ЦСКА провел мастер-класс в школе с участием Ахметова и Кучаева
16:29
ЦСКА в рамках социальной программы «Урок ЦСКА» в московской школе №138 провел мастер-класс с полузащитниками команды Ильзатом Ахметовым и Константином Кучаевым.
Футболисты ответили на вопросы школьников, поиграли с ними футбол, показали несколько упражнений. После этого провели фото — и автограф-сессию.
Занятие было приурочено к запуску в школах районов Щукино и Хорошево-Мневники бесплатных секций по футболу, которые с сентября 2021 года функционируют при поддержке армейцев.
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