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1.05 16:30
Химки – Уфа
 1 : 1
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
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