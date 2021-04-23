Полузащитник «Рубина» Сайто приступил к тренировкам по индивидуальной программе
Полузащитник «Рубина» Мицуки Сайто приступил к индивидуальным тренировкам, сообщает пресс-служба казанского клуба.
В январе 22-летний японец перешел в российскую команду из «Сенан Бельмаре» на правах аренды до конца июня 2022 года. С февраля футболист восстанавливается от повреждения связочного аппарата голеностопного сустава.
? @MitsukiSaito уже индивидуально тренируется на поле. Впереди — финальный этап восстановления!— «Рубин» Казань (@fcrk) April 23, 2021
Ждём в общей группе! ? pic.twitter.com/FGJYtTVGf4
Сайто не провел ни одного матча за «Рубин» в феврале сообщалось, что восстановление займет у игрока около четырех месяцев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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