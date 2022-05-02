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«Нам не хватает психологии победителя». Полузащитник «Спартака» — о причинах неудач и задачах на конец сезона

Полузащитник «Спартака» Литвинов считает, что команде не хватает психологии победителя
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Руслан Литвинов.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руслан Литвинов — о гегемонии «Зенита», Ваноли и перспективах.

«Спартак» добыл волевую победу над «Крыльями Советов» в 27-м туре РПЛ. За три матча до окончания чемпионата команда Паоло Ваноли обезопасила себя от прямого вылета в ФНЛ. После игры полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопросы корреспондента «СЭ».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
01 мая, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
Крылья Советов
Голы
Горшков, 30 (0:1), Соболев, 61 (1:1), Соболев, 82 (2:1)
Спартак
Селихов Жиго Джикия Литвинов Мозес Бакаев (Промес, 69) Мартинс Игнатов (Николсон, 46) Хлусевич (Кофрие, 90) Зобнин Соболев (Рассказов, 90)
Крылья Советов
Ломаев Солдатенков Горшков Костанца Гапонов Витюгов (Барач, 68) Ежов (Липовой, 90) Глушенков (Пиняев, 79) Зиньковский (Цыпченко, 79) Сарвели Коваленко (Соколов, 90)
Предупреждения
Джикия 7’, Жиго 7’, Селихов 41’, Мартинс 66’  -  Солдатенков 60’, Костанца 77’
Судьи
Турбин (Дмитров) Ширяев (Ставрополь) Образко (Ставрополь)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Гаврилин (Владимир)

У нас осталось еще три игры, мы обязаны забирать девять очков

— Впереди у «Спартака» тяжелые игры в чемпионате и Кубке. Откуда брать силы?

— Думаю, что даже не надо как-то находить их в себе. У каждого есть причина работать на 110—120 процентов. Мы обязаны исправлять турнирное положение, обязаны выигрывать Кубок России. Все на это настраиваются, все об этом говорят.

— В матче против «Урала» не будет Жиго, Джикии, Мартинса. Мы видели, как «Урал» обыграл «Динамо» в Москве. Нет беспокойства по этому поводу?

— В команде у нас не один человек, а 22—25. Все готовы играть и выкладываться полностью. Думаю, это не станет проблемой.

— Если «Спартак» возьмет Кубок, можно ли будет говорить, что сезон спасен?

— Самое главное для нас будет то, что взяли титул в этом сезоне. Конечно, останется осадок, что так неудачно выступили в чемпионате. У нас осталось еще три игры, мы обязаны забирать девять очков. Хоть как-то должны исправить положение.

— «Зенит» снова досрочно стал чемпионом. Одна команда занимает первое место на протяжении четырех лет подряд. Почему никто не может нарушить гегемонию?

— Сейчас все команды понимают, что в «Зените» очень сильный подбор игроков. Реально звезды — люди, которые играли в «Барселоне». И иностранцы, которые приехали из сильных клубов. Но я думаю, что все возможно. Может, даже в следующем сезоне у нас получится. Самое главное сейчас — найти свою игру и действовать с позиции силы. Тогда, возможно, и прекратим гегемонию.

Паоло Ваноли и&nbsp;Игорь Осинькин (сзади). Ваноли после победы «Спартака» над «Крыльями Советов»: «Нам нужно работать над психологией»

Ваноли всегда говорит нам, что мы должны играть с позиции силы

— Чего не хватает сегодняшнему «Спартаку», чтобы бороться за тройку, а не за восьмое-десятое место?

— Наверное, психологии победителя. Когда ты выходишь на матч и знаешь, что должен выиграть. Что ты должен доминировать. Бывают ситуации, когда есть потеря концентрации или еще что-то. За это наказывают. Мы должны работать над этим.

— Но мы видим, что Паоло Ваноли очень эмоциональный. Неужели он не может вселить в вас этот настрой?

— Он пытается привить нам это. Но нужно время. Прошло буквально пять месяцев с момента его прихода, были сборы. Но он всегда говорит о том, что мы должны играть с позиции силы.

— Был эпизод, когда Ваноли кидался бутылками в болельщиков. Что-то подобное было с командой? Может, в перерыве в раздевалке?

— Ваноли — эмоциональный. Он выплескивает все эмоции. Но, считаю, что все происходящее в раздевалке должно там и оставаться.

Радость футболистов &laquo;Спартака&raquo; и&nbsp;тренера Паоло Ваноли после второго гола Александра Соболева &laquo;Крыльям Советов&raquo;. «Спартак» был ужасен полматча с «Крыльями», но победил. Теперь красно-белые точно избегут стыков

Даже во время игры можем пошутить

— Как встретили Максима Глушенкова? Он же все еще является игроком «Спартака».

— Тепло, хорошо пообщались. Так же как и с Ильей Гапоновым. Никогда нет никакого негатива. Все дружелюбно. Даже во время игры в паузе можем пошутить как-то.

— Как отреагировал на тот факт, что он отпраздновал гол в ворота «Спартака» вместе с командой?

— Я не видел, что он праздновал. В любом случае это личный выбор каждого.

— Поддерживаете связь с ним, пока он находится в аренде?

— Да, общаемся. Во время тура, конечно, чаще пересекаемся. А так — держим связь.

Автор дубля в&nbsp;матче Александр Соболев и&nbsp;Шамар Николсон.

Руслан Литвинов
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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
17
64
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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Рубин – Сочи
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30.04 19:30
Зенит – Локомотив
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1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
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1.05 19:00
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