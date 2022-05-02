«Спартак» добыл волевую победу над «Крыльями Советов» в 27-м туре РПЛ. За три матча до окончания чемпионата команда Паоло Ваноли обезопасила себя от прямого вылета в ФНЛ. После игры полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопросы корреспондента «СЭ».

У нас осталось еще три игры, мы обязаны забирать девять очков

— Впереди у «Спартака» тяжелые игры в чемпионате и Кубке. Откуда брать силы?

— Думаю, что даже не надо как-то находить их в себе. У каждого есть причина работать на 110—120 процентов. Мы обязаны исправлять турнирное положение, обязаны выигрывать Кубок России. Все на это настраиваются, все об этом говорят.

— В матче против «Урала» не будет Жиго, Джикии, Мартинса. Мы видели, как «Урал» обыграл «Динамо» в Москве. Нет беспокойства по этому поводу?

— В команде у нас не один человек, а 22—25. Все готовы играть и выкладываться полностью. Думаю, это не станет проблемой.

— Если «Спартак» возьмет Кубок, можно ли будет говорить, что сезон спасен?

— Самое главное для нас будет то, что взяли титул в этом сезоне. Конечно, останется осадок, что так неудачно выступили в чемпионате. У нас осталось еще три игры, мы обязаны забирать девять очков. Хоть как-то должны исправить положение.

— «Зенит» снова досрочно стал чемпионом. Одна команда занимает первое место на протяжении четырех лет подряд. Почему никто не может нарушить гегемонию?

— Сейчас все команды понимают, что в «Зените» очень сильный подбор игроков. Реально звезды — люди, которые играли в «Барселоне». И иностранцы, которые приехали из сильных клубов. Но я думаю, что все возможно. Может, даже в следующем сезоне у нас получится. Самое главное сейчас — найти свою игру и действовать с позиции силы. Тогда, возможно, и прекратим гегемонию.

Ваноли всегда говорит нам, что мы должны играть с позиции силы

— Чего не хватает сегодняшнему «Спартаку», чтобы бороться за тройку, а не за восьмое-десятое место?

— Наверное, психологии победителя. Когда ты выходишь на матч и знаешь, что должен выиграть. Что ты должен доминировать. Бывают ситуации, когда есть потеря концентрации или еще что-то. За это наказывают. Мы должны работать над этим.

— Но мы видим, что Паоло Ваноли очень эмоциональный. Неужели он не может вселить в вас этот настрой?

— Он пытается привить нам это. Но нужно время. Прошло буквально пять месяцев с момента его прихода, были сборы. Но он всегда говорит о том, что мы должны играть с позиции силы.

— Был эпизод, когда Ваноли кидался бутылками в болельщиков. Что-то подобное было с командой? Может, в перерыве в раздевалке?

— Ваноли — эмоциональный. Он выплескивает все эмоции. Но, считаю, что все происходящее в раздевалке должно там и оставаться.

Даже во время игры можем пошутить

— Как встретили Максима Глушенкова? Он же все еще является игроком «Спартака».

— Тепло, хорошо пообщались. Так же как и с Ильей Гапоновым. Никогда нет никакого негатива. Все дружелюбно. Даже во время игры в паузе можем пошутить как-то.

— Как отреагировал на тот факт, что он отпраздновал гол в ворота «Спартака» вместе с командой?

— Я не видел, что он праздновал. В любом случае это личный выбор каждого.

— Поддерживаете связь с ним, пока он находится в аренде?

— Да, общаемся. Во время тура, конечно, чаще пересекаемся. А так — держим связь.