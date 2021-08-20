«Краснодар» обыграл «Зенит» в матче молодежных команд
В матче шестого тура молодежного первенства России «Краснодар» выиграл у «Зенита» (3:1).
Дубль в составе победителей сделал Роман Защепкин. Еще один гол забил Богдан Логачев. У зенитовцев забил Иван Коршунов.
В другом матче «Ростов» разгромил «Ахмат» (5:0).
Молодежное первенство России
6-й тур
«Краснодар — мол.» (Краснодар) — «Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — 3:1 (2:0)
Голы: Защепкин, 19 (1:0). Логачев, 30 (2:0). Коршунов, 62 (2:1). Защепкин, 70 (3:1).
Судья: Лапишко (Симферополь).
20 августа. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар»
«Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — «Ахмат — мол.» (Грозный) — 5:0 (5:0)
Голы: Исик, 5 (1:0). Хромов, 16 (2:0). Соколов, 23 (3:0). Хромов, 36 (4:0). Мелехин, 37 (5:0).
Удаление: (Ахмат — мол.), 63.
Судья: Прокопов (Волгоград).
20 августа. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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