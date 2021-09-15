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Стало известно, какой канал покажет дерби ЦСКА — «Спартак»

15:55
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Стало известно расписание трансляций матчей 8-го тура Тинькофф РПЛ.

Федеральный канал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире две встречи тура: «Сочи» — «Динамо» (19 сентября, начало — в 19.00 мск) и ЦСКА — «Спартак» (20 сентября, начало — в 19.30 мск).

Остальные игры будут транслироваться на телеканале «Матч Премьер».

8-й тур Тинькофф РПЛ пройдет с 18 по 20 сентября.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/premierliga/status/1438117986116722696

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Александр Кравченко все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 8-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи, даты и время начала, расписание и результаты, новости и обзоры игр