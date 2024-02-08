Зобнин: «Никаких конфликтов между Джикией и Абаскалем нет»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, почему он вышел с капитанской повязкой в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ против «Ростова» (0:3).

— Для меня каждая игра с капитанской повязкой — что-то особенное, — приводит слова Зобнина Sport24. — Но у нас есть и другие ребята: Промес, Джикия, Селихов. Все они готовы, каждый готов заменить любого в роли капитана.

— Кто сейчас капитан «Спартака»?

— Джикия. Остальные — вице-капитаны.

— Даже несмотря на всю историю вокруг его контракта?

— А что ситуация? У нас в команде все нормально. Мы эти истории не обсуждаем. Никаких конфликтов нет.

— В том числе между Джикией и Абаскалем?

— Никаких конфликтов.

5 февраля агент Джикии Вадим Шпинев, заявил, что контракт игрока со «Спартаком» не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Гильермо Абаскаль. Действующее соглашение защитника рассчитано до лета этого года.

В текущем сезоне Джикия провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Он выступает за команду с 2017 года.

После 18 туров красно-белые с 30 очками занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.