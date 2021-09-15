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ЦСКА провел мастер-класс в школе с участием Ахметова и Кучаева

16:29
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ЦСКА в рамках социальной программы «Урок ЦСКА» в московской школе №138 провел мастер-класс с полузащитниками команды Ильзатом Ахметовым и Константином Кучаевым.

Футболисты ответили на вопросы школьников, поиграли с ними футбол, показали несколько упражнений. После этого провели фото — и автограф-сессию.

Занятие было приурочено к запуску в школах районов Щукино и Хорошево-Мневники бесплатных секций по футболу, которые с сентября 2021 года функционируют при поддержке армейцев.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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