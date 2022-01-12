Осинькин рассказал, как «Крылья Советов» более суток добирались на сбор в Турцию

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, как самарская команда более суток добиралась на тренировочный сбор в Турцию.

«Давно столько не летали! — приводит слова Осинькина Sport24. — Еще никогда у нас не было за один перелет столько форс-мажоров. Выехали на взлетную полосу в Москве, и после этого нам сказали, что борт неисправен. Вернулись назад. Нас отбукировали куда-то к ремонтному доку. Отвезли в аэропорт и только через два-три часа дали другой самолет. Вылетели».

По словам тренера, когда самолет готовился к посадке, были постоянные молнии в небе.

«Был достаточно сильный ливень. Самолет спускался куда-то в тучи, нас хорошо болтало. Видели, что по кругу летало много других самолетов, но еще не понимали причин. Покружили над аэропортом где-то полчаса, а потом пилот объявил, что уходим на посадку в аэропорт Даламана. Я думал, что это рядом с Антальей, а там 200 километров. Аэропорт нас принял, но там не было даже пограничных служб или автобусов, которые могли нас перевезти. Часов шесть мы провели там, прежде чем нам дали разрешение на очередной вылет. Условий аэропорта немного не хватало, не все могли сесть в зале. Многие спали даже на полу с детьми. Не скажу, что такое нельзя выдержать, но день был сложным. Особенно тем ребятам, кто летел вообще из Самары. Они были на ногах с часу ночи до пяти утра следующего дня, постоянно в дороге. В отель мы опоздали на восемь часов», — рассказал он.

Осинькин заявил, что игроки самарской команды не паниковали в полете.

«Мы летели с «Балтикой» и пару раз вызывали наших врачей, чтобы оказать посильную помощь другим пассажирам. Но это не было критическими ситуациями, просто головные боли. Никаких подвигов. В это же время на сборы отдельно от нас летел Гленн Бейл. Их самолет спокойно сел. От чего это зависит? Может, от размера самолета. Или потому что Гленн был на борту. Не знаю. Днем также пытался совершить посадку самолет с «Рубином». Они летели «Аэрофлотом» и пытались совершить посадку пять раз. Эта ситуация, наверное, тяжелее переносилась. Когда прямо перед посадкой снова поднимаешься и не понимаешь причины. Психологически сложнее, чем ситуация, в которой оказались мы. Вчера у нас была запланирована тренировка, но мы легли спать только в шесть утра. Пришлось отменить и утреннюю тренировку. Теперь опаздываем на тренировочный день, только начинаем входить в график», — сказал он.

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Крылья Советов» набрали 27 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице.