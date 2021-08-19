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Стало известно, сколько «Спартак» хочет заработать на трансфере Жиго в «Торино»

22:52
Руй Витория и Самюэль Жиго. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория и Самюэль Жиго. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По данным «СЭ», «Спартак» намеревается выручить от сделки по продаже 27-летнего центрального защитника Самюэля Жиго в «Торино» 5 миллионов евро.

Кроме того, москвичи хотят включить в возможную сделку пункты о бонусах для клуба в случае дальнейшей перепродажи и достижений футболиста в клубе из Турина.

Контракт француза со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2022 года, но есть вероятность его отъезда в Италию этим летом до завершения заявочного периода в серии А.

В прошедшем сезоне Жиго принял участие в 27 матчах за «Спартак» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 11 миллионов евро.

В текущем сезоне он провел шесть матчей за команду. Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ранее прокомментировал ситуацию с новым контрактом защитника.

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Вячеслав Короткин все материалы автора

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