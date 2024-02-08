Доктор Лю: «Спартак» может купить Месси или Роналду, но они не станут чемпионами»

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен рассказал, что думает о перспективах команды в борьбе за золотые медали чемпионата России в сезоне-2023/24.

«Спартак» может купить себе Месси или Роналду, но они все равно не станут чемпионами, как и «Краснодар», для них второе место — это самый лучший вариант. Чемпионом будет «Зенит». Тренеру уже можно не работать, они все равно заберут «золото». У них в команде много важных игроков», — цитирует Хуншена Metaratings.ru.

После 18 туров в нынешнем сезоне РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар» с 38 очками, опережая «Зенит» на два очка, «Спартак» (30) идет пятым.