Стало известно расписание трансляций матчей 8-го тура Тинькофф РПЛ.

Федеральный канал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире две встречи тура: «Сочи» — «Динамо» (19 сентября, начало — в 19.00 мск) и ЦСКА — «Спартак» (20 сентября, начало — в 19.30 мск).

? Расписание матчей восьмого тура #ТинькоффРПЛ



? За какими играми будете следить? pic.twitter.com/euhTt8JIHY — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 15, 2021

Остальные игры будут транслироваться на телеканале «Матч Премьер».

8-й тур Тинькофф РПЛ пройдет с 18 по 20 сентября.