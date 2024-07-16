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Сегодня, 18:01

Жена Давилы препятствует возвращению чилийца в расположение ЦСКА

Константин Белов
Корреспондент
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Виктор Давила.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», Виктор Давила до сих пор не вернулся в расположение ЦСКА после выступления на Кубке Америки. Причина заключается в нежелании жены 26-летнего нападающего лететь сейчас в Россию из-за вопросов безопасности.

Ранее директор по коммуникация ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что игрок должен был вернуться в расположение клуба в конце предыдущей недели.

«Виктор по семейным обстоятельствам на данный момент находится в Чили вместе с семьей. Ждем Давилу в Москве в конце недели, матч с «Ростовом» он пропустит», — сказал Брейдо «СЭ».

Давила выступает за ЦСКА с августа 2023 года. В прошлом сезоне за клуб он провел 32 матча, забил 6 голов и отдал 6 голевых передач. Контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Давила
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