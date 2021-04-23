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Полузащитник «Рубина» Сайто приступил к тренировкам по индивидуальной программе

15:48
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Полузащитник «Рубина» Мицуки Сайто приступил к индивидуальным тренировкам, сообщает пресс-служба казанского клуба.

В январе 22-летний японец перешел в российскую команду из «Сенан Бельмаре» на правах аренды до конца июня 2022 года. С февраля футболист восстанавливается от повреждения связочного аппарата голеностопного сустава.

Сайто не провел ни одного матча за «Рубин» в феврале сообщалось, что восстановление займет у игрока около четырех месяцев.

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