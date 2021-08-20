Защитник «Спартака» Жиго сможет сыграть с «Арсеналом»
27-летний защитник «Спартака» Самюэль Жиго включен в состав делегации красно-белых на выездной матч 5-го тура РПЛ с «Арсеналом», который состоится в субботу, 21 августа.
Футболист прибыл в Тулу наравне с остальными игроками основы и готовится к встрече с «канонирами». Решение о включении француза в стартовый состав примет главный тренер Руй Витория.
Напомним, что существует вероятность перехода Жиго в «Торино». По данным «СЭ», москвичи, намереваются выручить от его продажи пять миллионов евро. Кроме того, «Спартак» хочет включить в возможную сделку пункты о бонусах для клуба в случае дальнейшей перепродажи и достижений защитника в команде из Турина.
Контракт Жиго с красно-белых рассчитан до конца июня 2022 года. В прошлом сезоне Самюэль провел за спартаковцев 27 официальных встреч во всех турнирах, забив три мяча и отдав одну голевую передачу. В новом на его счету шесть игр.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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