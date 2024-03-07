Семак: «Зениту» и «Уралу» нужно набирать очки»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о предстоящем матче с «Уралом» в 20-м туре РПЛ

«Я не думаю, что «Урал» серьезным образом обновился. Речь идет об усилении позиций игроками, которых получилось взять, так же как и в нашем случае. Поэтому никаких сюрпризов ни с нашей стороны, ни со стороны «Урала» нет», — цитирует тренера пресс-служба сине-бело-голубых.

Семак добавил, что главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко хорошо знает «Зенит».

«Посмотрим. Товарищеские игры — это одно, а официальные матчи — совсем другое. Нам всем нужно набирать очки, чтобы решать свои задачи», — сказал Семак.

Матч «Урал» — «Зенит» состоится 9 марта. Начало — в 14.00 мск.