Жена Карпина — о травме Чернова в игре с «Оренбургом»: «Когда уже запретят искусственное поле в РПЛ?»

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, высказалась о травме защитника ростовчан Евгения Чернова в матче против «Оренбурга» в 22-м туре РПЛ.

30-летний защитник вышел в стартовом составе «Ростова» и из-за повреждения был заменен на 29-й минуте. Встреча проходит в Оренбурге.

«Когда уже запретят искусственное поле в РПЛ? Здоровья Жене», — написала Карпина в своем Telegram-канале.