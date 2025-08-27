Зобнин — о книгах для футболистов: «Будем читать — не проблема. Подарите мне книгу!»

Капитан «Спартака» Роман Зобнин в разговоре с «СЭ» поделился мнением об идее министра спорта РФ Михаила Дегтярева о повышении уровня образования молодых футболистов посредством чтения книг.

«Каждый выбирает для себя свою книгу. Кто-то вообще не читает, кому-то это не надо. Это индивидуальный вопрос. Если введут обязательную программу для футболистов, будем читать. Не проблема. Подарите мне книгу! Тимур Гурцкая дарит книги? Приму и от него! Почему нет?» — сказал Зобнин «СЭ».

25 августа министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Минспорта утвердит перечень рекомендуемых книг для российских футболистов.