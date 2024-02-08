Булыкин назвал переход Ньямси самым интригующим трансфером зимы в РПЛ

Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин считает переход защитника «Страсбурга» Жерзино Ньямси в «Локомотив» интригующим событием в текущее трансферное окно.

Игрок подписал с российским клубом контракт на 3,5 года. Он будет выступать за «Локомотив» под 5-м номером.

«Самый интригующий трансфер — защитник «Страсбурга» Жерзино Ньямси в «Локомотив». Очень мощный защитник и по росту, и по весу — хочется посмотреть, как он адаптируется в России. Мне нравятся не только габаритные форварды, но и защитники, как например, Вирджил Ван Дейк — интересно посмотреть, как будет выглядеть Ньямси в нашем чемпионате», — заявил Булыкин «Газете.ru».

В текущем сезоне чемпионата Франции Ньямси провел 13 матчей, не отметившись забитыми мячами.