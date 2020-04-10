10 апреля 1973 года в штате Сан-Паулу родился Роберто Карлос да Силва Роша. Сегодня знаменитому защитнику, чемпиону мира 2002 года исполняется 47 лет.

Наибольшую популярность Роберто Карлос приобрел, выступая за «Реал». Также он успел поиграть в том числе в «Палмейрасе», «Интере», «Фенербахче» и «Коринтиансе».

16 февраля 2011 года бразильский защитник подписал контракт с «Анжи». В России он провел один год и успел сыграть за клуб из Махачкалы 25 матчей, забив 4 гола.

Роберто Карлос — четырехкратный чемпион Испании, трехкратный обладатель Суперкубка Испании. Вместе с «Реалом» он три раза выигрывал Лигу чемпионов, брал Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок (дважды). Также за свою карьеру он успел выиграть по два раза чемпионат Бразилии и Суперкубок Турции.

В составе сборной Бразилии Роберто Карлос провел 125 матчей и забил 11 мячей. Кроме победы на чемпионате мира в Корее и Японии, он получал «серебро» ЧМ-1998 во Франции, выигрывал Кубок конфедераций и дважды побеждал в Кубке Америки.