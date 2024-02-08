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8 февраля, 23:37

Булыкин назвал переход Ньямси самым интригующим трансфером зимы в РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин считает переход защитника «Страсбурга» Жерзино Ньямси в «Локомотив» интригующим событием в текущее трансферное окно.

Игрок подписал с российским клубом контракт на 3,5 года. Он будет выступать за «Локомотив» под 5-м номером.

«Самый интригующий трансфер — защитник «Страсбурга» Жерзино Ньямси в «Локомотив». Очень мощный защитник и по росту, и по весу — хочется посмотреть, как он адаптируется в России. Мне нравятся не только габаритные форварды, но и защитники, как например, Вирджил Ван Дейк — интересно посмотреть, как будет выглядеть Ньямси в нашем чемпионате», — заявил Булыкин «Газете.ru».

В текущем сезоне чемпионата Франции Ньямси провел 13 матчей, не отметившись забитыми мячами.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/02/08/22295413.shtml?updated
Дмитрий Булыкин
ФК Локомотив (Москва)
Жерзино Ньямси
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
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 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
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Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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