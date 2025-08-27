Батчи — о новичке «Краснодара» Перрене: «Его подписание идет на пользу команде, всем игрокам и мне»

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи в разговоре с «СЭ» оценил игру хавбека быков Гаэтана Перрена.

— Как ты оценишь уровень Перрена, и что можешь сказать о конкуренции с ним?

— Это, конечно, игрок очень высокого уровня. Он может сильно помочь команде. Индивидуально он очень хорош. Его подписание идет на пользу команде, всем игрокам и мне. Приход Гаэтана я рассматриваю не как конкуренцию, а возможность для того, чтобы прогрессировать, — сказал Батчи «СЭ».



23 июля «Краснодар» объявил о трансфере Перрена из французского «Осера». В этом сезоне полузащитник провел 4 матча за быков во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.