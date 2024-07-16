Жена Давилы препятствует возвращению чилийца в расположение ЦСКА
Как стало известно «СЭ», Виктор Давила до сих пор не вернулся в расположение ЦСКА после выступления на Кубке Америки. Причина заключается в нежелании жены 26-летнего нападающего лететь сейчас в Россию из-за вопросов безопасности.
Ранее директор по коммуникация ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что игрок должен был вернуться в расположение клуба в конце предыдущей недели.
«Виктор по семейным обстоятельствам на данный момент находится в Чили вместе с семьей. Ждем Давилу в Москве в конце недели, матч с «Ростовом» он пропустит», — сказал Брейдо «СЭ».
Давила выступает за ЦСКА с августа 2023 года. В прошлом сезоне за клуб он провел 32 матча, забил 6 голов и отдал 6 голевых передач. Контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
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|И
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0-0
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3
|Динамо
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
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|0
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|0-0
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6
|ЦСКА
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
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|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
|0
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10
|Ахмат
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|0
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|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
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|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
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|0
|0-0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -