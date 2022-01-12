Юрий Жирков рассказал, как прошел его медосмотр в «Химках»

Российский полузащитник Юрий Жирков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о прохождении медосмотра для перехода в «Химки». Ранее об этом сообщалось в СМИ.

—Все хорошо прошло?

—Не знаю, будет ясно позже.

— В зависимости от чего будет приниматься решение?

— Не знаю. От ноги, как она себя будет чувствовать, по снимкам, по показателям.

—Вы поедете на сборы?

—Ну они завтра выезжают. Пока буду принимать решение. Думаю, что к вечеру все будет ясно.

—Насколько в этой истории играет роль денег?

—Никакой. Просто хочу играть в футбол. Тем более рядом с домом практически.

— Насколько меньше «Химки» предлагают по сравнению с «Зенитом»?

—Меньше раза в два. Деньги здесь никакое значение не имеют.

—У вас есть сейчас понимание, что все прошло хорошо?

— Медосмотр и тренировки с командой — разные вещи. Я не знаю, какое приму решение. Так что будем еще думать до вечера точно.

—С кем сегодня было приятно встретиться?

—Конечно, встретился, с кем играл — с Глушковым, Мамаевым и с Набиулиным. Со всеми пообщался.

—В сборной все еще проблема на левом флаге. Надо возвращаться.

— Наверное, со сборной уже невозможно. Завершаю? Не знаю пока еще.

— Федор перешел в «Динамо». Для «Локомотива» это большая потеря?

—Ну «Локомотив» всех отдает. Так что не знаю, какая это для них потеря, но для «Динамо» это хорошее приобретение. Он хороший футболист и нападающий. Вернулся домой, — сказал Жирков корреспонденту «СЭ».

Последний матч Юрий Жирков сыграл за сборную России против Бельгии на чемпионате Европы по футболу 12 июня 2021 года. На данный момент защитник является свободным агентом, последний контракт футболиста был заключен с «Зенитом» и истек 30 июня 2021 года.