Стало известно, какой канал покажет дерби ЦСКА — «Спартак»
15:55
Стало известно расписание трансляций матчей 8-го тура Тинькофф РПЛ.
Федеральный канал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире две встречи тура: «Сочи» — «Динамо» (19 сентября, начало — в 19.00 мск) и ЦСКА — «Спартак» (20 сентября, начало — в 19.30 мск).
Остальные игры будут транслироваться на телеканале «Матч Премьер».
8-й тур Тинькофф РПЛ пройдет с 18 по 20 сентября.
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