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Зобнин рассказал, чего не хватило «Спартаку» на старте сезона-2021/22

16:02
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Нападающий «Спартака» Роман Зобнин высказался о проблемах московского клуба на старте сезона-2021/22.

«Не только в Лиге чемпионов, но и в РПЛ нам не хватило нескольких ключевых футболистов, которые травмировались в самом начале сезона. Ну а тему нездоровой ситуации вокруг клуба даже не хочется затрагивать.

В итоге каждый из этих факторов сказывается. Ни я, ни другие игроки не собираемся снимать с себя ответственность и признаем свою вину. За результат отвечаем и мы, и тренерский штаб. Значит, исправляться тоже нужно вместе!» - сказал Зобнин.

«Спартак» после семи туров Тинькофф РПЛ занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 10 баллов.

15 сентября красно-белые сыграют с «Легией» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Начало — в 17.30 (мск).

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Виктория Кравченко все материалы автора

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