Экс-игрок «Химок» не задавался вопросом о выплате денег: «Все, что было в клубе, осталось там»

Экс-защитник «Химок» Эдгардо Фаринья ответил на вопрос «СЭ» о выплате средств за игру в клубе.

— Эдгардо, ты выступал за «Химки». Тебе выплатили деньги?

— «Химки» — это уже, я думаю, пройденный этап. Он закончился. Я теперь в другой команде. Все, что было в «Химках», осталось там. Теперь я в «Пари НН».

— А у тебя не возникал вопрос, когда будут деньги?

— Нет, честно говоря, нет. Это уже в прошлом.



Сезон-2024/25 футболист провел в «Химках». На счету панамца 17 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами.

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в РПЛ с 29 очками в 30 матчах. После этого было объявлено, что клуб не получил лицензию для выступления в чемпионате в сезоне-2025/26.

18 июня «Химки» объявили о приостановке деятельности. 26 июня клуб был исключен из состава РФС в связи с потерей профессионального статуса.