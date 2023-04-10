«Оренбург» — «Ростов»: арбитр отменил третий гол хозяев после подсказки ВАР

«Оренбург» забил третий гол в ворота «Ростова» в матче 22-го тура РПЛ.

Однако, забитый Ренато Гойковичем мяч был отменен после подсказки ВАР. Судья встречи Роман Сафьян после просмотра видеоповтора посчитал, что игрок «Оренбурга» нарушал правила во время верховой борьбы.