Агент Гагнидзе подтвердил, что футболист «Урала» болел коронавирусом
Ираклий Лилуашвили, агент полузащитника «Урала» Луки Гагнидзе, прокомментировал «СЭ» информацию о коронавирусе у игрока. Ранее об этом сообщало издание РБК.
«У Луки действительно коронавирус, но сейчас он чувствует себя лучше. Через несколько дней он начнет тренироваться», — сказал Лилуашвили «СЭ».
Ранее «Чемпионат.com» сообщил, что положительный тест на коронавирус сдали Ярослав Годзюр, Илья Помазун, Вячеслав Подберезкин и еще несколько игроков «Урала». Позднее в пресс-службе клуба не подтвердили эту информацию.
«Урал» арендовал Гагнидзе у «Динамо» до конца сезона-2021/22.
21 августа «Урал» примет на своем поле «Динамо» в матче пятого тура Тинькофф РПЛ. Начало — в 18.00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю