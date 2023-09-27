Зиньковский: «Конечно, в «Спартаке» бывают недовольные, кто-то не попадает в состав»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский ответил, понимает ли он логику главного тренера команды Гильермо Абаскаля, когда дело касается стартового состава и замен.

«Да. Мы работаем на одно дело. Все, кто выходит, работают на результат — вне зависимости от того, в основном составе или на замену. Конечно, бывают недовольные, нас много. Кто-то не попадает в заявку, но надо доказывать. И мне, и другим ребятам», — приводит «РБ Спорт» слова Зиньковского.

В текущем сезоне 27-летний футболист провел 8 матчей в РПЛ. Также на его счету одна игра в FONBET Кубке России, в которой он отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

На данный момент «Спартак» идет на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков за 9 туров.