ЦСКА провел мастер-класс в школе с участием Ахметова и Кучаева

ЦСКА в рамках социальной программы «Урок ЦСКА» в московской школе №138 провел мастер-класс с полузащитниками команды Ильзатом Ахметовым и Константином Кучаевым.

Футболисты ответили на вопросы школьников, поиграли с ними футбол, показали несколько упражнений. После этого провели фото — и автограф-сессию.

Занятие было приурочено к запуску в школах районов Щукино и Хорошево-Мневники бесплатных секций по футболу, которые с сентября 2021 года функционируют при поддержке армейцев.